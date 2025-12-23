BMC चुनावों के लिए सीटों के बंटवारे को लेकर मुंबई में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है. MNS प्रमुख राज ठाकरे और शिवसेना UBT प्रमुख उद्धव ठाकरे के बीच 24 दिसंबर को प्रस्तावित गठबंधन का औपचारिक ऐलान होने वाला है. दोनों नेता संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर BMC चुनावों को लेकर अपनी साझा रणनीति सामने रखेंगे.

इस खबर के बाद मुंबई के अमराठी और गैर-अमराठी इलाकों में सीट बंटवारे को लेकर चल रही चर्चाओं ने राजनीतिक हलकों में हलचल तेज कर दी है. 24 दिसंबर की घोषणा को BMC चुनावों की दिशा और दशा तय करने वाला कदम माना जा रहा है.

सीट शेयरिंग पर क्या है राय?

शिवसेना UBT और MNS के बीच BMC सीट फॉर्मूले पर लगभग सहमति बन चुकी है, लेकिन कुछ अमराठी बहुल इलाकों पर चर्चा अभी जारी है. घाटकोपर, कांदिवली, बोरिवली और मुलुंड जैसे क्षेत्रों में किस दल को कितनी सीटें मिलेंगी, इस पर अंतिम फैसला बाकी है.

प्रस्तावित फॉर्मूले के तहत UBT सेना को 145 से 150 सीटें, MNS को 65 से 70 सीटें और NCP (SP) को 10 से 12 सीटें देने पर सहमति बनी है. UBT सेना ने MNS के लिए 12 से 15 मौजूदा सिटिंग सीटें छोड़ी हैं, जिनके अधिकांश पूर्व नगर सेवक शिंदे सेना में शामिल हो चुके हैं.

घोषणा से पहले की रणनीति

एक तरफ महायुति (BJP और शिवसेना) की अहम बैठक मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास ‘वर्षा’ बंगले पर होने जा रही है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण, आशीष शेलार और उदय सामंत जैसे दिग्गज नेता शामिल होंगे. माना जा रहा है कि आज रात मुंबई की सीटों पर अंतिम मुहर लग जाएगी.

दूसरी ओर, उद्धव ठाकरे (UBT) और राज ठाकरे (MNS) के बीच गठबंधन को लेकर ‘मातोश्री’ पर चर्चा जारी है. हालांकि, 23 दिसंबर को दोनों नेताओं की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की उम्मीद थी, लेकिन सूत्रों के अनुसार राज ठाकरे का मानना है कि जब तक सभी सीटों पर आम सहमति न बन जाए, तब तक घोषणा में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. चूंकि कल से नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हो रही है, ऐसे में MNS और UBT के गठबंधन पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है.

बता दें कि महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग ने 29 नगर निगमों के चुनाव कार्यक्रम का ऐलान किया है. 15 जनवरी 2026 को एक ही चरण में मतदान होगा, जबकि 16 जनवरी 2026 को मतगणना की जाएगी. ऐसे में 24 दिसंबर की घोषणा को BMC चुनावों का टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है.