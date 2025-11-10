महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राजधानी दिल्ली के लाल किला कार ब्लास्ट के बाद राज्य के अधिकारियों संग इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है. सीएम ने अधिकारियों को सख्त सुरक्षा निर्देश दिए हैं. सीएम ने पुलिस तंत्र को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं. इसके अलावा सभी एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रहने के लिए भी कहा गया है.