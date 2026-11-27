मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में सम्पन्न हुई. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री चेतन्य कुमार काश्यप ने मंत्रि-परिषद के निर्णयों की जानकारी दी. मंत्री काश्यप ने बताया कि मंत्रि-परिषद ने प्रदेश के समग्र विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार और जनकल्याण के लिए 7 हजार करोड़ रुपये से अधिक की स्वीकृति दी है. प्रदेश में दुग्ध उत्पादन और उन्नत देशी गौवंश को बढ़ावा देने के लिए 'गोपाल-कृष्ण ग्राम पुरस्कार योजना' के क्रियान्वयन का अनुसमर्थन किया गया.

मंत्रि-परिषद ने प्रदेश के 9 कमजोर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए अंशपूंजी सहायता के रूप में 325 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की. इसके साथ ही बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के ड्यू हो चुके निर्वाचन की अवधि एक वर्ष आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया.

मंत्रि-परिषद ने बैठक में भारत सरकार की आरडीएसएस योजना के पहले चरण में प्रदेश की 1,834 बसाहटों के 46 हजार से अधिक अविद्युतीकृत घरों और 54 शासकीय सार्वजनिक संस्थानों के विद्युतीकरण के लिए 193करोड़72लाख रुपये की कार्ययोजना को मंजूरी दी गई. प्रदेश में खनिज अन्वेषण नीति के क्रियान्वयन के लिए मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड को क्रियान्वयन एजेंसी नियुक्त करने की भी स्वीकृति दी गई.

मंत्रि-परिषद ने 'वेदान्त पीठ की स्थापना' के अंतर्गत ओंकारेश्वर स्थित एकात्म धाम में 'अद्वैत लोक' के निर्माण के लिए 16वें वित्त आयोग की अवधि वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 के लिए 2,278 करोड़ 99 लाख रुपये मंजूर किए हैं. इसी अवधि के लिए सामान्य प्रशासन विभाग की 23 योजनाओं को निरंतर रखने के लिए 3,059 करोड़ 7 लाख रुपये तथा मुख्यमंत्री वैवेकिक अनुदान से संबंधित योजना को जारी रखने के लिए 1 हजार 165 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई.

प्रदेश में दुग्ध उत्पादन और देशी गौवंश को बढ़ावा

मंत्रि-परिषद ने पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अंतर्गत 'गोपाल-कृष्ण ग्राम पुरस्कार योजना' के क्रियान्वयन का अनुसमर्थन किया है. मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना के नौ घटकों में से एक घटक 'प्रदेश की मूल गोवंशीय नस्ल एवं भारतीय उन्नत नस्ल की दुधारू गायों के लिए पुरस्कार योजना' को विलोपित कर उसके स्थान पर यह नवीन योजना लागू की गई है. मुख्यमंत्री द्वारा 3 अक्टूबर 2026 को की गई घोषणा के परिपालन में विभाग द्वारा 26 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश का मंत्रि-परिषद द्वारा अनुसमर्थन प्रदान किया गया है.

इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के दुग्ध उत्पादन को दोगुना से अधिक कर मध्यप्रदेश को देश की 'मिल्क कैपिटल' बनाना, गोपालकों की आय में वृद्धि करना और गिर, साहीवाल, थारपारकर एवं मालवी जैसी उन्नत देशी दुधारू गौवंशीय नस्लों का संरक्षण एवं संवर्धन करना है. योजना के प्रथम वर्ष 2026-27 में प्रदेश की 208 ग्रामीण विधानसभाओं के एक-एक चिन्हित 'वृंदावन ग्राम' में गोपालकों के मध्य प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी. वित्तीय वर्ष 2027-28 से 2030-31 तक यह प्रतियोगिता प्रदेश के सभी 313 विकासखण्डों में विकासखण्ड स्तर पर आयोजित की जाएगी.

