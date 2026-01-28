हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रअजित पवार के साथ मारे गए सुरक्षा अधिकारी विदिप जाधव के पड़ोसी बोले- सुबह 6.30 बजे...

अजित पवार के साथ मारे गए सुरक्षा अधिकारी विदिप जाधव के पड़ोसी बोले- सुबह 6.30 बजे...

मुंबई के पास कलवा इलाके में वितावा नगर के रहने वाले PSO विदिप जाधव का प्लेन क्रैश में निधन हो गया. वह डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार के पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर के तौर पर काम कर रहे थे.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 28 Jan 2026 08:11 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र में ठाणे के कलवा इलाके के वितावा मोहल्ले में उस समय सदमे और शोक की लहर फैल गई जब यह सनसनीखेज खबर आई कि महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निजी सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) विदिप जाधव बुधवार सुबह बारामती में हुए विमान दुर्घटना में मारे गए पांच लोगों में शामिल थे. अजित पवार का अंतिम संस्कार, कल बारामती में सुबह 11 बजे के करीब होगा.

पवार को ले जा रहा विमान सुबह 8:50 बजे दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस दुर्घटना में कोई भी जीवित नहीं बचा. वितावा में लंबे समय से रह रहे जाधव के परिवार में उनके माता-पिता, 14-वर्षीय बेटी और नौ-वर्षीय बेटा है. हादसा होने के समय उनके माता-पिता अपने पैतृक गांव में थे. इस घटना के बाद उनका परिवार तुरंत बरामती के लिए रवाना हो गया.

अजित पवार के बाद NCP कौन संभालेगा? पत्नी, बेटा, प्रफुल्ल पटेल सहित कई विकल्प

सुबह 6.30 बजे वो गए और 2 घंटे बाद...

कृष्णा विहार जाने वाली गली में स्थित जाधव के घर के आसपास रहने वाले लोग उनके अचानक निधन से स्तब्ध थे. पड़ोसी अति सम्मानित और स्नेही जाधव की मौत को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे.

एक पड़ोसी ने कहा, 'मैंने उन्हें सुबह करीब 6:30 बजे काम पर जाते देखा था. लगभग दो घंटे बाद ही हमें पता चला कि वह अब इस दुनिया में नहीं रहे. मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा.'

जाधव को लगभग तीन दशकों से जानने वाले एक अन्य पड़ोसी ने बुधवार सुबह की अपनी आखिरी मुलाकात को याद करते हुए कहा, 'ड्यूटी पर जाते समय उन्होंने हमेशा की तरह दोस्ताना अंदाज में हाथ हिलाया. हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम उन्हें आखिरी बार देख रहे हैं.'

PSO विदीप जाधव के एक पड़ोसी ने बताया, 'विदीप जाधव अजीत पवार के बॉडीगार्ड के तौर पर काम करते थे. अपने काम में वह हमेशा विनम्र और मिलनसार थे.

Published at : 28 Jan 2026 08:09 PM (IST)
Tags :
Ajit Pawar Thane News Baramati News MAHARASHTRA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारत को टैरिफ का राजा बताने वाले अमेरिका के बदल गए सुर, EU के साथ डील के बाद बोला- इंडिया टॉप पर...
भारत को टैरिफ का राजा बताने वाले अमेरिका के बदल गए सुर, EU के साथ डील के बाद बोला- इंडिया टॉप पर...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UGC कानून के विरोध में बृजभूषण शरण सिंह, अपनी ही सरकार पर भड़के, कहा- 'ऑफिस में बैठकर समाज...'
UGC कानून के विरोध में बृजभूषण शरण सिंह, अपनी ही सरकार पर भड़के, कहा- 'ऑफिस में बैठकर समाज...'
विश्व
भारत से डील होते ही आसिफ अली जरदारी भी पहुंच गए UAE, मोहम्मद बिन जायद के सामने गिड़गिड़ाए- पाकिस्तान को भी...
भारत से डील होते ही आसिफ अली जरदारी भी पहुंच गए UAE, मोहम्मद बिन जायद के सामने गिड़गिड़ाए- पाकिस्तान को भी...
क्रिकेट
ICC Rankings: टी20 वर्ल्ड कप से पहले सूर्यकुमार यादव ने रैंकिंग में लगाई बड़ी छलांग, टॉप पर होकर भी अभिषेक शर्मा को हुआ नुकसान
टी20 वर्ल्ड कप से पहले सूर्यकुमार यादव ने रैंकिंग में लगाई बड़ी छलांग, अभिषेक शर्मा को हुआ नुकसान
Advertisement

