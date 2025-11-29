तेलंगाना से शादी के लिए जलगांव निकला कपल लापता, साजिश का शक, पुलिस ने शुरू की तलाशी

Maharashtra News: महाराष्ट्र के बुलढ़ाणा जिले से एक चौंका देने वाली घटना ने सभी को हिलाकर रख दिया है. तेलंगाना राज्य के सीतापुरम से जलगांव खान्देश में शादी समारोह में शामिल होने के लिए अपनी निजी कार से निकले एक दंपति बुलढाणा जिले के खामगांव से मलकापुर के बीच वडनेर भोलजी इलाके में रहस्यमय तरीके से लापता हो गया है.

दंपति की कार की आखिरी लोकेशन बुलढाणा जिले के खामगांव से मलकापुर के बीच राजमार्ग पर वडनेर गांव के पास मिली, लेकिन उसके बाद दंपति लापता हो गया. उनके रिश्तेदारों ने नांदुरा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस की एक टीम इस दंपति की तलाश में निकल पड़ी है. अचानक लापता हुए दंपति की घटना के पीछे साजिश का संदेह भी व्यक्त किया जा रहा है

दोनों के मोबाइल स्विच ऑफ पाए गए

इस संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक, जलगांव जिले के पद्मसिंह दामू पाटिल (राजपूत) सीतापुरम (तेलंगाना) में एक निजी सीमेंट कंपनी में कार्यरत हैं. वह अपनी पत्नी नम्रता के साथ कारदारे (MH-13-BN-858.3) से जिले के जलगांव डोकलखेड़ा में शादी के लिए रवाना हुए थे. 27 नवंबर को शाम 6:30 बजे उनकी रिश्तेदारों से आखिरीबार फोन पर बातचीत हुई. इस बीच, रिश्तेदार जलगांव पहुंचे, लेकिन पाटिल दंपति के न आने पर चिंता व्यक्त की गई. बार-बार फोन करने पर भी दोनों के मोबाइल स्विच ऑफ पाए गए.

इसके बाद रिश्तेदारों ने राजमार्ग के कई गांवों में पूछताछ शुरू कर दी. सीसीटीवी फुटेज की जांच में दंपति की कार 27 तारीख को शाम (7:11) बजे बालापुर के पास तरोडा टोल नाका पार करते हुए दिखाई दी. उसके बाद उनके मोबाइल का आखिरी लोकेशन वडनेर भोलजी (तहसील नांदुरा) में पाया गया. हालांकि, उसके बाद दंपति का कोई पता नहीं चला. राजमार्ग पर कोई दुर्घटना दर्ज नहीं होने के कारण साजिश का संदेह व्यक्त किया जा रहा है.

लापता होने की जानकारी इंटरनेट पर वायरल

दंपति के रिश्तेदार संदीप रमेश पाटिल ने नांदुरा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. पीआई जयवंत सातव के मार्गदर्शन में पुलिस टीमों ने जांच में तेजी लाई. 28 नवंबर को दो स्वतंत्र टीमों ने नांदुरा-मलकापुर के बीच सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी. दंपति के लापता होने की जानकारी सोशल मीडिया पर भी बड़े पैमाने पर वायरल हो गई है.