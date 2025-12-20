हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'हिंदुओं के हितों की रक्षा...', बांग्लादेश हिंसा पर प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार से पूछे सवाल

'हिंदुओं के हितों की रक्षा...', बांग्लादेश हिंसा पर प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार से पूछे सवाल

Priyanka Chaturvedi News: शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले को लेकर भारत सरकार और विदेश मंत्रालय की चुप्पी पर सवाल उठाए.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 20 Dec 2025 12:57 PM (IST)
Preferred Sources

बांग्लादेश में उस्मान हादी की मौत के बाद भड़की हिंसा ने एक बार फिर वहां रह रहे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. इस हिंसा में 18 दिसंबर को एक हिंदू युवक दीपु चंद्र दास की भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या कर दी गई और बाद में उसके शव को आग के हवाले कर दिया गया. इस दिल दहला देने वाली घटना पर राज्यसभा सांसद और शिवसेना (UBT) नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने गहरी चिंता जताते हुए केंद्र सरकार से सीधे सवाल पूछे हैं.

प्रियंका चतुर्वेदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बांग्लादेश में हो रही घटनाओं का जिक्र करते हुए लिखा, "एक हिंदू व्यक्ति, दीपु चंद्र दास की भीड़ द्वारा हत्या कर दी गई और उसके शव को जला दिया गया. भारतीय दूतावास पर हमला हुआ, जिसमें 4 लोग घायल हुए. अल्पसंख्यक हिंदुओं को लगातार निशाना बनाया जाना यह दर्शाता है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी इस्लामवादियों का पूर्ण कब्ज़ा हो चुका है."

विदेश मंत्रालय पर उठाए सवाल

प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि इस मामले को प्राथमिकता के आधार पर उठाया जाना चाहिए. उन्होंने सवाल किया, "भारत सरकार (GoI) कट्टरपंथी बन चुके इस देश में हिंदुओं के हितों की रक्षा के लिए क्या कर रही है? क्या विदेश मंत्रालय (MEA) ने कम से कम निंदा का कोई बयान भी जारी किया है?" उन्होंने कहा, "भारत के पूर्व और पश्चिम में दो अत्यंत कट्टरपंथी देशों का होना शुभ संकेत नहीं है एक राष्ट्र के रूप में हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा कैसे कर रहे हैं?"

हिंदू युवक की हत्या के मामले में 7 गिरफ्तार

बता दें हिंदू युवक की हत्या के मामले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इस पूरे मामले पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने जानकारी दी है. सरकार का दावा है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन हालात अब भी तनावपूर्ण बने हुए हैं.

और पढ़ें
Published at : 20 Dec 2025 12:57 PM (IST)
Tags :
Government Of India Priyanka Chaturvedi Bangladesh Violence
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
इमरान खान और बुशरा बीबी को 17-17 साल की सजा, तोशाखाना केस में पाकिस्तान की अदालत का फैसला
इमरान खान और बुशरा बीबी को 17-17 साल की सजा, तोशाखाना केस में पाकिस्तान की अदालत का फैसला
महाराष्ट्र
मंत्रियों के विवादों पर घिरी महाराष्ट्र सरकार, सुप्रिया सुले बोलीं- यह राज्य की छवि के लिए बुरा
मंत्रियों के विवादों पर घिरी महाराष्ट्र सरकार, सुप्रिया सुले बोलीं- यह राज्य की छवि के लिए बुरा
विश्व
'टैरिफ अब मेरा 5वां पसंदीदा शब्द...’, ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में अमेरिका के लिए कर दिया ये बड़ा ऐलान
'टैरिफ अब मेरा 5वां पसंदीदा शब्द...’, ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में कर दिया ये बड़ा ऐलान
बॉलीवुड
मल्लिका शेरावत ने US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप संग व्हाइट हाउस में किया क्रिसमस डिनर, तस्वीरों में ग्लैमरस अंदाज में दिखीं एक्ट्रेस
व्हाइट हाउस में मल्लिका शेरावत ने डोनाल्ड ट्रंप संग किया क्रिसमस डिनर, तस्वीरें शेयर कर दिखाई झलक
Advertisement

वीडियोज

Delhi Airport: दिल्ली एयरपोर्ट पर पायलट ने किस बात को लेकर यात्री को पीटा | Airport News
Bangladesh Protest News: बांग्लादेश हिंसा पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का बड़ा बयान! | Congress
Top News: दोपहर की बड़ी खबरें | PM Modi | Hijab Controversy | Delhi Airport Controversy
West Bengal: क्या उस्मान हादी की हत्या Yunus समर्थकों ने की ?
Nitish Kumar Hijab Controversy: नौकरी ज्वाइन करेंगी डॉक्टर नुसरत परवीन | Patna News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इमरान खान और बुशरा बीबी को 17-17 साल की सजा, तोशाखाना केस में पाकिस्तान की अदालत का फैसला
इमरान खान और बुशरा बीबी को 17-17 साल की सजा, तोशाखाना केस में पाकिस्तान की अदालत का फैसला
महाराष्ट्र
मंत्रियों के विवादों पर घिरी महाराष्ट्र सरकार, सुप्रिया सुले बोलीं- यह राज्य की छवि के लिए बुरा
मंत्रियों के विवादों पर घिरी महाराष्ट्र सरकार, सुप्रिया सुले बोलीं- यह राज्य की छवि के लिए बुरा
विश्व
'टैरिफ अब मेरा 5वां पसंदीदा शब्द...’, ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में अमेरिका के लिए कर दिया ये बड़ा ऐलान
'टैरिफ अब मेरा 5वां पसंदीदा शब्द...’, ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में कर दिया ये बड़ा ऐलान
बॉलीवुड
मल्लिका शेरावत ने US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप संग व्हाइट हाउस में किया क्रिसमस डिनर, तस्वीरों में ग्लैमरस अंदाज में दिखीं एक्ट्रेस
व्हाइट हाउस में मल्लिका शेरावत ने डोनाल्ड ट्रंप संग किया क्रिसमस डिनर, तस्वीरें शेयर कर दिखाई झलक
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज, आंकड़े देख सिर पकड़ लेंगे आप
सूर्यकुमार यादव के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज, आंकड़े देख सिर पकड़ लेंगे आप
विश्व
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
Parenting
अकेले रहना पसंद करने लगा है बच्चा? यह खतरे की घंटी हो सकती है, जानें इसके संकेत
अकेले रहना पसंद करने लगा है बच्चा? यह खतरे की घंटी हो सकती है, जानें इसके संकेत
यूटिलिटी
गांव में कैसे शुरू कर सकते हैं खाद-बीज का बिजनेस, कहां से लेना होता है लाइसेंस?
गांव में कैसे शुरू कर सकते हैं खाद-बीज का बिजनेस, कहां से लेना होता है लाइसेंस?
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Embed widget