प्रतियोगिता में ग्राम के सभी वर्गों के ऐसे गौपालक पात्र होंगे , जिनके पास भारतीय उन्नत देशी नस्ल की दुधारू गाय है और जिसका प्रतिदिन दुग्ध उत्पादन 6 लीटर या उससे अधिक है. गायों के तीन समय के दुग्ध उत्पादन के औसत के आधार पर पारदर्शी प्रक्रिया से विजेताओं का चयन विकासखण्ड एवं जिला स्तरीय समितियों द्वारा किया जाएगा तथा प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा दिवस पर पुरस्कार वितरित किए जाएंगे. प्रत्येक वृंदावन ग्राम और विकासखण्ड में सर्वश्रेष्ठ दुग्ध उत्पादक गाय पालने वाले गौपालक को प्रथम पुरस्कार के रूप में एक लाख रुपये, द्वितीय पुरस्कार के रूप में 50 हजार रुपये तथा तृतीय पुरस्कार के रूप में 25 हजार रुपये प्रदान किए जाएंगे. पुरस्कृत गौपालक के लिए पुरस्कार राशि का शत-प्रतिशत उपयोग देशी गौवंश के क्रय, संरक्षण और संवर्धन में ही किया जाएगा.

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों को अंशपूंजी सहायता देने के लिए 325 करोड़ स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने प्रदेश के 9 कमजोर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए अंशपूंजी सहायता के रूप में 325 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी है. रीवा, सतना, दतिया, शिवपुरी और जबलपुर के 5 कमजोर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों को वित्तीय वर्ष 2026-27 में 25-25 करोड़ रुपये की अंशपूंजी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी. इसके साथ ही मंत्रि-परिषद ने 4 अन्य कमजोर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों की वित्तीय स्थिति सुधारने का भी निर्णय लिया है. इसके तहत रायसेन, मुरैना, सागर और सीधी के जिला बैंकों को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में 50-50 करोड़ रुपये की अंशपूंजी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी.

मंत्रि-परिषद ने प्रदेश की बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के ड्यू हो चुके निर्वाचन की अवधि को एक वर्ष तक आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है. वर्तमान में प्रदेश की अनकवर्ड ग्राम पंचायतों में इन समितियों के पुनर्गठन की कार्यवाही चल रही है और सभी नवगठित समितियों में कार्य संचालन शुरू नहीं हो पाया है. कार्य संचालन प्रारंभ किए बिना चुनाव कराने से भविष्य में वैधानिक और परिचालनात्मक कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती थीं. इस विशेष परिस्थिति को देखते हुए निर्वाचन की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है.

इसके साथ ही विपणन समितियों और जिला सहकारी बैंकों आदि के निर्वाचन की अवधि को भी आवश्यकतानुसार आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है. इससे इन चुनावों में बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के निर्वाचित प्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित हो सकेगी. सहकारी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत इन समितियों और जिला सहकारी बैंकों के निर्वाचन की अवधि बढ़ाने की आगामी कार्यवाही करने के लिए सहकारिता विभाग को अधिकृत किया गया है.

प्रदेश में 46 हजार से अधिक घरों के विद्युतीकरण के लिए 193 करोड़ 72 लाख रूपये की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने भारत सरकार की आरडीएसएस (RDSS) योजना के अंतर्गत अविद्युतीकृत घरों के विद्युतीकरण की कार्ययोजना को स्वीकृति प्रदान की गई है. योजना के प्रथम चरण में 20 एवं अधिक घरों वाली प्रदेश की कुल 1,834 बसाहटों (पूर्व, मध्य एवं पश्चिम क्षेत्र) के 46,574 घरों और 54 शासकीय सार्वजनिक संस्थानों के विद्युतीकरण के लिए 193 करोड़ 72 लाख रुपये की कार्ययोजना स्वीकृत की गई है, जिसमें केंद्र सरकार का 60 प्रतिशत अनुदान 116 करोड़ 24 लाख रुपये तथा राज्य सरकार का 40 प्रतिशत अंश 77 करोड़ 48 लाख रुपये शामिल है. निर्णय अनुसार केंद्र शासन के अनुदान और राज्य शासन के वित्तीय सहयोग से वितरण कंपनियों द्वारा विद्युत अधोसंरचना का निर्माण कर 2 लाख रुपये प्रति घर तक की अनुमानित लागत वाली बसाहटों का विद्युतीकरण किया जाएगा.

इस योजना लागत की शेष राशि (केंद्रीय अनुदान को छोड़कर) और केंद्रांश पर देय एसजीएसटी (SGST) की राशि राज्य शासन द्वारा वितरण कंपनियों को ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी. इसके अतिरिक्त 20 घरों से कम की बसाहटों के विद्युतीकरण के लिए भी राज्य शासन का वित्तीय सहयोग देने पर सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई है, जिसके लिए पृथक से प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा. योजना के दिशा-निर्देशों में आवश्यकतानुसार संशोधन या परिवर्तन करने के लिए ऊर्जा विभाग को अधिकृत किया गया है.

