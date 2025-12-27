महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव के दिन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं वैसे वैसे बैठकों का दौर तेज हो गया है. BMC चुनाव 2026 को लेकर महायुति गठबंधन में सीट बंटवारे की बातचीत निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है. बीजेपी और शिवसेना (शिंदे गुट) के बीच देर रात तक चली बैठक में ठाणे और कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका चुनावों पर लगभग सहमति बन गई है, जबकि मुंबई महानगरपालिका को लेकर पेंच फंसा हुआ है.

किन सीटों पर बनी सहमति

ठाणे और कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका चुनावों के लिए महायुति में लगभग अंतिम सहमति बन चुकी है. ठाणे में शिवसेना को बड़ी पार्टी की भूमिका देने पर दोनों दल सहमत दिख रहे हैं. सूत्रों के मुताबिक सीटों के बंटवारे को लेकर तकनीकी और स्थानीय समीकरणों पर चर्चा पूरी हो चुकी है. आज होनी 27 दिसंबर को होने वाली आखिरी बैठक में इस सहमति को औपचारिक रूप दिए जाने की संभावना है. माना जा रहा है कि इन दोनों नगरपालिकाओं में गठबंधन बिना किसी बड़े विवाद के चुनाव मैदान में उतरेगा.

BMC में सीटों को लेकर क्यों अटका मामला?

मुंबई महानगरपालिका में कुल 227 सीटें हैं और यहीं पर BJP व शिवसेना के बीच सबसे बड़ा मतभेद सामने आया है. शिवसेना 95 से 100 सीटों की मांग कर रही है, जबकि BJP 85 सीट देने के पक्ष में है. अब तक की बातचीत में शिवसेना को 87 सीट देने पर सहमति बनती नजर आई है. मौजूदा फार्मूले के अनुसार BJP 140 और शिवसेना 87 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. शिवसेना का आरोप है कि BJP उन वार्डों पर भी दावा कर रही है जहां शिवसेना की सिटिंग सीटें हैं, जिससे तनाव बढ़ गया है.

आज की बैठक और आगे की समयरेखा

सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला लेने के लिए आज मुंबई के बांद्रा स्थित रंगशारदा में अहम बैठक बुलाई गई है. इस बैठक में गठबंधन के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे और BMC सीट शेयरिंग पर आखिरी निर्णय लिया जाएगा. सूत्रों का कहना है कि आज देर शाम या कल तक सीट बंटवारे का आधिकारिक ऐलान हो सकता है. इसके बाद सोमवार को BJP और शिवसेना अपने-अपने उम्मीदवारों को AB फॉर्म का वितरण शुरू करेंगी.