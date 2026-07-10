INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशरीवा में 3 महीने से लापता युवक का जमीन में दफन मिला शव, पत्नी और प्रेमी पर हत्या का आरोप

रीवा में 3 महीने से लापता युवक का जमीन में दफन मिला शव, पत्नी और प्रेमी पर हत्या का आरोप

Rewa News In Hindi: रीवा में तीन महीने से गायब 20 वर्षीय युवक का शव जमीन के अंदर से मिला है. पुलिस के अनुसास आरोपी सुनील कुशवाहा ने अपने घर से 300 मीटर दूर मृतक की लाश को दफनाया था.

Written By : पंकज मिश्रा, रीवा |  Updated at : 10 Jul 2026 12:18 PM (IST)
Preferred Sources

मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एक ऐसी वारदात सामने आई, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. तीन महीने पहले रहस्यमय तरीके से लापता हुआ 20 साल का युवक अब जमीन के अंदर दफन मिला है. पुलिस का दावा है कि इस सनसनीखेज हत्याकांड की साजिश मृतक की पत्नी और उसके कथित प्रेमी ने मिलकर रची थी. फिलहाल एक आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, जबकि मृतक की पत्नी से पूछताछ जारी है.

आरोपी ने तीन महीने पहले घर से 300 मीटर दूर मृतक को दफनाया

मृतक की पहचान विपिन कुमार यादव के रूप में हुई है, जो रामपुर बघेलान थाना क्षेत्र के भगदेवरा गांव का रहने वाला था. पुलिस के अनुसार, 26 मार्च 2026 को विपिन अपनी ससुराल टीकर गांव गया था. आरोप है कि गांव का रहने वाला सुनील कुशवाहा उसे अपने साथ लेकर गया और इसके बाद विपिन कभी वापस नहीं लौटा. दो दिन बाद परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन तीन महीने तक उसका कोई सुराग नहीं मिला.

जांच आगे बढ़ी तो पुलिस का शक सुनील कुशवाहा पर गया. पूछताछ के दौरान आरोपी टूट गया और उसकी निशानदेही पर पुलिस टीकर गांव पहुंची. वहां उसके घर से महज 300 मीटर दूर एक नाले के किनारे जमीन की खुदाई कराई गई. कार्यपालिक दंडाधिकारी की मौजूदगी में जब मिट्टी हटाई गई तो नीचे से विपिन का शव बरामद हुआ. तीन महीने पुराना शव देखकर मौके पर मौजूद लोग भी सन्न रह गए.

मध्य प्रदेश में उगाया गया 3 लाख रुपये किलो वाला मियाजाकी आम, किसान ने रचा इतिहास

मृतक की पत्नी और आरोपी पर शक, दोनों लगातार करते थे बात

इस मामले में सबसे चौंकाने वाला खुलासा कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) से हुआ. पुलिस के अनुसार, जांच में सामने आया कि मृतक की पत्नी और आरोपी सुनील कुशवाहा के बीच लगातार फोन पर बातचीत होती थी. कई बार दोनों एक दिन में 10 से ज्यादा बार बात करते थे और लंबी-लंबी कॉल भी करते थे. शुरुआती जांच में पुलिस का मानना है कि हत्या की पूरी साजिश फोन पर ही तैयार की गई थी.

तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने दबिश दी तो आरोपी सुनील कुशवाहा, मृतक की पत्नी के घर से ही गिरफ्तार कर लिया गया. जांच में दोनों के बीच कथित प्रेम-प्रसंग की बात भी सामने आई है. हालांकि पुलिस का कहना है कि इस एंगल की अभी पुष्टि की जा रही है और सभी तथ्यों का सत्यापन किया जा रहा है. फिलहाल आरोपी सुनील कुशवाहा पुलिस हिरासत में है, जबकि मृतक की पत्नी से लगातार पूछताछ जारी है. शव का पोस्टमार्टम कराया जा चुका है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक जांच और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर हत्या की पूरी कहानी और मकसद का खुलासा किया जाएगा.

ड्रग्स नेटवर्क मामले में जीतू पटवारी के भाई से पुलिस ने घंटों की पूछताछ, कांग्रेस ने लगाए आरोप

