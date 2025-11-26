हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशशहडोल: BLO की मौत से सिस्टम पर खड़े हुए सवाल, परिजन बोले- ड्यूटी का दबाव था, प्रशासन ने नकारा

शहडोल: BLO की मौत से सिस्टम पर खड़े हुए सवाल, परिजन बोले- ड्यूटी का दबाव था, प्रशासन ने नकारा

BLO Death Controversy: शहडोल में मतदाता सूची पुनरीक्षण की ड्यूटी में लगे बीएलओ मनीराम नापित की अचानक मौत हो गई. प्रशासन का कहना है कि मौत घर पर तबीयत बिगड़ने से हुई है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 26 Nov 2025 07:16 AM (IST)
Preferred Sources

मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) के काम में लगे एक बीएलओ की अचानक मौत ने पूरे सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. सोहागपुर तहसील के प्राथमिक स्कूल मदरसा में पदस्थ 54 वर्षीय मनीराम नापित कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे, लेकिन एसआईआर के काम का दबाव उन पर लगातार बना हुआ था.

परिजन कहते हैं कि फोन आने के बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी और रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया. हालांकि प्रशासन ने ड्यूटी प्रेशर की बात साफ तौर पर खारिज कर दी है.

मनीराम नापित को कोतमा क्षेत्र के एक वार्ड में बीएलओ ड्यूटी सौंपी गई थी. काम के बीच उन्हें पिछले कई दिनों से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थीं, लेकिन एसआईआर की समय सीमा के चलते वे लगातार मैदान में उतरे हुए थे.

घटना वाले दिन भी वे काम पर थे, तभी एक फोन कॉल आया और तुरंत बाद उनकी हालत बिगड़ने लगी. परिजन उन्हें अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई. शुरुआती तौर पर मामला हार्ट अटैक का बताया जा रहा है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही वास्तविक कारण स्पष्ट होगा.

बेटे का आरोप- 'बहुत दबाव था'

मृतक के बेटे आदित्य नापित ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि एसआईआर के काम का काफी ज्यादा दबाव था. आदित्य ने बताया कि पापा पिछले कुछ दिनों से बीमार थे, लेकिन ऊपर से काम जल्दी पूरा करने का बहुत दबाव था. उसी बीच किसी का फोन आया, और उसी के बाद उनकी हालत अचानक खराब हो गई. परिजनों का कहना है कि लगातार कॉल और दबाव ने मनीराम की हालत को और कमजोर कर दिया था.

'घर पर तबीयत बिगड़ी, प्रेशर की बात गलत'

शहडोल कलेक्टर डॉ. केदार सिंह का कहना है कि यह घटना दुखद है, लेकिन इसे ड्यूटी के दबाव से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए. उन्होंने दावा किया कि मनीराम नापित की तबीयत घर पर बिगड़ी थी और उनकी मौत कार्यस्थल पर नहीं हुई.

कलेक्टर ने कहा ने कि बीएलओ ने अपना 60 प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया था. उन पर किसी भी तरह का अतिरिक्त प्रेशर नहीं था. उन्होंने यह भी बताया कि जिले में 676 बीएलओ में से 453 का डिजिटाइजेशन कार्य पूरा हो चुका है.

Input By : रविंदर सिंह गिल
और पढ़ें
Published at : 26 Nov 2025 07:16 AM (IST)
Tags :
Shahdol News MADHYA PRADESH NEWS SIR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Weather Forecast: चक्रवाती तूफान ने बढ़ाई टेंशन, दिल्ली-यूपी, बिहार से राजस्थान तक के लिए मौसम विभाग का अलर्ट, जानें कैसा रहेगा मौसम
चक्रवाती तूफान ने बढ़ाई टेंशन, दिल्ली-यूपी, बिहार से राजस्थान तक के लिए मौसम विभाग का अलर्ट, जानें कैसा रहेगा मौसम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सैफई में धूमधाम से हुई अखिलेश यादव के भाई आर्यन की शादी, देखें 10 तस्वीरें
सैफई में धूमधाम से हुई अखिलेश यादव के भाई आर्यन की शादी, देखें 10 तस्वीरें
आईपीएल
IPL में एक सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला खिलाड़ी कौन, जानिए टॉप-5 गेंदबाजों की लिस्ट
IPL में एक सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला खिलाड़ी कौन, जानिए टॉप-5 गेंदबाजों की लिस्ट
इंडिया
'...तो मैं पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला दूंगी', ममता बनर्जी ने बीजेपी को क्यों दे डाली इतनी बड़ी चेतावनी
'...तो मैं पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला दूंगी', ममता बनर्जी ने बीजेपी को क्यों दे डाली इतनी बड़ी चेतावनी?
Advertisement

