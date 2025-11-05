हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'कट्टा लहराने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा', 1st फेज के मतदान से पहले बिहार DGP की चेतावनी

'कट्टा लहराने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा', 1st फेज के मतदान से पहले बिहार DGP की चेतावनी

Bihar Assembly Election 2025: बिहार चुनाव के पहले चरण से पूर्व, डीजीपी विनय कुमार ने हिंसा और उपद्रव करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है.

By : IANS एजेंसी | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 05 Nov 2025 04:06 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार में पहले चरण के मतदान से ठीक एक दिन पहले प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है. डीजीपी विनय कुमार ने बुधवार (5 नवंबर) को स्पष्ट संदेश दिया कि चुनाव के दौरान किसी तरह की हिंसा, उपद्रव या कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर तत्काल प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत गिरफ्तारी होगी. उन्होंने चुनाव समाप्त होते ही ऐसे लोगों को बॉन्ड पर रिहा किया जाएगा, लेकिन उनके खिलाफ सख्त बांड भरने की बाध्यता भी तय की जाएगी.

'किसी भी अवैध गतिविधि को नहीं किया जाएगा बर्दाश्त' 

डीजीपी ने बताया कि स्थिति पर लगातार निगरानी रखने के लिए एक बड़ा कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जहां से राज्यभर की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है. उन्होंने कहा, "किसी भी अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. हमारी टीम 24 घंटे एक्टिव है." उन्होंने बताया कि इस प्रकार की रोकथाम कार्रवाई पहले से चल रही है और इस साल अब तक 2 लाख से अधिक लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है.

'सभी जिलों में सख्त चेकिंग रहेगी जारी'

विनय कुमार ने बताया कि चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न कराने के लिए बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है. उनके अनुसार, पहले चरण के लिए कुल 1500 अर्धसैनिक बल तीन चरणों में उपलब्ध कराए गए. पिछले 5 से 6 दिनों में अतिरिक्त 150 अर्धसैनिक बलों ने भी सहयोग दिया है. इन बलों को उन जिलों में तैनात किया गया है, जहां दूसरे चरण का चुनाव होगा ताकि सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी न रह जाए. सभी जिलों में सख्त चेकिंग जारी रहेगी.

'सभी पदाधिकारियों के नंबर रखे गए हैं सक्रिय' 

उन्होंने कहा कि डायल 112 पूरी तरह फंक्शनल रहेगा और सभी पदाधिकारियों के नंबर सक्रिय रखे गए हैं ताकि किसी भी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई हो सके. इसके अलावा, शिकायतों के लिए एक बड़ा तंत्र विकसित किया गया है, जहां हर तरह की सूचना पर तुरंत प्रतिक्रिया दी जाएगी.

'किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा कट्टा लहराने वालों को'

डीजीपी ने चेतावनी देते हुए कहा कि गुरुवार (6 नवंबर) को मतदान के दौरान राज्य के चप्पे-चप्पे पर पुलिस की नजर रहेगी. कट्टा लहराने वालों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा. सोशल मीडिया पर जो लोग गाली-गलौज या भड़काऊ पोस्ट कर रहे हैं, उन्हें चिन्हित कर लिया गया है. जल्द ही उन्हें कानून के दायरे में लाया जाएगा.

उन्होंने भरोसा जताया कि बिहार का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न होगा. साथ ही साफ कहा कि यदि कोई व्यक्ति आपराधिक घटना में शामिल होता है या वोटिंग को प्रभावित करने की कोशिश करता है, तो चुनाव के बाद कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी और जेल भी जाना पड़ेगा.

वहीं, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह (ललन सिंह) के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर डीजीपी विनय कुमार ने कहा, "कानून के अनुसार, जहां भी उल्लंघन होता है, तुरंत एफआईआर दर्ज की जाती है."

Published at : 05 Nov 2025 04:05 PM (IST)
Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS Bihar Elections 2025
