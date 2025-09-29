हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रपाकिस्तान के खिलाफ जीत पर अबू आजमी का बड़ा बयान, 'जो भी इससे रेवेन्यू मिला है वो...'

पाकिस्तान के खिलाफ जीत पर अबू आजमी का बड़ा बयान, 'जो भी इससे रेवेन्यू मिला है वो...'

समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने कहा कि हमारी टीम को पाकिस्तान के साथ खेलना ही नहीं चाहिए था. इस रकम को आंतकवाद में मारे गए को परिवारों को देना चाहिए.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: जीवन प्रकाश | Updated at : 29 Sep 2025 12:43 PM (IST)
Preferred Sources

एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने बधाई दी. साथ ही कहा कि जो भी इससे रेवेन्यू मिला है वो पहलगाम के विक्टिम में बांट देना चाहिए. 

साथ ही उन्होंने कहा, ''हमारी टीम को पाकिस्तान के साथ खेलना ही नहीं चाहिए था. इस रकम को आंतकवाद में मारे गए को परिवारों को देना चाहिए.'' 

अबू आजमी ने कहा, ''पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है. सीजफायर क्यों किया? हम क्रिकेट क्यों खेलते हैं. प्रधानमंत्री इस बारे में जवाब देंगे.

भारत-पाकिस्तान के बीच मैच का विपक्षी पार्टियां विरोध करती रही है. उनका कहना है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये मैच नहीं होना चाहिए था. 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी. इसके बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया. इसमें 100 से अधिक आतंकी मारे गए.

पीएम मोदी ने किया ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र

विपक्षी दलों का कहना है कि शहीदों के सम्मान में ये मैच नहीं होना चाहिए था. वहीं सरकार की दलील थी कि ये द्वीपक्षीय मुकाबला नहीं है. वहीं पीएम मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ जीत पर ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया. पीएम मोदी ने कहा, ''आपरेशन सिंदूर खेल के मैदान में. नतीजा समान है ...भारत की जीत. हमारे क्रिकेटरों को बधाई.’''

भारत ने पाकिस्तान को पांच विकेट से हराकर नौवीं बार एशिया कप जीता. इसके बाद भारतीय टीम ने एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) के अध्यक्ष और पाकिस्तान के मंत्री मोहसिन नकवी से विजेता की ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया.  

नकवी पुरस्कार वितरण समारोह शुरू होने से पहले एक तरफ खड़े थे और भारतीय खिलाड़ी 15 गज के भीतर खड़े थे. वहीं बीसीसीआई ने ऐलान किया है कि एशिया कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम और सहयोगी स्टाफ को टूर्नामेंट में 21 करोड़ रूपये पुरस्कार देगा.

Published at : 29 Sep 2025 12:41 PM (IST)
Tags :
Abu Azmi Asia Cup Breaking News Abp News Asia Cup 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार में नीतीश की पार्टी को कितनी सीटें, कमाल कर पाएंगे तेजस्वी? सामने आया ओपिनियन पोल, आंकड़ों ने चौंकाया
बिहार में नीतीश की पार्टी को कितनी सीटें, कमाल कर पाएंगे तेजस्वी? सामने आया ओपिनियन पोल, आंकड़ों ने चौंकाया
दिल्ली NCR
Asia Cup 2025: पहलगाम के पीड़ितों को सरकार देगी 19-25 करोड़ रुपये? जानें क्यों शुरू हुई यह चर्चा
पहलगाम के पीड़ितों को सरकार देगी 19-25 करोड़ रुपये? जानें क्यों शुरू हुई यह चर्चा
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव ने एशिया कप के पूरे पैसे..., आलोचना करने वालों को दिया करारा जवाब; इस कदम से खुश होगा हर भारतीय
सूर्यकुमार यादव ने एशिया कप के पूरे पैसे..., आलोचना करने वालों को दिया करारा जवाब; इस कदम से खुश होगा हर भारतीय
विश्व
Indian Rupee Strong Value: 20 से ज्यादा देशों में भारतीय रुपया आपको बना देगा अमीर! जीभरकर खर्च करिए नहीं पड़ेगी कम, पढ़ें लिस्ट
20 से ज्यादा देशों में भारतीय रुपया आपको बना देगा अमीर! जीभरकर खर्च करिए नहीं पड़ेगी कम, पढ़ें लिस्ट
Advertisement

वीडियोज

Tamilnadu Stampede: एक्टर विजय 4.30 घंटे लेट...27 हजार लोग पहुंचे, भगदड़ की इनसाइड स्टोरी | ABP LIVE
Heavy Rains: महाराष्ट्र में Monsoon का कहर, Latur से Chhatrapati Sambhaji Nagar तक तबाही!
Lucknow Airport Bomb Threat: Lucknow Airport को मिला धमकी भरा Email, Search Operation जारी
India-Pak Finals: PM Modi ने India की जीत पर दिया बड़ा बयान | Asia Cup
Asia Cup finals: BCCI सचिव का बड़ा बयान, 'युद्ध छेड़ने वाले देश से ट्रॉफी नहीं लेंगे' |Ind-Pak match
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार में नीतीश की पार्टी को कितनी सीटें, कमाल कर पाएंगे तेजस्वी? सामने आया ओपिनियन पोल, आंकड़ों ने चौंकाया
बिहार में नीतीश की पार्टी को कितनी सीटें, कमाल कर पाएंगे तेजस्वी? सामने आया ओपिनियन पोल, आंकड़ों ने चौंकाया
दिल्ली NCR
Asia Cup 2025: पहलगाम के पीड़ितों को सरकार देगी 19-25 करोड़ रुपये? जानें क्यों शुरू हुई यह चर्चा
पहलगाम के पीड़ितों को सरकार देगी 19-25 करोड़ रुपये? जानें क्यों शुरू हुई यह चर्चा
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव ने एशिया कप के पूरे पैसे..., आलोचना करने वालों को दिया करारा जवाब; इस कदम से खुश होगा हर भारतीय
सूर्यकुमार यादव ने एशिया कप के पूरे पैसे..., आलोचना करने वालों को दिया करारा जवाब; इस कदम से खुश होगा हर भारतीय
विश्व
Indian Rupee Strong Value: 20 से ज्यादा देशों में भारतीय रुपया आपको बना देगा अमीर! जीभरकर खर्च करिए नहीं पड़ेगी कम, पढ़ें लिस्ट
20 से ज्यादा देशों में भारतीय रुपया आपको बना देगा अमीर! जीभरकर खर्च करिए नहीं पड़ेगी कम, पढ़ें लिस्ट
बॉलीवुड
धर्मेंद्र की बहू ने जब फिल्मों में किया काम, आमिर संग दिखीं, जानें अब क्या कर रही है एक्ट्रेस
धर्मेंद्र की बहू ने जब फिल्मों में किया काम, आमिर संग दिखीं, जानें अब क्या कर रही है एक्ट्रेस
जनरल नॉलेज
Asia Cup 2025: मैन ऑफ द मैच का पैसा कैश में मिलता है या चेक में, प्लेयर्स को कैसे होता है भुगतान?
मैन ऑफ द मैच का पैसा कैश में मिलता है या चेक में, प्लेयर्स को कैसे होता है भुगतान?
ट्रेंडिंग
बाप-बाप होता है... एशिया कप में लगी पाकिस्तान की हार की हैट्रिक तो सोशल मीडिया यूजर्स ने सिखा दिया सबक
बाप-बाप होता है... एशिया कप में लगी पाकिस्तान की हार की हैट्रिक तो सोशल मीडिया यूजर्स ने सिखा दिया सबक
नौकरी
BEL में निकली 600 से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानें कितनी मिलेगी सैलरी, ऐसे करें अप्लाई
BEL में निकली 600 से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानें कितनी मिलेगी सैलरी, ऐसे करें अप्लाई
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा-
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा- "मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा, सत्यमेव जयते"
ENT LIVE
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Embed widget