Published at : 10 Jul 2026 12:18 PM (IST)
Tags :
MP News MP POlice Rewa News CRIME NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मध्य प्रदेश
रीवा में 3 महीने से लापता युवक का जमीन में दफन मिला शव, पत्नी और प्रेमी पर हत्या का आरोप
रीवा में 3 महीने से लापता युवक का जमीन में दफन मिला शव, पत्नी और प्रेमी पर हत्या का आरोप
मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश में उगाया गया 3 लाख रुपये किलो वाला मियाजाकी आम, किसान ने रचा इतिहास
मध्य प्रदेश में उगाया गया 3 लाख रुपये किलो वाला मियाजाकी आम, किसान ने रचा इतिहास
मध्य प्रदेश
ड्रग्स नेटवर्क मामले में जीतू पटवारी के भाई से पुलिस ने घंटों की पूछताछ, कांग्रेस ने लगाए आरोप
ड्रग्स नेटवर्क मामले में जीतू पटवारी के भाई से पुलिस ने घंटों की पूछताछ, कांग्रेस ने लगाए आरोप
मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश में फिर एक्टिव हुए पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, दतिया उपचुनाव में मिलेगा चुनावी मैदान? अटकलें तेज
मध्य प्रदेश में फिर एक्टिव हुए पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, दतिया उपचुनाव में मिलेगा चुनावी मैदान?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: ट्रेन के 'सुहागरात कोच' का बवाल ! | Train Honeymoon Coach Video
Monsoon Alert | Weather: भारी बारिश से कहीं सड़कें बनी तालाब, कहीं घरों में घुसा पानी | Delhi Rain
Monsoon Alert | Flood 2026 | Janhit: चमकते वादे, डूबी सड़कें...स्मार्ट सिटी की कड़वी हकीकत | Rain
UP Election 2027: रोजगार और महंगाई के मुद्दे छोड़ 'सनातन' पर होगा यूपी चुनाव? | Akhilesh Yadav
PM Modi in Australia: Melbourne में पीएम ने गिनाईं भारत की उपलब्धियां | Operation Sindoor |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
PM मोदी के पीछे खड़ी लड़की ने ऐसा क्या किया इशारा, पलटकर देखने लगे प्रधानमंत्री, रिएक्शन वायरल
PM मोदी के पीछे खड़ी लड़की ने ऐसा क्या किया इशारा, पलटकर देखने लगे प्रधानमंत्री, रिएक्शन वायरल
बिहार
Bihar NDA Meeting: CM सम्राट चौधरी ने क्यों बुलाई एनडीए की बैठक? सामने आया सरकार का पूरा एजेंडा
CM सम्राट चौधरी ने क्यों बुलाई NDA की बैठक? सामने आया सरकार का पूरा एजेंडा
इंडिया
Monsoon Update: बारिश ने पूरे देश को रुलाया ! दिल्ली, यूपी, हिमाचल समेत देश में कितने लोगों की हुई मौत? जानें
बारिश ने पूरे देश को रुलाया ! दिल्ली, यूपी, हिमाचल समेत देश में कितने लोगों की हुई मौत? जानें
स्पोर्ट्स
IND W vs ENG W Live Streaming: क्रिकेट के मक्का में पहली बार हो रहा महिला क्रिकेट टीम का टेस्ट मैच, जानिए टाइमिंग और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
IND W VS ENG W: क्रिकेट के मक्का में पहली बार हो रहा महिला क्रिकेट टीम का टेस्ट मैच, जानिए टाइमिंग और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
बॉलीवुड
Thursday Box Office Collection: गुरुवार को 'वेलकम टू द जंगल' हुई 125 करोड़ के पार, 'अल्फा' की घटी कमाई, जानें- बाकी फिल्मों का कलेक्शन
गुरुवार को 'वेलकम टू द जंगल' हुई 125 करोड़ के पार, 'अल्फा' की घटी कमाई, जानें- कलेक्शन
क्रिकेट
VIDEO: शपूर जादरान की आखिरी विदाई में छलके आंसू, राशिद खान बोले- 'तुम्हारे बिना जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी'
VIDEO: शपूर जादरान की आखिरी विदाई में छलके आंसू, राशिद खान बोले- 'तुम्हारे बिना जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी'
इंडिया
Explained: पहले हरदीप सिंह पुरी ने कहा- 'सब ठीक', फिर नितिन गडकरी ने माना- 'माइलेज घटेगा', आखिर क्या है सच?
पहले हरदीप सिंह पुरी ने कहा- 'सब ठीक', फिर गडकरी ने माना- 'माइलेज घटेगा', आखिर क्या है सच?
विश्व
Big Bash League: चेन्नई में होगा बिग बैश लीग का मैच, पीएम मोदी ने किया ऐलान, स्टीव वॉ संग मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पहुंचे
चेन्नई में होगा बिग बैश लीग का मैच, पीएम मोदी ने किया ऐलान, स्टीव वॉ संग मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पहुंचे
ABP NEWS
Viral News: कपड़ों की फैक्ट्री में भीषण आग, ऐसे भड़की लपटें जैसे फूट रहे हों पटाखे
Viral News: कपड़ों की फैक्ट्री में भीषण आग, ऐसे भड़की लपटें जैसे फूट रहे हों पटाखे
ABP NEWS
Viral Video: नाली बनी जी का जंजाल! रिटायर्ड हेड कांस्टेबल के साथ हुई मारपीट
Viral Video: नाली बनी जी का जंजाल! रिटायर्ड हेड कांस्टेबल के साथ हुई मारपीट
ABP NEWS
Viral Video: अजमेर में रिटायर्ड हेड कांस्टेबल की सरेआम पिटाई, घटना कैमरे में कैद
Viral Video: अजमेर में रिटायर्ड हेड कांस्टेबल की सरेआम पिटाई, घटना कैमरे में कैद
ABP NEWS
Viral Video: मौसम की मार के बाद भी पस्त नहीं हुए श्रद्धालुओं के हौसले, केदारनाथ यात्रा जारी
Viral Video: मौसम की मार के बाद भी पस्त नहीं हुए श्रद्धालुओं के हौसले, केदारनाथ यात्रा जारी
ABP NEWS
Viral Video: तेज बारिश के बाद भी नहीं थमी केदारनाथ यात्रा, दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु
Viral Video: तेज बारिश के बाद भी नहीं थमी केदारनाथ यात्रा, दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु
Embed widget