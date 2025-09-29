पाकिस्तान के खिलाफ जीत पर अबू आजमी का बड़ा बयान, 'जो भी इससे रेवेन्यू मिला है वो...'

एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने बधाई दी. साथ ही कहा कि जो भी इससे रेवेन्यू मिला है वो पहलगाम के विक्टिम में बांट देना चाहिए.

साथ ही उन्होंने कहा, ''हमारी टीम को पाकिस्तान के साथ खेलना ही नहीं चाहिए था. इस रकम को आंतकवाद में मारे गए को परिवारों को देना चाहिए.''

अबू आजमी ने कहा, ''पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है. सीजफायर क्यों किया? हम क्रिकेट क्यों खेलते हैं. प्रधानमंत्री इस बारे में जवाब देंगे.

भारत-पाकिस्तान के बीच मैच का विपक्षी पार्टियां विरोध करती रही है. उनका कहना है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये मैच नहीं होना चाहिए था. 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी. इसके बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया. इसमें 100 से अधिक आतंकी मारे गए.

पीएम मोदी ने किया ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र

विपक्षी दलों का कहना है कि शहीदों के सम्मान में ये मैच नहीं होना चाहिए था. वहीं सरकार की दलील थी कि ये द्वीपक्षीय मुकाबला नहीं है. वहीं पीएम मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ जीत पर ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया. पीएम मोदी ने कहा, ''आपरेशन सिंदूर खेल के मैदान में. नतीजा समान है ...भारत की जीत. हमारे क्रिकेटरों को बधाई.’''

भारत ने पाकिस्तान को पांच विकेट से हराकर नौवीं बार एशिया कप जीता. इसके बाद भारतीय टीम ने एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) के अध्यक्ष और पाकिस्तान के मंत्री मोहसिन नकवी से विजेता की ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया.

नकवी पुरस्कार वितरण समारोह शुरू होने से पहले एक तरफ खड़े थे और भारतीय खिलाड़ी 15 गज के भीतर खड़े थे. वहीं बीसीसीआई ने ऐलान किया है कि एशिया कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम और सहयोगी स्टाफ को टूर्नामेंट में 21 करोड़ रूपये पुरस्कार देगा.