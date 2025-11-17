हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र: बीएमसी चुनाव अकेले लड़ेगी कांग्रेस, उद्धव गुट बोला- 'बिहार जैसी हालत हो जाएगी'

महाराष्ट्र: बीएमसी चुनाव अकेले लड़ेगी कांग्रेस, उद्धव गुट बोला- 'बिहार जैसी हालत हो जाएगी'

Maharashtra News: उद्धव गुट के नेता ने कहा INDIA गठबंधन में अब कांग्रेस से दूरी बना ली गई है और सिर्फ वे ही कांग्रेस का साथ दे रहे हैं. अगर कांग्रेस उनके सामने भी यही बात रखेगी तो जीरो पर आ जाएगी.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 17 Nov 2025 01:56 PM (IST)
Preferred Sources

मुंबई में बीएमसी चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं, सभी पार्टियां रणनीति बैठकों में जुटी हैं और इसी बीच कांग्रेस ने बड़ा फैसला लेकर राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है. कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वह बीएमसी चुनाव महाविकास आघाड़ी (MVA) के साथ नहीं, बल्कि अकेले लड़ने जा रही है. इस ऐलान के बाद साथी दलों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आईं, जिससे गठबंधन की अंदरूनी खींचतान खुलकर सामने आ गई है.

कोर्ट के आदेश के मुताबिक बीएमसी चुनाव जनवरी 2026 के आखिर तक करवाने होंगे. इसी काउंटडाउन के बीच शनिवार (15 नवंबर) को कांग्रेस की मुंबई बैठक में पार्टी के प्रभारी रमेश चेन्नथिला ने घोषणा कर दी कि बीएमसी चुनाव कांग्रेस अकेले लड़ेगी. उन्होंने कहा कि पार्टी अपने दम पर चुनाव में उतरेगी और किसी गठबंधन में शामिल नहीं होगी.

ये पहली बार नहीं हो रहा- सुप्रिया सुले

कांग्रेस के इस ऐलान पर NCP (SP) की सांसद सुप्रिया सुले ने नरम प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि इसमें कुछ नया नहीं है, पहले भी कई बार पार्टियां चुनाव से ठीक पहले अपने फैसले बदलती रही हैं. सुले ने कहा कि अभी तक कांग्रेस से बातचीत नहीं हुई है, जब बातचीत होगी तो इस पर चर्चा जरूर होगी.

अपना हाल बिहार जैसा न कर ले कांग्रेस- उद्धव गुट

उधर, उद्धव ठाकरे गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि कांग्रेस अगर अकेले चुनाव लड़ेगी तो उसका हाल बिहार जैसा हो जाएगा. दुबे ने यह भी कहा कि INDIA गठबंधन में अब कांग्रेस से दूरी बना ली गई है और सिर्फ वे ही कांग्रेस का साथ दे रहे हैं. अगर कांग्रेस उनके सामने भी यही बात रखेगी तो जीरो पर आ जाएगी.

कोई आए या जाए फर्क नहीं पड़ता- फडणवीस

कांग्रेस और MVA के भीतर चालू तनाव पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि विपक्ष साथ लड़कर देख चुका है और अलग लड़कर भी देख लें, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. जनता के मन में मोदी हैं और बीजेपी-गठबंधन 24 घंटे जनसेवा कर रहा है. उन्होंने कहा कि उनके लिए कोई उनके साथ रहे या न रहे, फर्क नहीं पड़ता.

कांग्रेस ने किया पलटवार

कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोंढे ने फडणवीस और उद्धव गुट दोनों पर पलटवार किया. लोंढे ने कहा कि सरकार संस्थानों का दुरुपयोग कर रही है और उन्हें अहंकार नहीं दिखाना चाहिए. उन्होंने चुनौती दी कि अगर हिम्मत है तो बैलेट पेपर से चुनाव करवाए जाएं.

उद्धव गुट पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ उन लोगों के साथ जाएगी जिनकी विचारधारा अंबेडकर, शाहू और फुले के रास्ते पर चलती हो. कांग्रेस के जवाब के बाद बीजेपी नेता आशीष शेलर भी मैदान में उतर आए. उन्होंने कहा कि अकेले लड़ने के लिए दम चाहिए और कांग्रेस में वह दम नहीं है. कांग्रेस न बदनाम है और न ही उसके पास कार्यकर्ता बचे हैं.

