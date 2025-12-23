हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
BMC चुनाव में AAP का बड़ा दांव, उतारे जाएंगे 227 उम्मीदवार, अरविंद केजरीवाल खुद संभालेंगे मोर्चा

BMC चुनाव में AAP का बड़ा दांव, उतारे जाएंगे 227 उम्मीदवार, अरविंद केजरीवाल खुद संभालेंगे मोर्चा

BMC Election 2026: AAP ने BMC चुनाव 2026 में 227 उम्मीदवार उतारने और अरविंद केजरीवाल समेत कई नेताओं को प्रचार में उतारने का ऐलान किया. चुनाव 15 जनवरी को एक ही चरण में होंगे, नतीजे 16 जनवरी को आएंगे.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 23 Dec 2025 11:49 AM (IST)
आम आदमी पार्टी ने 2026 के बृहन्मुंबई महानगरपालिका चुनाव (BMC) में पूरी ताकत से उतरने का ऐलान करते हुए 227 उम्मीदवार मैदान में उतारने और शीर्ष नेतृत्व को प्रचार में उतारने की घोषणा की है. पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल खुद बीएमसी चुनाव में प्रचार करते नजर आएंगे. 

यह फैसला महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों में AAP की पहली जीत के बाद लिया गया है, जिसे पार्टी मुंबई में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की दिशा में अहम मान रही है. बीएमसी जैसे देश के सबसे बड़े नगर निकाय में AAP पूरे जोरों से लड़ने को तैयार है.

स्टार प्रचारकों की घोषणा

आम आदमी पार्टी मुंबई इकाई ने बीएमसी चुनाव 2026 के लिए स्टार प्रचारकों की आधिकारिक सूची जारी कर दी है. इस सूची में राष्ट्रीय और राज्य स्तर के प्रमुख नेताओं को शामिल किया गया है, जिनके जरिए पार्टी शहरी मतदाताओं तक अपनी पहुंच बढ़ाना चाहती है. 

स्टार प्रचारकों में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, भगवंत मान, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, आतिशी और सौरभ भारद्वाज जैसे बड़े नाम शामिल हैं. इनके अलावा पंकज कुमार गुप्ता, दुर्गेश पाठक, इमरान हुसैन, दिलीप पांडे, अमानतुल्ला खान, प्रीति शर्मा मेनन, किशोर मंध्यान, रूबेन मस्करेन्हास, विजय खिश्रसागर, पायल पटेल, ईशुदान गढ़वी और कई अन्य नेताओं को भी प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

महाराष्ट्र में पहली जीत का प्रभाव

महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों में आम आदमी पार्टी ने झाड़ू चुनाव चिन्ह पर अपनी पहली जीत दर्ज कर राजनीतिक उपस्थिति का संकेत दिया है. यह जीत अहिल्यानगर जिले की नेवासा नगर पंचायत के वार्ड नंबर 2 से मिली, जहां शालिनी ताई ने विजय हासिल की. 

आम आदमी पार्टी ने इस अवसर पर अहिल्यानगर जिला अध्यक्ष राजुभाऊ अघाव, नेवासा तालुका अध्यक्ष एडवोकेट सादिक शिलेदार, आप नेता संजय सुखधन और स्थानीय पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की भूमिका को निर्णायक बताया. पार्टी नेतृत्व का कहना है कि जमीनी स्तर पर मिली यह सफलता बीएमसी जैसे बड़े चुनाव में आत्मविश्वास के साथ उतरने का आधार बनी है.

चुनाव कार्यक्रम और रणनीतिक महत्व

बता दें कि महाराष्ट्र के सभी 29 नगर निगमों के लिए मतदान एक ही चरण में 15 जनवरी 2026 को होगा, जबकि मतगणना 16 जनवरी 2026 को कराई जाएगी. इस कार्यक्रम के सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी ने अपनी रणनीति को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है. BMC चुनाव को AAP शहरी शासन मॉडल, पारदर्शिता और स्थानीय मुद्दों के प्रदर्शन के बड़े मंच के रूप में देख रही है, जहां 227 उम्मीदवारों और मजबूत स्टार प्रचारक टीम के जरिए पार्टी निर्णायक चुनौती पेश करने की तैयारी में है.

Published at : 23 Dec 2025 11:49 AM (IST)
Tags :
AAP ARVIND KEJRIWAL MAHARASHTRA NEWS BMC Election 2026
