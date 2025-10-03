'उद्धव ठाकरे ने मेरे 1000 रुपये बचा दिए', CM देवेंद्र फडणवीस ने क्यों कही ऐसी बात?

महाराष्ट्र की राजनीति में दशहरा मेला पर विपक्षी नेताओं के बयानों ने नई बहस छेड़ दी है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे के दशहरा मेला भाषण पर तीखा कटाक्ष किया, जिसमें उन्होंने हिंदी में सवाल पूछने पर तंज कसते हुए कहा कि क्या वो नेशनल लीडर हैं? फडणवीस ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा, उन्हें ‘सीरियल लायर’ बताते हुए संविधान और लोकतंत्र पर उनकी टिप्पणियों को नकारा.

सीएम फडणवीस ने राज्य में साइबर क्राइम से बचाव के लिए जागरूकता अभियान भी शुरू करने का ऐलान किया. जबकि विपक्ष ने भाजपा पर 'पेड वोटर’ बनाने का आरोप लगाया.

उद्धव ठाकरे के हिंदी भाषण पर सवाल

बता दें कि दशहरा मेला के मौके पर उद्धव ठाकरे ने भाजपा पर तीखे हमले किए थे, जिसका जवाब फडणवीस ने तुरंत ही बेहद तीखे अंदाज में दिया. जब पत्रकारों ने हिंदी में उद्धव के भाषण पर सवाल पूछा, तो फडणवीस ने कहा कि क्या वो नेशनल लीडर हैं? सीएम फडणवीस ने कहा कि कल उन्होंने जो भी टिप्पणी की हो, लेकिन उन्होंने मेरे 1000 रुपये बचा लिए क्योंकि मैंने कहा था कि अगर उन्होंने विकास के मुद्दे पर एक भी बात की तो हजार रुपए की शर्त लगा लो और मुझे पता चला कि उन्होंने विकास के मुद्दे पर एक भी बात नहीं की.

ठाकरे ने आगे भाजपा पर आरोप लगाया कि ‘भाजपा सभी को सब कुछ फ्री में देकर पगार वाले वोटर तैयार कर रही है.’ उन्होंने देवेन्द्र फडणवीस को फ्रस्ट्रेटेड बताते हुए कहा कि कोई व्यक्ति जब निराश हो जाता है फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, तो वह कुछ भी उल्टा सीधा बोलता है. समझदार लोग उस पर ध्यान नहीं देते.

राहुल गांधी के कोलंबिया में बयान पर प्रहार

वहीं सीएम देवेन्द्र फडणवीस ने कोलंबिया में राहुल गांधी के संविधान पर दिए बयान पर भी तीखा प्रहार किया. राहुल के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए फडणवीस ने कहा कि राहुल गांधी को इस देश के संविधान पर भरोसा ही नहीं है. उनकी दादी इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाकर देश में राजशाही लाने का प्रयास करके देख लिया था. लोगों ने उसे उलट दिया. यह भारत का लोकतंत्र है, बाबा साहब आंबेडकर का दिया हुआ लोकतंत्र. किसी के बाप में ताकत नहीं है कि इस लोकतंत्र को बदल सके. इनका दिमाग कमजोर है. इसलिए मैं बार-बार कहता हूं कि राहुल गांधी एक सीरियल लायर हैं.

साइबर क्राइम जागरूकता अभियान चलेगा

मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने सकारात्मक कदम उठाते हुए साइबर क्राइम जागरूकता अभियान का भी ऐलान किया. उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम से बचने और उसे समझने के लिए राज्य में साइबर अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाएगी. यह अभियान महाराष्ट्र के सभी जिलों में चलेगा, जिसमें युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों को साइबर फ्रॉड, ऑनलाइन स्कैम और डिजिटल सुरक्षा के बारे में जागरूक किया जाएगा.

9 महीने में दो हजार बांग्लादेशी पकडे

बांग्लादेशी घुसपैठ पर फडणवीस ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि पिछले 9 महीने में 2000 बांग्लादेशियों पर कार्रवाई की गयी. यह घुसपैठ बंद होगी ही. जो आएगा उसे पकड़ कर वापस भेजेंगे.