विवादों से घिरा रहा कैप्टन सुमित कपूर का करियर, उड़ा रहे थे अजित पवार का प्लेन, क्रैश में मौत

महाराष्ट्र के बारामती में हाल ही में हुए विमान हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया. इस हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार समेत विमान में सवार सभी की जान चली गई. हादसे की जांच में सामने आया है कि विमान के पायलट कैप्टन सुमित कपूर का करियर विवादों और गंभीर मामलों से भरा था.

जांच में उनके करियर से जुड़ा एक गंभीर और विवादित रिकॉर्ड भी सामने आया है. जो उनके पेशेवर अनुभव और इस हादसे की परिस्थितियों पर सवाल खड़े करता है. यह जानकारी हादसे की कहानी में नई और चौंकाने वाली पहलू जोड़ती है.

कैप्टन पर ड्यूटी के दौरान शराब सेवन के दर्ज हुए थे दो मामले

जानकारी के अनुसार, कैप्टन सुमित कपूर के खिलाफ ड्यूटी के दौरान शराब के सेवन के दो मामले दर्ज हो चुके थे. पहली घटना वर्ष 2010 की है और जब वे मेडिकल जांच में अल्कोहल टेस्ट पॉजिटिव पाए गए थे. इस गंभीर लापरवाही के बाद संबंधित एयरलाइन ने उन्हें सेवा से हटा दिया था.

इसके बाद वर्ष 2017 में वे एक बार फिर ड्यूटी के दौरान शराब सेवन करते हुए पकड़े गए. इस दूसरी घटना को विमानन सुरक्षा के लिए बेहद गंभीर मानते हुए नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने उन्हें तीन वर्षों के लिए निलंबित कर दिया.

हादसे के बाद एक बार फिर चर्चा में आए सुमित कपूर

इसके अलावा बाद में उन्हें पूरी तरह से सेवा से निष्कासित कर दिया गया. सेवा से हटाए जाने के बाद कैप्टन सुमित कपूर ने कुछ समय तक फ्रीलांस पायलट के रूप में काम किया. बीते करीब पांच वर्षों से वे VSR Ventures के साथ जुड़े हुए थे. अब बारामती में हुए विमान हादसे में उनकी मौत के बाद उनका यह पूरा बैकग्राउंड एक बार फिर चर्चा में है. साथ ही एविएशन सेफ्टी और पायलट फिटनेस से जुड़े नियमों पर गंभीर सवाल खड़े करता है.

