हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुश्किल में फंसे RJD उम्मीदवार खेसारी लाल यादव! घर पर लगे पत्थर के शेड को लेकर नोटिस जारी

मुश्किल में फंसे RJD उम्मीदवार खेसारी लाल यादव! घर पर लगे पत्थर के शेड को लेकर नोटिस जारी

Bihar election 2025: बिहार चुनाव में आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव मुश्किलों में घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं. नगर निगम की तरफ से उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 05 Nov 2025 06:17 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव के बीच भोजपुरी अभिनेता और छपरा से आरजेडी उम्मीदवार खेसारीलाल यादव मुश्किल में फंस गए हैं. नगर निगम ने मीरा रोड स्थित उनके घर पर लगे अनाधिकृत पत्थर के शेड को लेकर नोटिस जारी किया है. नोटिस में लोहे के एंगल और पत्थर के शेड को तुरंत हटाने का निर्देश दिया गया है. ऐसा न करने पर अतिक्रमण विभाग की कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.

सारण की छपरा विधानसभा से आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव को नगर निगम की तरफ से नोटिस जारी किया गया है. चूंकि आज नगर निगम में छुट्टी है, इसलिए इस मामले में किसी अधिकारी से संपर्क नहीं हो सका. साथ ही, जब एबीपी न्यूज़ की टीम मीरा रोड स्थित खेसारीलाल यादव के बंगले पर पहुंचे तो वहां कोई मौजूद नहीं था.

छपरा सीट पर कल होगी वोटिंग

खेसारी लाल यादव बिहार चुनाव में लगे हुए हैं. धुआंधार चुनाव प्रचार के बाद गुरुवार (6 नवबंर) को राज्य में पहले चरण की वोटिंग होनी है. खेसारी लाल की विधानसभा पर पहले ही चरण में मतदान होगा.  

भोजपुरी सिनेमा में अपना लोहा मनवाने वाले खेसारी लाल यादव अब राजनीति में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. छपरा विधनासभा सीट वे पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं. इस सीट पर उन्होंने जी-तोड़ मेहनत कर चुनाव-प्रचार किया. 

छपरा में जीत ही हैट्रिक पर बीजेपी की नजर

खेसारी लाल यादव जिस सीट से चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं, वहां पर बीजेपी जीतती हुई आई है. इस सीट पर बीजेपी की निगाहें जीत की हैट्रिक लगाने पर हैं. फिलहाल खेसारी लाल यादव के यहां से चुनाव लड़ने पर मुकाबला कांटे का हो गया है. यहां से बीजेपी के सीएन गुप्ता ने दो बार जीत दर्ज की है. बीजेपी की तरफ से इस बार छोटी कुमारी को टिकट दिया गया है. इनके अलावा बीजेपी छोड़कर पूर्व मेयर राखी गुप्ता भी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में हैं. 

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Read
Published at : 05 Nov 2025 06:04 PM (IST)
Tags :
Khesari Lal Yadav Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS Bihar Elections 2025
Embed widget