महाराष्ट्र: बीएमसी चुनाव अकेले लड़ेगी कांग्रेस, उद्धव गुट बोला- 'बिहार जैसी हालत हो जाएगी'

महाराष्ट्र: बीएमसी चुनाव अकेले लड़ेगी कांग्रेस, उद्धव गुट बोला- 'बिहार जैसी हालत हो जाएगी'
Maharashtra News: उद्धव गुट के नेता ने कहा INDIA गठबंधन में अब कांग्रेस से दूरी बना ली गई है और सिर्फ वे ही कांग्रेस का साथ दे रहे हैं. अगर कांग्रेस उनके सामने भी यही बात रखेगी तो जीरो पर आ जाएगी.
मुंबई में बीएमसी चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं, सभी पार्टियां रणनीति बैठकों में जुटी हैं और इसी बीच कांग्रेस ने बड़ा फैसला लेकर राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है. कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वह बीएमसी चुनाव महाविकास आघाड़ी (MVA) के साथ नहीं, बल्कि अकेले लड़ने जा रही है. इस ऐलान के बाद साथी दलों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आईं, जिससे गठबंधन की अंदरूनी खींचतान खुलकर सामने आ गई है.
कोर्ट के आदेश के मुताबिक बीएमसी चुनाव जनवरी 2026 के आखिर तक करवाने होंगे. इसी काउंटडाउन के बीच शनिवार (15 नवंबर) को कांग्रेस की मुंबई बैठक में पार्टी के प्रभारी रमेश चेन्नथिला ने घोषणा कर दी कि बीएमसी चुनाव कांग्रेस अकेले लड़ेगी. उन्होंने कहा कि पार्टी अपने दम पर चुनाव में उतरेगी और किसी गठबंधन में शामिल नहीं होगी.
ये पहली बार नहीं हो रहा- सुप्रिया सुले
कांग्रेस के इस ऐलान पर NCP (SP) की सांसद सुप्रिया सुले ने नरम प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि इसमें कुछ नया नहीं है, पहले भी कई बार पार्टियां चुनाव से ठीक पहले अपने फैसले बदलती रही हैं. सुले ने कहा कि अभी तक कांग्रेस से बातचीत नहीं हुई है, जब बातचीत होगी तो इस पर चर्चा जरूर होगी.
अपना हाल बिहार जैसा न कर ले कांग्रेस- उद्धव गुट
उधर, उद्धव ठाकरे गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि कांग्रेस अगर अकेले चुनाव लड़ेगी तो उसका हाल बिहार जैसा हो जाएगा. दुबे ने यह भी कहा कि INDIA गठबंधन में अब कांग्रेस से दूरी बना ली गई है और सिर्फ वे ही कांग्रेस का साथ दे रहे हैं. अगर कांग्रेस उनके सामने भी यही बात रखेगी तो जीरो पर आ जाएगी.
कोई आए या जाए फर्क नहीं पड़ता- फडणवीस
कांग्रेस और MVA के भीतर चालू तनाव पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि विपक्ष साथ लड़कर देख चुका है और अलग लड़कर भी देख लें, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. जनता के मन में मोदी हैं और बीजेपी-गठबंधन 24 घंटे जनसेवा कर रहा है. उन्होंने कहा कि उनके लिए कोई उनके साथ रहे या न रहे, फर्क नहीं पड़ता.
कांग्रेस ने किया पलटवार
कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोंढे ने फडणवीस और उद्धव गुट दोनों पर पलटवार किया. लोंढे ने कहा कि सरकार संस्थानों का दुरुपयोग कर रही है और उन्हें अहंकार नहीं दिखाना चाहिए. उन्होंने चुनौती दी कि अगर हिम्मत है तो बैलेट पेपर से चुनाव करवाए जाएं.
उद्धव गुट पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ उन लोगों के साथ जाएगी जिनकी विचारधारा अंबेडकर, शाहू और फुले के रास्ते पर चलती हो. कांग्रेस के जवाब के बाद बीजेपी नेता आशीष शेलर भी मैदान में उतर आए. उन्होंने कहा कि अकेले लड़ने के लिए दम चाहिए और कांग्रेस में वह दम नहीं है. कांग्रेस न बदनाम है और न ही उसके पास कार्यकर्ता बचे हैं.
