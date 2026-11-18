एनसीपी (शरद गुट) के विधायक रोहित पवार ने सोमवार को ‘मफलर मैन’ का मुद्दा उठाते हुए बड़ा खुलासा करने का दावा किया था. उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर इस मामले के आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया था. अब सवाल उठ रहा है कि क्या यह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की आधिकारिक स्टैंड है? इस पर सांसद सुप्रिया सुले का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहा है कि रोहित पवार ने पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी, बल्कि उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर अपनी राय रखी थी. इसके अलावा भी कई मुद्दों पर प्रेस कांफ्रेस में उन्होंने बात की.

विधायक रोहित पवार ने सोमवार को ‘मफलर मैन’ के तौर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तस्वीर दिखाई थी. उन्होंने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री आरोपियों को बचा रहे हैं. इसके अलावा उन्होंने VSR कंपनी के मालिक की संपत्ति और अंडरवर्ल्ड से उनके कथित संबंधों को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए थे.

क्या रोहित पवार के बयान से राष्ट्रवादी ने बनाई दूरी?

रोहित पवार के इन दावों के बाद बीजेपी की ओर से सवाल उठाया गया था कि क्या ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की आधिकारिक भूमिका है? इस मुद्दे पर वरिष्ठ नेता शरद पवार से भी प्रतिक्रिया देने की मांग की जा रही थी. अब राष्ट्रवादी कांग्रेस की सांसद सुप्रिया सुले ने इस पर बड़ा बयान दिया है. बीजेपी की ओर से पूछे गए इस सवाल पर आज सांसद सुप्रिया सुले ने अपनी भूमिका स्पष्ट की.

सुप्रिया सुले ने कहा,"वीडियो में उन्होंने जो कुछ देखा है, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है. पार्टी की क्या भूमिका है, इस बारे में मैंने कल पुणे में विस्तार से अपनी बात रखी है. उन्होंने खुद अपनी बात कही है. इसमें समर्थन जैसी क्या बात है? यह कोई पॉलिसी नहीं है."

उन्होंने आगे कहा कि मैंने उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी है. मैंने केवल अखबारों में आई खबरें पढ़ी हैं. मुझसे पूछने के बजाय इस देश में कई विशेषज्ञ हैं, उनसे इस बारे में जानकारी लेनी चाहिए. रोहित पवार ने पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी, बल्कि उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर अपनी राय रखी थी.

VSR कंपनी और विमान हादसे पर सुप्रिया सुले ने क्या कहा?

VSR कंपनी और विमान हादसे के मुद्दे पर बोलते हुए सुप्रिया सुले ने कहा कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि मैं सिविल एविएशन की विशेषज्ञ नहीं हूं. आप रोहित पवार और उमेश पाटील, इन दोनों का जिक्र कर रहे हैं. उमेश पाटील की पार्टी सरकार में है. मैंने पुणे में भी अपनी बात रखी है. रोहित पवार ने एक मांग की है और देश के गृह मंत्री से भी मांग की है. हमें उस रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए.

परिसीमन को लेकर क्या है राष्ट्रवादी कांग्रेस की भूमिका?

परिसीमन को लेकर सुप्रिया सुले ने कहा कि इस विषय पर जो भूमिका रखी गई है, वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की आधिकारिक भूमिका है. उन्होंने सवाल उठाया कि जिन लोगों ने सार्वजनिक रूप से विरोध किया, उनमें से कितने लोगों ने सुप्रिया सुले को फोन किया? कितने लोगों ने वास्तव में बिल पढ़ा है? सुप्रिया सुले ने बताया कि जितेंद्र आव्हाड ने उन्हें जानकारी दी है कि नताशा आव्हाड लंदन में हैं.

उन्होंने कहा, "जितेंद्र आव्हाड पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं. इस मुद्दे पर उनकी राय पहले भी ली गई है और आगे भी ली जाएगी. पार्टी के निर्माण और विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है इसलिए पार्टी की हर महत्वपूर्ण प्रक्रिया में उनकी राय ली जाएगी."

किसानों को आर्थिक मदद देने की मांग

महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति को लेकर सुप्रिया सुले ने कहा कि राज्य में गंभीर सूखे के हालात हैं. वरिष्ठ नेता शरद पवार ने मुख्यमंत्री को इस संबंध में दो पत्र दिए हैं. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार को सहयोग करने की भूमिका है. आज संकट में फंसे किसानों की संपूर्ण कर्जमाफी होनी चाहिए. इसके साथ ही पानी का उचित वितरण होना चाहिए. बच्चों की स्कूल और कॉलेज की फीस माफ की जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि यह राजनीति करने का समय नहीं है. हमने किसानों को प्रति हेक्टेयर एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की मांग की है. सरकार को इस पूरे मामले में बेहद संवेदनशीलता के साथ व्यवहार करना चाहिए.

किसानों की आत्महत्याएं हमारे कार्यकाल में हुईं या उनके कार्यकाल में, इस मुद्दे पर उन्होंने आरोप लगाए थे, लेकिन अब मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी. उन्होंने आगे बताया कि कल उन्होंने बारामती लोकसभा क्षेत्र का जायजा लिया था, जो किसान अब तक मदद से वंचित रह गए हैं, उनके बारे में कलेक्टर को भी जानकारी दी गई है. कलेक्टर ने आश्वासन दिया है कि जो भी किसान प्रशासन के संज्ञान में आएगा, उसे तत्काल मदद दी जाएगी.