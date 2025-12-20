महाराष्ट्र में 23 नगर परिषदों में मतदान शुरू, महायुति और MVA में कड़ा मुकाबला, कल आएंगे नतीजे

महाराष्ट्र में 23 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए शनिवार (20 दिसंबर) सुबह मतदान शुरू हो गया है. इसमें अध्यक्ष और सदस्य पदों के साथ-साथ खाली पड़े 143 सदस्य पदों के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं. यह मतदान 20 दिसंबर को सुबह 7.30 बजे शुरू हुआ और शाम 5.30 बजे तक चलेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग की देखरेख में हो रहे इस चुनाव को स्थानीय राजनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है, क्योंकि इससे जनवरी में होने वाले शहरी निकायों में सत्ता संतुलन और आगामी राजनीतिक उलटफेर देखने को मिल सकते हैं. मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं की मौजूदगी और लंबी कतारें देखी गईं.

23 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में मतदान

राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, इस चरण में जिन 23 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में मतदान हो रहा है, वहां अध्यक्ष पदों के साथ विभिन्न निकायों में रिक्त 143 सदस्य पदों के लिए भी मतदान किया जा रहा है. पीटीआई के अनुसार, मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी मतदान केंद्रों पर आवश्यक इंतजाम किए गए हैं. सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ निर्वाचन कर्मियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो.

21 दिसंबर को होगी मतगणना

इस चुनावी प्रक्रिया का अगला अहम चरण मतगणना का होगा, जो 21 दिसंबर को की जाएगी. राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि सभी संबंधित केंद्रों पर मतों की गिनती 21 दिसंबर को सुबह 10 बजे से शुरू होगी. इससे पहले, 2 दिसंबर को पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ था, जिसमें 263 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए वोट डाले गए थे. कई स्थानों पर अध्यक्ष और सदस्य पदों पर उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं.

भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बीच सीधी प्रतिस्पर्धा ने मुकाबले को रोचक बना दिया है. वहीं बीजेपी नीत महायुति और विपक्षी महा विकास आघाडी के बीच सीधी भिड़ंत के साथ कुछ स्थानों पर मैत्रीपूर्ण मुकाबले भी देखने को मिल रहे हैं. ऐसे में इन चुनावों के नतीजे न केवल स्थानीय निकायों की तस्वीर साफ करेंगे, बल्कि राज्य की राजनीति में आने वाले समीकरणों की भी झलक देंगे.