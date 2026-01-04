मुंबई का मेयर कौन बनेगा? सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मंच से कर दी घोषणा, टेंशन में विपक्षी खेमा!

महाराष्ट्र में महानगरपालिका चुनावों को लेकर राज्य का राजनीतिक माहौल पूरी तरह गरमा गया है. इस बार राज्य में कुल 29 महानगरपालिकाओं के चुनाव हो रहे हैं, लेकिन सभी की नजरें खास तौर पर मुंबई महानगरपालिका चुनाव पर टिकी हुई हैं. चाहे महायुति हो या ठाकरे बंधु, दोनों ही किसी भी हाल में चुनाव जीतने के इरादे से मैदान में उतरे हैं. मुंबई जीतने के लिए महायुति की ओर से बड़ी सभाओं का आयोजन किया जा रहा है.

मुंबई में शनिवार (3 जनवरी, 2026) को महायुति की एक बड़ी सभा हुई, जिसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संबोधित किया. महायुति के सत्ता में आने पर मेयर कौन होगा, इसे लेकर चर्चाएं चल रही थीं. इसके साथ ही ठाकरे बंधुओं की ओर से यह दावा किया जा रहा था कि इस पद पर उत्तर भारतीय को बैठाया जाएगा. अब फडणवीस ने महायुति के मेयर पद को लेकर सस्पेंस खत्म कर दिया है और सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दी है कि मुंबई का मेयर कौन होगा.

श्रेय चुराने वाली टोली सक्रिय- सीएम फडणवीस

सीएम फडणवीस ने अपने भाषण में विधायक आदित्य ठाकरे और ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा. उन्होंने कहा,“मुंबई चुनाव में श्रेय चुराने वाली टोली सक्रिय हो गई है. इस टोली में कुछ अबोध बच्चे हैं, ये बच्चे कहते हैं कि सारा काम हमने ही किया है. कोस्टल रोड और मेट्रो का निर्माण हमने किया, ऐसा दावा करते हैं लेकिन जनता सब जानती है.”

हर काम में रुकावट किसने डाली?- फडणवीस

सीएम फडणवीस ने आगे बोलते हुए उन्होंने कहा,“कोस्टल रोड किसने बनाया? बीडीडी चाल का विकास किसने किया? मेट्रो का काम किसने किया? अगर आधी रात को भी मुंबईकरों से पूछा जाए तो वे कहेंगे कि यह सारा काम महायुति ने किया है. हर काम में रुकावट किसने डाली? हर काम पर स्थगन किसने लगाया? यह पूछा जाए तो मुंबईकर उद्धव ठाकरे का ही नाम लेंगे.”

मुंबई का मेयर महायुति का ही होगा- सीएम फडणवीस

मुंबई के मेयर पद पर बोलते हुए फडणवीस ने कहा कि हाल के दिनों में यह सवाल किया जा रहा है कि मुंबई का मेयर कौन बनेगा. इस पर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं. उन्होंने दोहराते हुए कहा,“मुंबई का मेयर महायुति का ही होगा. मुंबई का मेयर हिंदू समाज से होगा और मुंबई का मेयर मराठी व्यक्ति ही होगा,” ऐसा उन्होंने साफ तौर पर घोषित किया.

सुबह का भोंगा भी नहीं बोला- सीएम फडणवीस

फडणवीस ने आगे कहा, “परसों AIMIM के पारीस पठान ने कहा कि मुंबई में बुर्का पहनने वाली मेयर बनेगी. मुझे लगा था कि मराठी मानुष की बात करने वाले लोग इस पर टूट पड़ेंगे. लेकिन समझ ही नहीं आया कि अचानक भोंगों की सेल डाउन हो गई. सुबह का भोंगा भी नहीं बोला,” कहते हुए उन्होंने संजय राउत पर निशाना साधा.

मुंबई का मेयर मराठी और हिंदू ही बनेगा- सीएम फडणवीस

उन्होंने कहा कि उनके खेमे में कोई भी इस पर बोलने को तैयार नहीं है. इसलिए वे ठोक कर कहते हैं कि मुंबई का मेयर मराठी और हिंदू ही बनेगा.“हम सिर्फ बोलने वाले लोग नहीं हैं. कुछ लोग सिर्फ काम के बोर्ड लगाते हैं, लेकिन हमारे कामों के स्मारक आज मुंबई में नजर आते हैं. मुंबईकरों से अपील है कि महानगरपालिका हमारे हाथ में दीजिए. हम पारदर्शी तरीके से काम करके मुंबई का चेहरा बदलकर दिखाएंगे,” ऐसा आवाहन फडणवीस ने किया.