खनिज अन्वेषण नीति के क्रियान्वयन के लिए राज्य खनिज निगम को क्रियान्वयन एजेंसी नियुक्त किए जाने की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में खनिज अन्वेषण एवं सर्वेक्षण संबंधी कार्यों के लिए मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड को नोडल एजेंसी नामांकित किया गया है. इसके साथ ही , इन कार्यों के सुचारू संचालन और पर्यवेक्षण का उत्तरदायित्व निगम के संचालक मंडल को सौंपने का अनुमोदन किया गया है.

स्वीकृत प्रस्ताव के अनुरूप उपलब्ध आंकड़ों के विश्लेषण, अधिक ऊँचाई के एयरबोर्न सर्वे के आंकड़ों के विश्लेषण के बाद कम ऊँचाई के हेलीबोर्न सर्वे, प्रबल संभावना वाले चिन्हित क्षेत्रों में भू-भौतिकीय एवं भू-रासायनिक सर्वेक्षण तथा खनिज भंडार प्रमाणित करने के लिए ड्रिलिंग कार्य के लिए पारदर्शी प्रक्रिया से बाह्य एजेंसियों की नियुक्ति की जाएगी. ये सभी नियुक्तियां मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड के माध्यम से की जाएंगी. इसके अतिरिक्त, प्रदेश के मध्य एवं पश्चिमी भाग में स्थित तृतीय वर्ग के क्षेत्र में तीन आधारभूत सर्वेक्षणों के आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर सर्वे का कार्य वर्ष 2028 के अंत तक पूर्ण किया जाएगा.

सामान्य प्रशासन विभाग की 23 योजनाओं को निरंतर रखने के लिए 3,059 करोड़ 7 लाख रुपये की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत वर्तमान में संचालित 23 योजनाओं को 16वें वित्त आयोग की अवधि वित्तीय वर्ष 2026-27 से वित्तीय वर्ष 2030-31 तक संचालन के लिए कुल 3,059 करोड़ 7 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की है.

इस स्वीकृति के अंतर्गत सचिवालय व्यवस्था, लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को पेंशन, मानव अधिकार आयोग को सहायक अनुदान, क्वालिटी एश्योरेंस काउंसिल और मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार जैसी प्रमुख योजनाएं शामिल हैं. इसके साथ ही मंत्रियों के वेतन, सहायता व वैवेकिक अनुदान, पूर्व मुख्यमंत्रियों के मानदेय एवं भत्ते, सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य तथा मुख्यमंत्री निवास परिसर में एनेक्सी निर्माण सहित अन्य प्रशासनिक कार्यों के लिए भी वित्तीय प्रावधान किए गए हैं.

मुख्यमंत्री वैवेकिक अनुदान से संबंधित योजना के लिए 1 हजार 165 करोड़ रूपये की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री वैवेकिक अनुदान से संबंधित योजना को 16वें वित्त आयोग वित्तीय वर्ष 2026-27 से वित्तीय वर्ष 2030-31 तक निरंतर रखे जाने के लिए 1 हजार 165 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी है.

एकात्म धाम में 'अद्वैत लोक' के निर्माण के लिए 2,278 करोड़ 99 लाख रूपये की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने 'वेदान्त पीठ की स्थापना' के अंतर्गत ओंकारेश्वर में विकसित किये जा रहे एकात्म धाम में 'अद्वैत लोक' के निर्माण के लिए 16वें वित्त आयोग वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक के लिए 2,278 करोड़ 99 लाख रूपये की स्वीकृति दी गई है.

'वेदान्त पीठ की स्थापना' के अंतर्गत ओंकारेश्वर में विकसित किये जा रहे एकात्म धाम में 'अद्वैत लोक' (शंकर संग्रहालय) में हाइस्क्रीन थियेटर , माया गैलरी, लेज़र लाइट वाटर एण्ड साउंड शो, अ‌द्वैत नर्मदा विहार, निदिध्यासन केन्द्र, कला वीथिका, शंकर स्तम्भ, अन्नपूर्णा, कलाग्राम, पंचायतन मन्दिर आदि विभिन्न माध्यमों से आचार्य शंकर के जीवन योगदान एवं अ‌द्वैत वेदान्त दर्शन को आगंतुकों,दर्शकों और श्रद्धालुओं के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा.