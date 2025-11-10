एक्सप्लोरर
दिल्ली लाल किला के पास धमाके पर सीएम फडणवीस ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश
Maharashtra News: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिल्ली ब्लास्ट पर इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है. सीएम ने वरिष्ठ अधिकारियों को सख्त सुरक्षा निर्देश दिए हैं.
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राजधानी दिल्ली के लाल किला कार ब्लास्ट के बाद राज्य के अधिकारियों संग इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है. सीएम ने अधिकारियों को सख्त सुरक्षा निर्देश दिए हैं. सीएम ने पुलिस तंत्र को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं. इसके अलावा सभी एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रहने के लिए भी कहा गया है.