वीडियोज

Crime News: जल्लाद डार्लिंग की कोख मिस्ट्री | Sansani
VD Medical College Controversy: माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में मुस्लिम छात्रों के दाखिले पर बवाल
Ram Mandir Dhwajarohan: 'धर्म ध्वज' लहराया, विपक्ष क्यों बौखलाया?| PM Modi |CM Yogi |Chitra Tripathi
Ram Mandir Dhwajarohan: तेरा मंदिर vs मेरा मंदिर..तकरार कैसी?योगी के राम बनाम अखिलेश के महादेव!
Sandeep Chaudhary: डॉक्टरी की पढ़ाई...छिड़ी मजहब पर लड़ाई! VD Medical College Controversy
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Forecast: चक्रवाती तूफान ने बढ़ाई टेंशन, दिल्ली-यूपी, बिहार से राजस्थान तक के लिए मौसम विभाग का अलर्ट, जानें कैसा रहेगा मौसम
चक्रवाती तूफान ने बढ़ाई टेंशन, दिल्ली-यूपी, बिहार से राजस्थान तक के लिए मौसम विभाग का अलर्ट, जानें कैसा रहेगा मौसम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सैफई में धूमधाम से हुई अखिलेश यादव के भाई आर्यन की शादी, देखें 10 तस्वीरें
सैफई में धूमधाम से हुई अखिलेश यादव के भाई आर्यन की शादी, देखें 10 तस्वीरें
आईपीएल
IPL में एक सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला खिलाड़ी कौन, जानिए टॉप-5 गेंदबाजों की लिस्ट
IPL में एक सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला खिलाड़ी कौन, जानिए टॉप-5 गेंदबाजों की लिस्ट
इंडिया
'...तो मैं पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला दूंगी', ममता बनर्जी ने बीजेपी को क्यों दे डाली इतनी बड़ी चेतावनी
'...तो मैं पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला दूंगी', ममता बनर्जी ने बीजेपी को क्यों दे डाली इतनी बड़ी चेतावनी?
बॉलीवुड
'इस सीजन में, मार काट खल्लास..’, मनोज बाजपेयी ने 'द फैमिली मैन 4’ पर किया बड़ा खुलासा, जानिए डिटेल्स
'इस सीजन में, मार काट खल्लास..’, मनोज बाजपेयी ने 'द फैमिली मैन 4’ पर किया बड़ा खुलासा
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
कंजूस पत्नी को पति ने नहीं बताई लॉटरी जीतने की बात! छुप छुपकर उड़ाता रहे पैसे- यूजर्स ने ले लिए मजे
कंजूस पत्नी को पति ने नहीं बताई लॉटरी जीतने की बात! छुप छुपकर उड़ाता रहे पैसे- यूजर्स ने ले लिए मजे
जनरल नॉलेज
कितनी ठंडी हवा को कहा जाता है शीत लहर, इसका तापमान से क्या है कनेक्शन?
कितनी ठंडी हवा को कहा जाता है शीत लहर, इसका तापमान से क्या है कनेक्शन?
ENT LIVE
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Bollywood का चमकता सितारा Dharmendra Ji नहीं रहे | Cinema World Mourns
IFFI GOA 2025: Bollywood का चमकता सितारा Dharmendra Ji नहीं रहे | Cinema World Mourns
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Acting संघर्ष, पहला प्रोजेक्ट और उनकी Manifestation | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Acting संघर्ष, पहला प्रोजेक्ट और उनकी Manifestation | Dharmendra Death News
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | क्या आपको पता है Dharam Paji की जिंदगी का ये किस्सा? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | क्या आपको पता है Dharam Paji की जिंदगी का ये किस्सा? | Dharmendra Death News
Embed widget