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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशशंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती बोले- सरकार का दखल मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे में क्यों नहीं?

शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती बोले- सरकार का दखल मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे में क्यों नहीं?

Ram Mandir Scam Case: एसआईटी की रिपोर्ट के बाद 8 नामजद लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. मामले को लेकर शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज का बड़ा बयान सामने आया है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 27 Jun 2026 02:05 PM (IST)
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राम मंदिर दान विवाद के बीच प्रशासन की कार्रवाई जारी है. एसआईटी की रिपोर्ट के बाद 8 नामजद लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. जिसके बाद सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. इसी बीच अब इस मामले पर सियासत तेज है. द्वारका शारदा पीठ के जगद्गुरू शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज का बड़ा बयान सामने आया है.

उन्होंने कहा, "मन्दिरों में ही सरकार का दख़ल क्यों है? मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे में क्यों नहीं?" उन्होंने आगे कहा, "धार्मिक स्थलों और मंदिरों में जो चढ़ावा आता है. दान पेठी और धन की जो प्राप्ती होती है. बड़े मंदिरों यह संख्या करोड़ों रुपये में होती है."

'मंदिरों में होने वाली आय से सार्वजनिक हित के काम हो'

सदानंद सरस्वती महाराज ने कहा, "हम लोगों का कहना यह कि मंदिरों में होने वाली आय के द्वारा जिस जिले में वह मंदिर है उस जिले के विकास के लिए उस धन से गौशाला, पाठशाला, औषधालय, धर्मशाला, सार्वजनिक हित के काम किए जाने चाहिए."

उन्होंने कहा, "मंदिर का धन और किसी दूसरे काम में खर्च नहीं करना चाहिए. जिस क्षेत्र जो मंदिर है उस क्षेत्र के विकास के लिए धन का उपयोग करना चाहिए." स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज ने आगे कहा, "मंदिर की जो बचत होती है उस बचत को उस क्षेत्र के विकास में लगाना चाहिए."

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'सरकार को मंदिर का पैसा खर्च करने का अधिकारी नहीं'

स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज ने आगे यह भी कहा, "सरकार को मंदिर का पैसा खर्च करने का अधिकार नहीं  है. नहीं होना चाहिए क्योंकि सरकार धर्मनिरपेक्ष है. हमारे धार्मिक स्थान का अधिग्रहण सरकारों के द्वारा नहीं होना चाहिए."

बता दें कि राम मंदिर में करोड़ों रुपये का कैश और सोने-चांदी के आभूषणों की चोरी के मामले से हड़कंप मचा हुआ है. इस मामले में गिरफ्तार 8 नामजद आरोपियों को 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. एसआईटी ने आरोपियों के पास से अब तक 79.85 लाख रुपये बरामद करने का दावा किया है.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 27 Jun 2026 02:05 PM (IST)
Tags :
UP NEWS RAM MANDIR MADHYA PRADESH NEWS Sadanand Saraswati Maharaj
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