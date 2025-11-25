भोपाल: एक्शन में CM मोहन यादव, रात को पहुंचे पुलिस हैडक्वार्टर, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मंगलवार (25 नवंबर) की रात 8.15 बजे पुलिस हैडक्वार्टर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने आला अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में सीएस, डीजीपी, एडीजी इन्टेलिजेंस, पुलिस कमिश्नर भोपाल और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे.

सीएम मोहन यादव ने प्रदेश के रायसेन के मामले में गिरफ्तारी की कार्यवाही न होने पर नाराजगी जाहिर की. इसके अलावा सीएम ने मंडीदीप में चक्का जाम पर पुलिस की ढीली कार्रवाई पर नाराजगी प्रकट की.

वारदातों पर कमिश्नर से मांगा जवाब

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य में लगातार हो रही आपराधिक वारदातों पर पुलिस कमिश्नर से जबाव तलब किया. उन्होंने पुलिस कमिश्नर से सभी वारदातों के बारे में विस्तृत जानकारी ली. इसके बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए.

आज पुलिस मुख्यालय पहुंचकर अधिकारियों की बैठक ली. रायसेन में हुई घटना में तत्परता से कार्रवाई न होने पर पुलिस अधीक्षक, रायसेन को मुख्यालय अटैच करने के निर्देश दिए.



भोपाल में हुई आपराधिक घटनाओं पर भी जानकारी प्राप्त की और सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों को हटाने के निर्देश दिए.



बैठक… pic.twitter.com/85iEZKTspi — Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) November 25, 2025

सीएम ने रायसेन पुलिस अधीक्षक को मुख्यालय अटैच करने के निर्देश दिए. वहीं सीएम ने मिसरोद थाना प्रभारी को तुरंत हटाने के निर्देश जारी किए. मुख्यमंत्री के इस त्वरित एक्शन पर अधिकारियों में हड़कंप मच गया.

बैठक में सीएम मोहन यादव ने क्या कहा?

इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि पुलिस सड़कों पर उतरे और किसी अपराधी को न छोड़े. उन्होंने कहा कि साथ ही अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करें. सीएम ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि गश्त और पेट्रोलिंग बढ़ाया जाए.

सीएम ने अधिकारियों को नसीहत देते हुए कहा कि किसी भी हालत में ढिलाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. साथ ही उन्होंने कहा कि अधिकारी निरीक्षण करें और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ तुरंत कारवाई करें.