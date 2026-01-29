हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रबारामती प्लेन क्रैश: AAIB ने तेज की अजित पवार के विमान हादसे की इन्वेस्टिगेशन, इन एंगल पर हो रही जांच

बारामती प्लेन क्रैश: AAIB ने तेज की अजित पवार के विमान हादसे की इन्वेस्टिगेशन, इन एंगल पर हो रही जांच

Ajit Pawar Baramati Plane Crash: नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इस त्रासदी की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है. इस हादसे में अजित पवार समेत पांच लोगों की जान चली गई थी.

By : एबीपी स्टेट डेस्क, आईएएनएस | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 29 Jan 2026 09:52 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के प्लेन क्रैश मामले में विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआईबी) ने जांच तेज कर दी है. शुरुआती रिपोर्टों से पता चलता है कि विमान हादसे के पीछे बारामती हवाई पट्टी पर कम विजिबिलिटी और एडवांस्ड नेविगेशन इक्विपमेंट की कमी संभावित कारण हो सकते हैं. 

इस हादसे में दो पायलट, एक निजी सुरक्षा अधिकारी, और एक फ्लाइट अटेंडेंट समेत चार अन्य लोगों की भी जान चली गई. अजित पवार अपने पीछे पत्नी और दो बेटों को छोड़ गए हैं. उन्होंने दशकों तक महाराष्ट्र के सहकारिता और विकास के परिदृश्य को परिभाषित करने वाली एक राजनीतिक विरासत छोड़ी है.

बुधवार को बारामती हवाई अड्डे के पास विमान दुर्घटना में उपमुख्यमंत्री अजित पवार का निधन हो गया, जिससे पूरे महाराष्ट्र में शोक की लहर दौड़ गई है. नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इस त्रासदी की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है.

तीन सदस्यीय टीम गठित

मंत्रालय के एक आधिकारिक बयान के अनुसार, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) की तीन सदस्यीय टीम विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआईबी) के साथ बुधवार को दुर्घटनास्थल पर पहुंची. एएआईबी के महानिदेशक ने भी व्यक्तिगत रूप से घटनास्थल का दौरा कर लियरजेट 45 विमान के मलबे का निरीक्षण किया.

ब्लैक बॉक्स किया बरामद

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने पुष्टि की है कि विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है. मंत्रालय ने कहा कि व्यापक, पारदर्शी और समयबद्ध जांच हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. विश्लेषक अब डेटा की जांच करके उड़ान के अंतिम क्षणों का पुनर्निर्माण करेंगे और दुर्घटना के सटीक कारण का पता लगाएंगे.

इन एंगल पर हो रही जांच

अधिकारियों ने बताया कि जांच फिलहाल घटना के समय दृश्यता की स्थिति, उड़ान के दौरान पायलट के निर्णय, बारामती हवाई पट्टी पर परिचालन संबंधी सीमाओं और अनियंत्रित रनवे जैसे कारणों पर केंद्रित है, क्योंकि विमान कथित तौर पर दूसरे लैंडिंग प्रयास के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया.

एएआईबी टीम ने कब्जे में लिया मलबा

बुधवार शाम को पहुंची एएआईबी विशेषज्ञ टीम ने फोरेंसिक प्रक्रिया शुरू कर दी है. उन्होंने सबूत जुटाने के लिए मलबे को अपने कब्जे में ले लिया है. जांचकर्ताओं ने एयरलाइन से कुछ रिकॉर्ड मांगे हैं, जिनमें एयरफ्रेम और इंजन लॉगबुक, रखरखाव और निरीक्षण हिस्ट्री संबंधित विमान दस्तावेज और चालक दल की योग्यता और प्रमाण पत्र शामिल हैं.

