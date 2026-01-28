अजित पवार के साथ मारे गए सुरक्षा अधिकारी विदिप जाधव के पड़ोसी बोले- सुबह 6.30 बजे...

महाराष्ट्र में ठाणे के कलवा इलाके के वितावा मोहल्ले में उस समय सदमे और शोक की लहर फैल गई जब यह सनसनीखेज खबर आई कि महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निजी सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) विदिप जाधव बुधवार सुबह बारामती में हुए विमान दुर्घटना में मारे गए पांच लोगों में शामिल थे. अजित पवार का अंतिम संस्कार, कल बारामती में सुबह 11 बजे के करीब होगा.

पवार को ले जा रहा विमान सुबह 8:50 बजे दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस दुर्घटना में कोई भी जीवित नहीं बचा. वितावा में लंबे समय से रह रहे जाधव के परिवार में उनके माता-पिता, 14-वर्षीय बेटी और नौ-वर्षीय बेटा है. हादसा होने के समय उनके माता-पिता अपने पैतृक गांव में थे. इस घटना के बाद उनका परिवार तुरंत बरामती के लिए रवाना हो गया.

कृष्णा विहार जाने वाली गली में स्थित जाधव के घर के आसपास रहने वाले लोग उनके अचानक निधन से स्तब्ध थे. पड़ोसी अति सम्मानित और स्नेही जाधव की मौत को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे.

एक पड़ोसी ने कहा, 'मैंने उन्हें सुबह करीब 6:30 बजे काम पर जाते देखा था. लगभग दो घंटे बाद ही हमें पता चला कि वह अब इस दुनिया में नहीं रहे. मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा.'

जाधव को लगभग तीन दशकों से जानने वाले एक अन्य पड़ोसी ने बुधवार सुबह की अपनी आखिरी मुलाकात को याद करते हुए कहा, 'ड्यूटी पर जाते समय उन्होंने हमेशा की तरह दोस्ताना अंदाज में हाथ हिलाया. हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम उन्हें आखिरी बार देख रहे हैं.'

PSO विदीप जाधव के एक पड़ोसी ने बताया, 'विदीप जाधव अजीत पवार के बॉडीगार्ड के तौर पर काम करते थे. अपने काम में वह हमेशा विनम्र और मिलनसार थे.