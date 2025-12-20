'हिंदुओं के हितों की रक्षा...', बांग्लादेश हिंसा पर प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार से पूछे सवाल

बांग्लादेश में उस्मान हादी की मौत के बाद भड़की हिंसा ने एक बार फिर वहां रह रहे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. इस हिंसा में 18 दिसंबर को एक हिंदू युवक दीपु चंद्र दास की भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या कर दी गई और बाद में उसके शव को आग के हवाले कर दिया गया. इस दिल दहला देने वाली घटना पर राज्यसभा सांसद और शिवसेना (UBT) नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने गहरी चिंता जताते हुए केंद्र सरकार से सीधे सवाल पूछे हैं.

प्रियंका चतुर्वेदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बांग्लादेश में हो रही घटनाओं का जिक्र करते हुए लिखा, "एक हिंदू व्यक्ति, दीपु चंद्र दास की भीड़ द्वारा हत्या कर दी गई और उसके शव को जला दिया गया. भारतीय दूतावास पर हमला हुआ, जिसमें 4 लोग घायल हुए. अल्पसंख्यक हिंदुओं को लगातार निशाना बनाया जाना यह दर्शाता है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी इस्लामवादियों का पूर्ण कब्ज़ा हो चुका है."

विदेश मंत्रालय पर उठाए सवाल

प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि इस मामले को प्राथमिकता के आधार पर उठाया जाना चाहिए. उन्होंने सवाल किया, "भारत सरकार (GoI) कट्टरपंथी बन चुके इस देश में हिंदुओं के हितों की रक्षा के लिए क्या कर रही है? क्या विदेश मंत्रालय (MEA) ने कम से कम निंदा का कोई बयान भी जारी किया है?" उन्होंने कहा, "भारत के पूर्व और पश्चिम में दो अत्यंत कट्टरपंथी देशों का होना शुभ संकेत नहीं है एक राष्ट्र के रूप में हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा कैसे कर रहे हैं?"

हिंदू युवक की हत्या के मामले में 7 गिरफ्तार

बता दें हिंदू युवक की हत्या के मामले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इस पूरे मामले पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने जानकारी दी है. सरकार का दावा है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन हालात अब भी तनावपूर्ण बने हुए हैं.