बदलापुर MIDC में एक के बाद एक 10 ब्लास्ट, पैसिफिक केमिकल कंपनी में हुआ भयानक हादसा

महाराष्ट्र के ठाणे जिले के बदलापुर में बड़े हादसे की खबर है. बदलापुर के खरवाई MIDC में बीती रात (7 जनवरी) को भीषण विस्फोट हुए. ब्लास्ट इतने भीषण था कि इसकी लपटें 2 से 3 किलोमीटर दूर से देखी जा सकती थीं.

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, यह विस्फोट खरवाई एमआईडीसी स्थित पैसिफिक केमिकल कंपनी में हुए. स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक, आधे घंटे से पंद्रह मिनट के अंतराल में लगभग 8 से 10 विस्फोट हुए हैं. करीब 3 किलोमीटर दूर तक ब्लास्ट की आवाजें भी सुनी गईं. धरती कांपने की वजह से स्थानीय लोग सहम गए और तुरंत पुलिस और फायर डिपार्टमेंट को खबर दी गई.

सूचना मिलते ही बदलापुर दमकल विभाग के दो फायरब्रिगेड तुरंत मौके पर पहुंचे और आग को काबू में किया गया. दमकलकर्मियों ने फैक्ट्री के अंदर सर्च ऑपरेशन भी चलाया. गनीमत रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है. ब्लास्ट रात के समय हुआ, जिस वजह से फैक्ट्री में मजदूर और स्टाफ मौजूद नहीं थे. फिलहाल, विस्फोट के कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है.

अंधेरी में भी बड़ा हादसा, दो लोगों की मौत

एक ओर ठाणे के बदलापुर में बीती रात ब्लास्ट की खबर है, तो वहीं मुंबई के अंधेरी इलाके में भीषण आग में दो लोगों की मौत की सूचना मिली है. बताया जा रहा है कि अंधेरी पूर्व स्थित चांदीवली इलाके में एक व्यावसायिक इमारत में आग लगने से दो लोगों की मौत हो गई है.

यह आग टेक्स सेंटर, नारायण प्लाज़ा बिल्डिंग की तीसरी मंज़िल पर स्थित एक कार्यालय में लगी थी. आग लगने से इमारत में धुआं भर गया. दमकल विभाग ने आग को लेवल–1 घोषित कर काबू में पाया. कार्यालय से दो लोगों को बेहोशी की हालत में बाहर निकाला गया, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.