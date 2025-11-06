महाराष्ट्र: CSMT स्टेशन पर रेलकर्मियों का आंदोलन, सेंट्रल रेलवे सेवाएं बाधित, जानें क्या है वजह?

छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर अचानक रेलकर्मियों ने आंदोलन शुरू कर दिया, जिसके चलते मध्य रेलवे की ट्रेनों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई है. इस कारण यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

सीएसएमटी रेलवे स्टेशन पर मोटरमैनों ने आंदोलन शुरू किया है. करीब 50 से 60 मोटरमैन स्टेशन पर एकत्र हुए और धरने पर बैठ गए. आंदोलन के दौरान स्टेशन परिसर में जोरदार नारेबाजी भी की जा रही है.

आंदोलन के पीछे का कारण

कुछ दिन पहले मुंब्रा में हुए एक बड़े रेल हादसे की आंतरिक जांच चल रही थी. इस हादसे में 5 यात्रियों की मौत और 9 लोग घायल हुए थे. जांच के बाद दो रेल इंजीनियरों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या (IPC 304A) का मामला दर्ज किया गया था.

रेलवे कर्मचारियों की यूनियन ने इस कार्रवाई का विरोध जताया है. उनका कहना है कि इंजीनियरों पर केस दर्ज करने का निर्णय गलत है और जब तक यह मामला वापस नहीं लिया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा.

क्या था मुंब्रा हादसा?

मुंब्रा के पास दो लोकल ट्रेनें ट्रैक पर ऊपर-नीचे हो जाने के कारण एक-दूसरे के बेहद करीब आ गई थीं, जिससे हादसा हुआ. एफआईआर के अनुसार, बारिश के कारण ट्रैक के नीचे की मिट्टी और गिट्टी बह जाने के बावजूद इंजीनियरों ने समय पर मरम्मत का काम नहीं किया.

आरोप है कि वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर समर यादव और सहायक मंडल अभियंता विशाल डोलस ने लापरवाही बरती, जिसकी वजह से यह दुर्घटना हुई. VJTI की रिपोर्ट में कहा गया कि भारी बारिश के बाद पटरियों की वेल्डिंग का काम अधूरा छोड़ा गया था, जिससे दोनों पटरियां असंतुलित होकर एक-दूसरे के करीब आ गईं और यह हादसा हुआ. इस पूरे प्रकरण से रेल सेवाएं ठप हैं, यात्रियों की भारी भीड़ स्टेशन पर फंसी हुई है और स्थिति को सामान्य करने के लिए रेलवे प्रशासन प्रयास कर रहा है.