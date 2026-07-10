रीवा में 3 महीने से लापता युवक का जमीन में दफन मिला शव, पत्नी और प्रेमी पर हत्या का आरोप

मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एक ऐसी वारदात सामने आई, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. तीन महीने पहले रहस्यमय तरीके से लापता हुआ 20 साल का युवक अब जमीन के अंदर दफन मिला है. पुलिस का दावा है कि इस सनसनीखेज हत्याकांड की साजिश मृतक की पत्नी और उसके कथित प्रेमी ने मिलकर रची थी. फिलहाल एक आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, जबकि मृतक की पत्नी से पूछताछ जारी है.

आरोपी ने तीन महीने पहले घर से 300 मीटर दूर मृतक को दफनाया

मृतक की पहचान विपिन कुमार यादव के रूप में हुई है, जो रामपुर बघेलान थाना क्षेत्र के भगदेवरा गांव का रहने वाला था. पुलिस के अनुसार, 26 मार्च 2026 को विपिन अपनी ससुराल टीकर गांव गया था. आरोप है कि गांव का रहने वाला सुनील कुशवाहा उसे अपने साथ लेकर गया और इसके बाद विपिन कभी वापस नहीं लौटा. दो दिन बाद परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन तीन महीने तक उसका कोई सुराग नहीं मिला.

जांच आगे बढ़ी तो पुलिस का शक सुनील कुशवाहा पर गया. पूछताछ के दौरान आरोपी टूट गया और उसकी निशानदेही पर पुलिस टीकर गांव पहुंची. वहां उसके घर से महज 300 मीटर दूर एक नाले के किनारे जमीन की खुदाई कराई गई. कार्यपालिक दंडाधिकारी की मौजूदगी में जब मिट्टी हटाई गई तो नीचे से विपिन का शव बरामद हुआ. तीन महीने पुराना शव देखकर मौके पर मौजूद लोग भी सन्न रह गए.

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मृतक की पत्नी और आरोपी पर शक, दोनों लगातार करते थे बात

इस मामले में सबसे चौंकाने वाला खुलासा कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) से हुआ. पुलिस के अनुसार, जांच में सामने आया कि मृतक की पत्नी और आरोपी सुनील कुशवाहा के बीच लगातार फोन पर बातचीत होती थी. कई बार दोनों एक दिन में 10 से ज्यादा बार बात करते थे और लंबी-लंबी कॉल भी करते थे. शुरुआती जांच में पुलिस का मानना है कि हत्या की पूरी साजिश फोन पर ही तैयार की गई थी.

तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने दबिश दी तो आरोपी सुनील कुशवाहा, मृतक की पत्नी के घर से ही गिरफ्तार कर लिया गया. जांच में दोनों के बीच कथित प्रेम-प्रसंग की बात भी सामने आई है. हालांकि पुलिस का कहना है कि इस एंगल की अभी पुष्टि की जा रही है और सभी तथ्यों का सत्यापन किया जा रहा है. फिलहाल आरोपी सुनील कुशवाहा पुलिस हिरासत में है, जबकि मृतक की पत्नी से लगातार पूछताछ जारी है. शव का पोस्टमार्टम कराया जा चुका है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक जांच और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर हत्या की पूरी कहानी और मकसद का खुलासा किया जाएगा.

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