Exclusive: शरद पवार को रिटायर हो जाना चाहिए? अजित पवार ने पकड़ लिए कान, बोले- 'मैं उन्हें सलाह...'

महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) प्रमुख अजित पवार ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की. इस दौरान अजित पवार ने कई ऐसे सवालों का जवाब दिया, जिसका इंतजार महाराष्ट्र की जनता लंबे समय से कर रही थी. महानगरपालिका चुनाव के बीच एनसीपी प्रमुख ने चाचा शरद पवार से गठबंधन, बहन सुप्रिया सुले और राज-उद्धव ठाकरे को लेकर बड़ी टिप्पणियां कीं.

जब अजित पवार से सवाल किया गया कि महाराष्ट्र महानगरपालिका चुनाव के लिए उन्होंने चाचा शरद पवार के साथ गठबंधन कैसे किया? तो जवाब में अजित पवार ने बताया, "स्थानीय कार्यकर्ताओं का निर्णय है. मैंने सुप्रिया सुले को खुद फोन किया और बातचीत की. उसके बाद यह फैसला हुआ कि यह बातचीत खत्म होने के बाद एकनाथ शिंदे और उदय सामंत ने गठबंधन के लिए हाथ बढ़ाया था लेकिन देर हो चुकी थी. कई जगह पर हम शिवसेना के साथ फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं."

क्या सुप्रिया सुले केंद्र में मंत्री बनेंगी?

अजित पवार ने जवाब दिया, "हमारा परिवार एक है. सुप्रिया के बारे मे अभी कोई चर्चा नहीं है. यह बातें बाहर हो रही हैं. हमारे नेता के साथ बातचीत होगी."

क्या शरद पवार को रिटायर हो जाना चाहिए?

जब अजित पवार से सवाल किया गया कि उनके चाचा और प्रतिद्वंद्वी पार्टी एनसीपी (एसपी) के प्रमुख शरद पवार को राजनीति में सक्रिय रहना चाहिए या अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए? तो जवाब में अजित पवार ने अपने कान पकड़ लिए. उन्होंने अपने कान पकड़कर तौबा करते हुए कहा, "मैं उन्हें कोई सलाह नहीं दूंगा. उनका जनसंपर्क बड़ा है. उनकी लोकप्रियता आज भी बरकरार है. दिल्ली में उनके जन्मदिन के अवसर पर मैंने उनकी ताकत देखी है. मैंने जो भी बोला वह मेरा मेरा पुराना बयान था."

ठाकरे बंधुओं के बारे में क्या सोचते हैं अजित पवार?

एनसीपी प्रमुख अजित पवार का कहना है कि दोनों भाई, राज और उद्धव ठाकरे भविष्य मे साथ रहेंगे. दोनों के कार्यकर्ता यही चाहते थे, लेकिन बालासाहेब ठाकरे जैसी ताकत इन दोनों भाइयों में नहीं है.

बीजेपी और एनसीपी के बीच तनातनी पर बोले अजित पवार

अजित पवार ने कहा कि पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में बीजेपी ने ताकत लगाई है. खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस प्रचार के आखरी दिन पुणे में हैं. यह सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ है. मेरे पास सत्ता थी तो मैंने काम करके दिखाया है. मैं काम करने वाला नेता हूं.

अजित पवार बदले बदले क्यों लग रहे हैं?

अजित पवार ने हंसते-हंसते इस बात का जवाब दिया. उन्होंने कहा, "पहले मेरे पर जिम्मेदारी नहीं थी. पहले शरद पवार अंतिम फैसला लेते थे. अभी जिम्मेदारी मेरे उपर है. इसलिए किसी को नाराज करना अच्छा नहीं लगता. पहले कोई टेंशन नहीं होती थी, अब हंसते-खेलते रहना पड़ता है. सबको संभालकर आगे लेकर जाना पड़ता है.