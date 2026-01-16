BMC चुनाव के नतीजों पर संजय राउत का बड़ा दावा, यूबीटी और MNS का जिक्र कर क्या बोले?

मुंबई महानगरपालिका चुनाव में बीजेपी-शिवसेना की आक्रामक बढ़त दर्शाने वाले रुझानों के बीच शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने शुक्रवार (16 जनवरी) को कहा कि वास्तविक तस्वीर आधी रात को ही सामने आएगी. जब सभी मतों की गिनती के बाद मौजूदा संकेत बदल जाएंगे. मुंबई और महाराष्ट्र की 28 अन्य महानगरपालिका के लिए गुरुवार (15 जनवरी) को मतदान हुआ था. शुक्रवार को शुरू हुई मतगणना अभी जारी है. राउत ने कहा कि मतगणना आधी रात तक जारी रहेगी, जिससे शिवसेना (यूबीटी)-मनसे गठबंधन की हार दर्शाने वाले मौजूदा रुझान पलट सकते हैं.

रुझानों में बीजेपी ने बढ़ाई बढ़त

टेलीविजन चैनलों पर दिखाए गए 210 सीटों के रुझानों के अनुसार, मुंबई महानगरपालिका की 227 सीट में से बीजेपी 90 सीटों पर आगे है, जबकि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना 28 वार्डों में आगे है. महायुति गठबंधन से इतर अकेले चुनाव लड़ने वाली अजित पवार नीत राकांपा तीन वार्ड में आगे है.

विपक्षी खेमे में, शिवसेना (यूबीटी) और उसकी सहयोगी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) क्रमशः 57 और 9 वार्डों में आगे हैं. वंचित बहुजन अघाडी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही कांग्रेस 15 वार्ड में आगे है, जबकि अन्य आठ वार्डों में आगे हैं.

संजय राउत ने शिवसेना एकनाथ शिंदे पर साधा निशाना

शिवसेना पर निशाना साधते हुए राउत ने कहा कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली पार्टी ठाणे के बाहर कुछ भी नहीं कर पाई है. राज्यसभा सदस्य ने पत्रकारों से कहा, ‘‘जिस तरह से यह दिखाया जा रहा है कि शिवसेना (यूबीटी) पिछड़ रही है. मौजूदा आंकड़े (जो बीएमसी चुनावों में बीजेपी-शिवसेना की जीत दिखा रहे हैं) पलट जाएंगे क्योंकि मुकाबला कांटे का है और मतों की गिनती जारी है.’’

संजय राउत ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट

उन्होंने कहा कि असली तस्वीर आधी रात को ही स्पष्ट होगी. इसके अलावा, राउत ने ‘एक्स’ पर कहा कि वार्ड संख्या 60 से 75 तक के मतों की गिनती अभी शुरू नहीं हुई है. मुंबई महानगरपालिका के लिए बीजेपी ने 137 सीट पर चुनाव लड़ा और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने 90 सीट पर चुनाव लड़ा. अजित पवार के नेतृत्व वाली राकांपा ने महायुति से बाहर 94 सीट पर अलग से चुनाव लड़ा. शिवसेना (यूबीटी) ने 163 सीट पर चुनाव लड़ा, जबकि मनसे ने 52 सीट पर चुनाव लड़ा.