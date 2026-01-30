चंद्रपुर: कांग्रेस के नए पार्षदों को किडनैप करने की कोशिश! 6 गाड़ियों में आए 20 नकाबपोश बदमाश

महाराष्ट्र के चंद्रपुर में कुछ नकाबपोश बदमाशों ने कांग्रेस पार्षदों को अगवा करने की कोशिश की. मामला गुरुवार, 29 जनवरी की शाम का है, जब एक बस से पार्षदों को किडनैप करने का प्रयास किया गया. इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है.

पुलिस ने जानकारी दी है कि नागपुर से सटे वर्धा जिले में समृद्धि एक्सप्रेसवे के पास एक बस चंद्रपुर नगर निगम (CMC) के नवनिर्वाचित पार्षदों को ले जा रही थी. इस बस को कुछ लोगों ने रोक लिया और कांग्रेस के सदस्यों को अगवा करने की कोशिश की.

यात्रा कर रहे एक सीनियर पार्षद ने बताया कि पार्टी समर्थकों के समय पर पहुंचने और पुलिस के हस्तक्षेप से स्थिति नियंत्रण में आ सकी.

गुट का पंजीकरण कराने जा रहे थे पार्षद

पार्टी सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस विधायक दल (CLP) नेता विजय वडेट्टीवार के समर्थक 17 से 18 पार्षद नागपुर जा रहे थे, जहां उन्हें नगर निकाय चुनाव के बाद नियमों के अनुसार संभागीय आयुक्त कार्यालय में अपने गुट का पंजीकरण कराना था.

6 गाड़ियों में 20 नकाबपोश, रुकवा ली बस

इस मामले में राजेश अडूर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. वे भी इस बस में सवार थे. पुलिस ने इस शिकायत का हवाला देते हुए बताया कि बस शाम 5.45 के करीब येलकेली टोल प्लाजा के पास थी. तभी 4-6 वाहनों से करीब 20 नकाबपोश लोग आए और बस को रोक दिया. इसके बाद कांग्रेस पार्षदों को जबरन बस से उतारने की कोशिश की.

इस बीच, घटना की सूचना मिलते ही कांग्रेस कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच धक्का-मुक्की हुई. सूचना मिलते ही सवांगी पुलिस थाने की टीम मौके पर पहुंची और हालात को काबू में कर लिया.

6 नामजद और कई अज्ञातों के खिलाफ केस दर्ज

पुलिस ने बताया कि नागपुर निवासी कनैन सिद्दीकी नाम के एक व्यक्ति को पार्टी कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया, जिसे बाद में पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पुलिस ने बताया कि उसके और 5 अन्य नामजद आरोपियों और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं में एक मामला दर्ज किया गया है.