Published at : 29 Jan 2026 09:52 PM (IST)
Tags :
Ajit Pawar MAHARASHTRA NEWS Baramati Plane Crash
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
अगर आज हो जाएं चुनाव तो BJP को आएंगी कितनी सीटें? जानें PM मोदी का जलवा बरकरार है या नहीं
अगर आज हो जाएं चुनाव तो BJP को आएंगी कितनी सीटें? जानें PM मोदी का जलवा बरकरार है या नहीं
महाराष्ट्र
गम के पल में भाभी का सहारा बनीं सुप्रिया सुले, अजित पवार की अंतिम यात्रा की 10 तस्वीरें
गम के पल में भाभी का सहारा बनीं सुप्रिया सुले, अजित पवार की अंतिम यात्रा की 10 तस्वीरें
विश्व
अमेरिका से तनातनी के बीच ईरान पर EU का बड़ा एक्शन, खामेनेई की कैसे बढ़ जाएगी टेंशन?
अमेरिका से तनातनी के बीच ईरान पर EU का बड़ा एक्शन, खामेनेई की कैसे बढ़ जाएगी टेंशन?
क्रिकेट
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary : अगड़ा Vs पिछड़ा...खत्म UGC पर झगड़ा? | UGC New Rule | Supreme Court | BJP
ABP Report: अजित के बाद NCP का नेता कौन होगा? | Ajit Pawar Plane Crash | Baramati | NCP
Chitra Tripathi: ना बंटे-ना फंसे, UGC पर छात्र जीते! |UGC New Rules | Dharmendra Pradhan |Mahadangal
Khabar Gawah Hai : UGC को झटका.. नया नियम लटका! | UGC New Rules | Supreme Court
Top 100 News Today:UGC के नियम पर आ गया सुप्रीम फैसला । PM Modi । Ajit Pawar । Baramati Plane Crash
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अगर आज हो जाएं चुनाव तो BJP को आएंगी कितनी सीटें? जानें PM मोदी का जलवा बरकरार है या नहीं
अगर आज हो जाएं चुनाव तो BJP को आएंगी कितनी सीटें? जानें PM मोदी का जलवा बरकरार है या नहीं
महाराष्ट्र
गम के पल में भाभी का सहारा बनीं सुप्रिया सुले, अजित पवार की अंतिम यात्रा की 10 तस्वीरें
गम के पल में भाभी का सहारा बनीं सुप्रिया सुले, अजित पवार की अंतिम यात्रा की 10 तस्वीरें
विश्व
अमेरिका से तनातनी के बीच ईरान पर EU का बड़ा एक्शन, खामेनेई की कैसे बढ़ जाएगी टेंशन?
अमेरिका से तनातनी के बीच ईरान पर EU का बड़ा एक्शन, खामेनेई की कैसे बढ़ जाएगी टेंशन?
क्रिकेट
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
बॉलीवुड
'हेरा फेरी' से 'भूल भुलैया' तक, इन फिल्मों के कारण प्रियदर्शन कहलाते है कॉमेडी किंग, ओटीटी पर देखें यहां
'हेरा फेरी' से 'भूल भुलैया' तक, इन फिल्मों के कारण प्रियदर्शन कहलाते है कॉमेडी किंग, ओटीटी पर देखें यहां
इंडिया
UGC New Rules: जनरल, SC, ST, OBC के लिए हों अलग-अलग हॉस्टल, सुनते ही भड़क गए CJI, कहा- फॉर गॉड सेक...
SC, ST, OBC, जनरल के लिए हों अलग-अलग हॉस्टल, सुनते ही भड़क गए CJI, कहा- फॉर गॉड सेक...
इंडिया
दिल्ली के बाद अब हैदराबाद के 'शीशमहल' पर बवाल, नए नवेले मंत्री बने अजहरुद्दीन ने सरकारी घर में लगा दिए 76 लाख
दिल्ली के बाद अब हैदराबाद के 'शीशमहल' पर बवाल, नए नवेले मंत्री बने अजहरुद्दीन ने सरकारी घर में लगा दिए 76 लाख
नौकरी
डॉक्टर और साइंटिफिक ऑफिसर के पदों पर नौकरी का मौका; जानें आवेदन की पूरी डिटेल्स
डॉक्टर और साइंटिफिक ऑफिसर के पदों पर नौकरी का मौका; जानें आवेदन की पूरी डिटेल्स
ENT LIVE
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
ENT LIVE
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Embed widget