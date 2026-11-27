वैज्ञानिक दृष्टि से 23 नवंबर का दिन मध्यप्रदेश के लिए बेहद खास रहा. दरअसल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (मेपकास्ट) के विज्ञान भवन में राज्य की पहली डॉ. विष्णु श्रीधर वाकणकर ल्यूमिनेसेंस डेटिंग प्रयोगशाला और डॉ. विष्णु श्रीधर वाकणकर गैलरी का शुभारंभ किया.

इस मौके पर उन्होंने 'महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम' थीम पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला का भी दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया. कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञ और वैज्ञानिक उपस्थित थे. कार्यक्रम में “महाकाल:द मास्टर ऑफ टाइम” कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया. इसके अलावा धनुष क्वांटम लिमिटेड और मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के बीच अहम एमओयू भी हुआ.

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रसिद्ध पुरातत्वविद्, चित्रकार एवं इतिहासकार पद्मश्री डॉ. विष्णु श्रीधर वाकणकर को समर्पित ल्यूमिनेसेंस डेटिंग प्रयोगशाला एवं गैलरी के माध्यम से अब 10 लाख वर्ष तक के पुरातात्विक महत्व के विषयों की जांच होगी. भारतीय प्राचीन सभ्यताओं, पर्यावरण अध्ययन में विज्ञान का समावेश रहा है. पद्मश्री डॉ. वाकणकर ने ऐसी विपरीत परिस्थितियों और उस कालखंड में इस ओर समाज ध्यान आकर्षित कराया, जब संसाधन बहुत सीमित थे.

अपने छात्र जीवन में कई बार डॉ. वाकणकर से मिलने और अनेक विषयों पर चर्चा का भी अवसर मिला. उन्होंने कहा कि पुरातत्व और वैज्ञानिक खोज के साथ-साथ डॉ. वाकणकर की राजनैतिक दृष्टि भी काफी विस्तृत थी. उनका कैल्कुलेशन गजब का था. कांग्रेस के कार्यकाल में डॉ. वाकणकर जी को पद्मश्री पुरस्कार मिला. मध्यप्रदेश सरकार ने भी भोपाल के पास रातापानी अभ्यारण्य का नाम डॉ. विष्णु श्रीधर वाकणकर राष्ट्रीय उद्यान किया है. पद्मश्री नारायण व्यास ने भी डॉ. वाकणकर की पुरातत्व शोध परंपरा को आगे बढ़ाया है.

शोध और नवाचारों को दिया जाएगा बढ़ावा

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उज्जैन में पहले खगोल गणना के लिए वैधशाला थी, लेकिन अब यहां डीपटेक पार्क का निर्माण हो रहा है. इसमें आईआईटी और प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के गणित और भौतिक शास्त्र के प्रोफेसरों का सहयोग मिल रहा है.

मध्यप्रदेश में 100 एकड़ क्षेत्र में बन रहे इस अनूठे डीपटेक पार्क में चार विविध केंद्रों में प्राचीन ज्ञान से आधुनिक विज्ञान को जोड़ते हुए शोध और नवाचारों को आगे बढ़ाया जाएगा. मध्यप्रदेश सरकार ने अपनी स्पेस पॉलिसी भी तैयार की है. इसके अंतर्गत अंतरिक्ष विज्ञान में शोध के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं. उज्जैन केवल धार्मिक और उद्योग की नगरी के साथ अब साइंस सिटी भी बन रहा है. उन्होंने कहा कि उज्जैन काल गणना की नगरी है. भोपाल को भी नॉलेज सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है. विक्रमादित्य शोध पीठ के माध्यम वैदिक घड़ी विकसित की गई, देशभर में विक्रमादित्य महानाट्य का मंचन किया गया. अब विक्रमादित्य शोध पीठ को विक्रमादित्य अकादमी के रूप में विकसित करने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं.

