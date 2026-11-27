मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में बुनियादी सुविधाओं में निरंतर की जा रही वृद्धि से नागरिकों का जीवन आसान हो रहा है. चारों दिशाओं में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है. बदलते दौर में फोर-लेन से कम सड़कें नहीं बन रहीं. विदिशा सहित सभी जिलों को सड़क निर्माण परियोजनाओं का फायदा मिल रहा है.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव विदिशा जिले में तीन महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण की मंजूरी के फैसलों के लिए जिले के गंजबासौदा क्षेत्र के नागरिकों द्वारा मुख्यमंत्री निवास आकर किए गए अभिनंदन के अवसर पर संबोधित कर रहे थे. गंजबासौदा क्षेत्र के विधायक श्री हरिसिंह रघुवंशी के नेतृत्व में जनप्रतिनिधि और नागरिकों ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव का विशाल पुष्पहार और पुष्पगुच्छों से अभिनंदन किया.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भोपाल-विदिशा मार्ग 1 हजार 757 करोड़, मेलहुआ-बीना-खिमलासा- मालथोन मार्ग 3272 करोड़ और अहमदपुर-विदिशा मार्ग 112 करोड़ लागत से तैयार होंगे. विदिशा और भोपाल मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में साथ होंगे. राजधानी भोपाल का सीहोर, रायसेन, राजगढ़ और नर्मदापुरम जिलों से जुड़ाव भी बढ़ेगा. सर्वाधिक लाभान्वित विदिशा जिला होगा. विदिशा जिले का तीव्र विकास होगा. जिस तरह इंदौर-उज्जैन जुड़वा शहर होने से विकसित होंगे, उसी तरह भोपाल के साथ विदिशा का संबंध गहरा होगा और नव निर्मित सड़कें विकास के नए आयाम स्थापित करेंगी. किसानों को अपनी उपज मंडी और बाजार तक पहुंचाने में आसानी होगी. विद्यार्थियों को विशेष लाभ होगा.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में प्रत्येक वर्ग के हित में निर्णय लिए गए हैं. लगभग एक लाख पदों पर नियुक्ति की पहल, आगामी दो वर्ष में दो लाख भर्तियां, बड़े पैमाने पर पदोन्नतियां, चिकित्सा महाविद्यालयों की संख्या में वृद्धि, चिकित्सकों के स्थायी पदों पर नियुक्ति, फूड पार्क प्रारंभ करने, वर्ष में दो बार लोकसेवा आयोग की परीक्षाओं का आयोजन, वृंदावन ग्राम और गीता भवन प्रारंभ करने, खेती और किसानी क्षेत्र को प्रोत्साहन और पर्व-त्योहार सरकार और समाज द्वारा संयुक्त रूप से उत्साहपूर्वक मनाने का आम जनता ने स्वागत किया है.