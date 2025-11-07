Video: शर्मनाक! MP में बच्चों को कागज के टुकड़ों पर परोसा गया मिड-डे मील, सामने आया वीडियो

Sheopur News: देश में बच्चों को स्कूलों में मिड-डे मील योजना इसलिए शुरू की गई थी ताकि कोई बच्चा भूखा न रहे, लेकिन जब इस योजना में ही लापरवाही और अमानवीयता दिखे तो दिल दुख जाता है. मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले से एक ऐसी ही शर्मनाक तस्वीर सामने आई है, जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं. दावा है कि यहां सरकारी स्कूल में बच्चों को थाली या पत्तल नहीं, बल्कि कागज के फटे टुकड़ों पर खाना परोसा गया. छोटे-छोटे बच्चे जमीन पर बैठकर चावल और सब्जी खा रहे थे और शिक्षक पास खड़े तमाशबीन बने रहे.

बच्चों ने रद्दी कॉपी के कागजों पर खाया खाना

यह घटना श्योपुर जिले के विजयपुर इलाके के शासकीय मिडिल स्कूल हुल्लपुर की है. यहां बच्चों को रोजाना की तरह मिड-डे मील दिया जा रहा था, लेकिन जिस तरह से दिया गया. उसने सबको हैरान कर दिया. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बच्चों के सामने थालियां या प्लेट नहीं हैं. उन्हें रद्दी कॉपी के कागजों के टुकड़ों पर ही चावल-सब्जी परोस दी गई.

MP: बच्चों को कागज के टुकड़ों पर परोसा गया मिड-डे मील



बच्चों बड़े आराम से कागज के टुकड़ों पर परोसे गए चावल और सब्जी खा रहे हैं. शिक्षक तमाशबीन बने हुए हैं. MP सरकारी स्कूल की तस्वीर है. pic.twitter.com/DDGx3fJViY — Priya singh (@priyarajputlive) November 7, 2025

स्कूल परिसर में बच्चे जमीन पर बैठे हैं, उनके सामने बस मिट्टी और कागज है और वहीं से वे अपने हिस्से का खाना खा रहे हैं. इस दौरान स्कूल के शिक्षक और जिम्मेदार लोग वहीं मौजूद थे, लेकिन किसी ने इस स्थिति को रोकने या सुधारने की कोशिश नहीं की. ऐसा लग रहा था मानो यह सब रोज की बात हो.

शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप

स्थानीय लोगों का कहना है कि स्कूल में मिड-डे मील योजना में लगातार लापरवाही हो रही है. बच्चों को कभी अधपका खाना दिया जाता है, तो कभी प्लेटें नहीं मिलतीं. इस बार तो हद ही पार हो गई जब कागज पर खाना परोसा गया. यह पूरा मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है. विभागीय अधिकारियों ने जांच के आदेश दे दिए हैं और स्कूल प्रशासन से रिपोर्ट मांगी गई है.