शोध को प्रोत्साहित कर रही राज्य सरकार

कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव उद्योग विभाग नीरज मंडलोई ने कहा कि वैज्ञानिकों और शोध के लिए अधोसंरचना, उपकरण और सही वातावरण की आवश्यकता होती है. वैज्ञानिक शोक और नवाचार देश की प्रगति और विश्व शांति में सहायक होते हैं. इसी उद्देश्य से उज्जैन में 100 एकड़ क्षेत्र में डीपटेक अनुसंधान एवं नवाचार पार्क की स्थापना की जा रही है. इसके लिए राज्य सरकार ने 237 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है. इस पार्क में आईआईटी इंदौर तकनीकी पार्टनर है.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इस पार्क के अध्यक्ष होंगे. ज्ञान परंपरा में हम वैदिक काल से अग्रणी रहे हैं. इसी को डीपटेक पार्क के केंद्र में रखा गया है. विश्व के 177 देशों ने 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दी है. उन्होंने कहा कि शून्य और दशमलव के उपयोग, शल्य चिकित्सा की शुरुआत और 1997 में भारत की चुनौती पर अमेरिका का हल्दी पेटेंट रद्द हुआ है. आधुनिक मेडिटेशन सहित हमारी परंपराएं भारत की समृद्ध विरासत को दिखाती हैं. अब समय आया है कि श्रद्धा को प्रमाण चाहिए. राज्य सरकार शोध को प्रोत्साहित कर रही है. युवाओं को शोध और नवाचार से स्टार्टअप तक लेकर जाना हमारा उद्देश्य है. उज्जैन विश्व की कालगणना का केंद्र रहा है.

मेपकास्ट का देश में अग्रणी स्थान

मेपकास्ट के महानिदेशक डॉ. अनिल कोठारी ने बताया कि परिषद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को समाज की आवश्यकताओं से जोड़ते हुए अनुसंधान, नवाचार, पारंपरिक ज्ञान, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक-आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है.

पद्मश्री डॉ. वाकणकर के कार्यों पर समर्पित गैलरी एवं ल्यूमिनेसेंस डेटिंग प्रयोगशाला की स्थापना प्राचीन सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान के बीच सेतु स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है. उज्जैन में बनने वाला डीपटेक सेंटर भारतीय ज्ञान परंपरा को नई दिशा प्रदान करेगा. मेपकास्ट द्वारा 250 से अधिक युवा वैज्ञानिकों को फेलोशिप प्रदान की गई है. मैपकास्ट ने अपने कार्यों से देश में अग्रणी स्थान बनाया है. साइंस टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और स्पेस टेक के क्षेत्र में भी मेपकास्ट काम कर रहा है. उज्जैन को कालगणना का केंद्र बिंदु बनाना हमारा ध्येय है.

समय के साथ घट रहा हमारा संबंध

विचारक एवं समाजसेवी सुरेश सोनी ने कहा कि डॉ. विष्णु श्रीधर वाकणकर की प्रतिभा को देखकर लगता था कि वे जन्मजात पुरातत्वविद थे. उज्जैन में स्थापित हो रहे डीपटेक पार्क में 4 प्रमुख केंद्र बनेंगे. इसमें खगोल विज्ञान केंद्र को वराहमिहिर, ज्ञान परंपरा से संबंधित केंद्र को सांदीपनि, कृषि विज्ञान केंद्र को बलराम और नई तकनीक के केंद्र को आर्यभट्ट नाम दिया गया है. इस पार्क में समग्रता के साथ प्राचीन और नई तकनीक को जोड़कर खोज होगी. यह शोध भारतीय ज्ञान परंपरा को नई दिशा प्रदान करेगा.

कालचक्र अनंत तक चलता रहता है. इस दौरान युगों तक अलग-अलग सभ्यताएं बनती और लुप्त होती रहती हैं. हमारे धर्म शास्त्रों में काल गणना की विस्तृत व्याख्या की गई है. विश्व के अनेक वैज्ञानिकों ने इसे स्वीकार किया है. भारतीय काल गणना की विशेषता रही है कि हमने कालखंड में घटे घटनाक्रम को पहचाना है. भारतीय परंपरा में कालगणना केवल एक मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है. हमने नाड़ी के स्पंदन को भी कालगणना से जोड़ा है. वर्तमान में समय के साथ हमारा संबंध घटता जा रहा है. इसे पुनर्विकसित करने की आवश्यकता है. इसके लिए ऐसी रिस्ट वॉच बने, जिसमें पंचांग समय के साथ निरंतर बदलता रहे.