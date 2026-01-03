महाराष्ट्र: 'अजित पवार और शरद पवार की पार्टी का...', चुनाव में गठबंधन पर संजय राउत का बड़ा बयान

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र: 'अजित पवार और शरद पवार की पार्टी का...', चुनाव में गठबंधन पर संजय राउत का बड़ा बयान

Maharashtra Politics: महाराष्ट्र में अजित पवार और शरद पवार पुणे और पिंपरी चिंचवड चुनाव में गठबंधन में लड़ रहे हैं. इस बीच संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 03 Jan 2026 09:47 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से पहले सियासी पारा हाई है. शरद पवार की पार्टी और अजित पवार की एनसीपी एक साथ चुनाव लड़ने पर विचार कर रही है. इस बीच शिवसेना-उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने शनिवार (3 जनवरी) को बड़ा बयान दिया है. 

संजय राउत ने कहा कि अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) का शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी-शरदचंद्र पवार में विलय हो जाना चाहिए, क्योंकि पुणे और पिंपरी चिंचवड महानगर पालिका चुनावों के लिए दोनों गुटों ने हाथ मिला लिया है.

संजय राउत ने गठबंधन पर उठाया सवाल 

राउत ने यह भी सवाल उठाया कि अजित पवार द्वारा भारतीय जनता पार्टी शासित पिंपरी चिंचवड महानगर पालिका में भ्रष्टाचार के आरोप लगाये जाने के एक दिन बाद भी वह महायुति सरकार में क्यों हैं. महायुति में बीजेपी, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी शामिल हैं.

राउत ने कहा कि बीजेपी और अजित पवार ने एक-दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं. राउत ने पत्रकारों से कहा, “तो फिर आप सरकार में क्यों हैं? उन्हें शरद पवार के पास वापस आ जाना चाहिए. अब जब आपने पुणे और पिंपरी चिंचवड में गठबंधन कर लिया है, तो अजित पवार को बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार छोड़ देनी चाहिए और एनसीपी को मूल एनसीपी में मिला देना चाहिए.” 

साल 2023 में चाचा शरद पवार से अलग हुए थे अजित पवार 

बता दें कि साल 2023 में अजित पवार कई विधायकों के साथ बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति सरकार में शामिल हो गए थे, जिसे एनसीपी दो गुटों में विभाजित हो गई थी. राउत ने कहा कि अजित पवार बीजेपी द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं. साथ ही पवार परिवार एक साथ चुनाव लड़ रहा है.

शिवसेना (यूबीटी) नेता ने कहा, “ऐसा लगता है कि अजित पवार की दिशा बदल गई है. अगर ऐसा है, तो उन्हें बीजेपी (का साथ) छोड़ देना चाहिए.” एनसीपी अजित गुट और शरद गुट पुणे व पिंपरी चिंचवड महानगर पालिकाओं के लिए 15 जनवरी को होने वाले चुनावों में गठबंधन के तहत लड़ रहे हैं. वहीं अजित पवार ने शुक्रवार (2 जनवरी) को आरोप लगाया कि पिंपरी चिंचवड महानगर पालिका पिछले नौ वर्षों से भ्रष्टाचार से ग्रस्त है और कर्ज में डूबी हुई है.

Published at : 03 Jan 2026 09:47 PM (IST)
Ajit Pawar MAHARASHTRA NEWS SHARAD PAWAR SANJAY RAUT MUMBAI NEWS
प्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट असअबाउट असकरियर्स