और पढ़ें

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Read
Published at : 17 Nov 2025 01:55 PM (IST)
Tags :
BMC Elections MAHARASHTRA NEWS CONGRESS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'अल्लाह ने दी जिंदगी, वही देगा मौत...', ICT के फैसले से ऐन पहले बोलीं बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना
'अल्लाह ने दी जिंदगी, वही देगा मौत...', ICT के फैसले से ऐन पहले बोलीं बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना
बिहार
Bihar Oath Ceremony: नीतीश की नई सरकार में NDA से कौन-कौन बन सकता है मंत्री? हो सकते हैं ये चौंकाने वाले नाम
नीतीश की नई सरकार में NDA से कौन-कौन बन सकता है मंत्री? हो सकते हैं ये चौंकाने वाले नाम
इंडिया
दिल्ली धमाके के आरोपी आमिर को NIA कोर्ट ने 10 दिन की रिमांड पर भेजा, कहा- 'साजिश में था शामिल'
दिल्ली धमाके के आरोपी आमिर को NIA कोर्ट ने 10 दिन की रिमांड पर भेजा, कहा- 'साजिश में था शामिल'
स्पोर्ट्स
टेस्ट क्रिकेट मैच में पहली ही गेंद पर छक्का! दुनिया में सिर्फ एक बल्लेबाज ने किया ऐसा कमाल, नाम जानकर हो जाएंगे हैरान
टेस्ट क्रिकेट मैच में पहली ही गेंद पर छक्का! दुनिया में सिर्फ एक बल्लेबाज ने किया ऐसा कमाल, नाम जानकर हो जाएंगे हैरान
Advertisement

वीडियोज

हक, यामी गौतम, इमरान हाशमी, इनसाइड बीटीएस स्कूप, डायरेक्टर्स विजन और अधिक फीट सुपर्ण एस वर्मा
Saudi Arabia हादसे में सिर्फ एक SURVIVOR | ABPLIVE
लॉकडाउन की बेवफा का खूनी खेल
Lalu Yadav परिवार का किडनी 'कांड' !
कौन है 'आधुनिक मगध का चाणक्य'?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अल्लाह ने दी जिंदगी, वही देगा मौत...', ICT के फैसले से ऐन पहले बोलीं बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना
'अल्लाह ने दी जिंदगी, वही देगा मौत...', ICT के फैसले से ऐन पहले बोलीं बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना
बिहार
Bihar Oath Ceremony: नीतीश की नई सरकार में NDA से कौन-कौन बन सकता है मंत्री? हो सकते हैं ये चौंकाने वाले नाम
नीतीश की नई सरकार में NDA से कौन-कौन बन सकता है मंत्री? हो सकते हैं ये चौंकाने वाले नाम
इंडिया
दिल्ली धमाके के आरोपी आमिर को NIA कोर्ट ने 10 दिन की रिमांड पर भेजा, कहा- 'साजिश में था शामिल'
दिल्ली धमाके के आरोपी आमिर को NIA कोर्ट ने 10 दिन की रिमांड पर भेजा, कहा- 'साजिश में था शामिल'
स्पोर्ट्स
टेस्ट क्रिकेट मैच में पहली ही गेंद पर छक्का! दुनिया में सिर्फ एक बल्लेबाज ने किया ऐसा कमाल, नाम जानकर हो जाएंगे हैरान
टेस्ट क्रिकेट मैच में पहली ही गेंद पर छक्का! दुनिया में सिर्फ एक बल्लेबाज ने किया ऐसा कमाल, नाम जानकर हो जाएंगे हैरान
टेलीविजन
Bigg Boss 19: फैमिली वीक में गौरव खन्ना को सपोर्ट करने पहुंचेंगी पत्नी आकांक्षा, फरहाना भट्ट और अमाल को देंगी करारा जवाब
बिग बॉस 19 में गौरव को सपोर्ट करने पहुंचेंगी पत्नी आकांक्षा, फरहाना-अमाल को देंगी करारा जवाब
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
खाते में अब तक नहीं करवाया है ये काम तो नहीं मिलेंगे 2000 रुपये, फटाफट चेक कर लें अपना स्टेटस
खाते में अब तक नहीं करवाया है ये काम तो नहीं मिलेंगे 2000 रुपये, फटाफट चेक कर लें अपना स्टेटस
हेल्थ
Weather Change Tips: बदलते मौसम में जरा-सी लापरवाही पड़ रही भारी, डॉक्टर से जानें अपना ख्याल रखने का तरीका
बदलते मौसम में जरा-सी लापरवाही पड़ रही भारी, डॉक्टर से जानें अपना ख्याल रखने का तरीका
ENT LIVE
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
Embed widget