वीडियोज

Ajit Pawar Plane Crash: विमान हादसे का शिकार, नहीं रहे Ajit Pawar | Baramati Plane Crash
Ajit Pawar Plane Crash: कैसे हुआ बारामती विमान हादसा? सामने आया सच! | Baramati Plane Crash
Arijit Singh का shocking फैसला: Playback Singing छोड़ना क्यों जरूरी हुआ?
नए रियलिटी शो The 50 में कौन है Lion?
Arijit Singh retirement reason: Why Arijit Singh has decided to step away from playback singing
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत को टैरिफ का राजा बताने वाले अमेरिका के बदल गए सुर, EU के साथ डील के बाद बोला- इंडिया टॉप पर...
भारत को टैरिफ का राजा बताने वाले अमेरिका के बदल गए सुर, EU के साथ डील के बाद बोला- इंडिया टॉप पर...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UGC कानून के विरोध में बृजभूषण शरण सिंह, अपनी ही सरकार पर भड़के, कहा- 'ऑफिस में बैठकर समाज...'
UGC कानून के विरोध में बृजभूषण शरण सिंह, अपनी ही सरकार पर भड़के, कहा- 'ऑफिस में बैठकर समाज...'
विश्व
भारत से डील होते ही आसिफ अली जरदारी भी पहुंच गए UAE, मोहम्मद बिन जायद के सामने गिड़गिड़ाए- पाकिस्तान को भी...
भारत से डील होते ही आसिफ अली जरदारी भी पहुंच गए UAE, मोहम्मद बिन जायद के सामने गिड़गिड़ाए- पाकिस्तान को भी...
क्रिकेट
ICC Rankings: टी20 वर्ल्ड कप से पहले सूर्यकुमार यादव ने रैंकिंग में लगाई बड़ी छलांग, टॉप पर होकर भी अभिषेक शर्मा को हुआ नुकसान
टी20 वर्ल्ड कप से पहले सूर्यकुमार यादव ने रैंकिंग में लगाई बड़ी छलांग, अभिषेक शर्मा को हुआ नुकसान
बॉलीवुड
ब्लैक वन स्ट्रैप टॉप में तारा सुतारिया का ग्लैमरस अंदाज, सिजलिंग लुक में ढा रहीं कहर
ब्लैक वन स्ट्रैप टॉप में तारा सुतारिया का ग्लैमरस अंदाज, सिजलिंग लुक में ढा रहीं कहर
विश्व
पाकिस्तान, सऊदी अरब या तुर्किये, दुनिया के 5 सबसे ताकतवर मुस्लिम देश कौन-से? देखें साल 2026 रैंकिंग की लिस्ट
PAK, सऊदी या तुर्किये, दुनिया के 5 सबसे ताकतवर मुस्लिम देश कौन-से? देखें लिस्ट
महाराष्ट्र
अजित पवार के लिए सपना ही रह गया CM का पद, कभी नहीं छिपाई अपनी इच्छा
अजित पवार के लिए सपना ही रह गया CM का पद, कभी नहीं छिपाई अपनी इच्छा
यूटिलिटी
नौकरी छोड़कर बिजनेस का प्लान है? सरकार दे रही है 10 लाख रुपये तक ब्याज फ्री लोन
नौकरी छोड़कर बिजनेस का प्लान है? सरकार दे रही है 10 लाख रुपये तक ब्याज फ्री लोन
ENT LIVE
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
ENT LIVE
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Embed widget