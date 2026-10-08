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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशMP में टेक्निकल टेक्सटाइल पार्क की योजना, वेलस्पन ने दिखाई रुचि

MP में टेक्निकल टेक्सटाइल पार्क की योजना, वेलस्पन ने दिखाई रुचि

CM मोहन यादव ने होटल द सेंट रेजिस में आयोजित ‘मध्यप्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर संवाद’ कार्यक्रम में वेलस्पन समूह ने मिल की भूमि पर टेक्निकल टेक्सटाइल पार्क विकसित करने में निवेश की रुचि दिखाई.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 08 Oct 2026 06:14 PM (IST)
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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मुंबई के होटल द सेंट रेजिस में आयोजित ‘मध्यप्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर संवाद’ कार्यक्रम के अंतर्गत वेलस्पन एंटरप्राइजेज लिमिटेड के प्रबंध निदेशक संदीप गर्ग से चर्चा की. बैठक में प्रदेश में पाइप निर्माण, टेक्निकल टेक्सटाइल और अधोसंरचना क्षेत्र में समूह की निवेश योजनाओं तथा नई परियोजनाओं में सहभागिता की संभावनाओं पर विचार-विमर्श हुआ.

मिल की भूमि पर टेक्निकल टेक्सटाइल पार्क में निवेश की रुचि

बैठक में वेलस्पन समूह ने मिल की भूमि पर टेक्निकल टेक्सटाइल पार्क विकसित करने में निवेश की रुचि दिखाई. समूह ने प्रस्तावित पार्क में एंकर यूनिट स्थापित करने की इच्छा भी व्यक्त की. इस संबंध में वेलस्पन समूह स्थल का निरीक्षण करने के लिए अपनी टीम भेजेगा.

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मुख्यमंत्री डॉ. यादव और गर्ग के बीच वेलस्पन कॉर्प द्वारा एमएस लाइन पाइप क्षेत्र में ₹150 करोड़ के निवेश पर चर्चा हुई. प्रदेश में पाइप निर्माण क्षेत्र में समूह की गतिविधियों और निवेश योजनाओं पर विचार-विमर्श किया गया.

सिंटेक्स के ₹700 करोड़ के प्रगतिरत निवेश पर संवाद

बैठक में सिंटेक्स के ₹700 करोड़ के प्रगतिरत निवेश पर भी चर्चा की गई. समूह की रायसेन और देवास में उपस्थिति के संदर्भ में पाइप निर्माण तथा टेक्सटाइल क्षेत्र की गतिविधियों पर संवाद हुआ. वेलस्पन समूह प्रदेश में सड़क एवं राजमार्ग निर्माण सहित अन्य अधोसंरचना परियोजनाओं से भी जुड़ेगा. बैठक में वेलस्पन एंटरप्राइजेज द्वारा अधोसंरचना परियोजनाओं में निवेश और सहभागिता के विषयों पर चर्चा हुई. जल एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन की परियोजनाओं में समूह की भागीदारी की संभावनाओं पर भी विचार-विमर्श किया गया.

पाइप निर्माण, अधोसंरचना और टेक्सटाइल क्षेत्र में समूह की गतिविधियां

वेलस्पन समूह अधोसंरचना, पाइप निर्माण और टेक्सटाइल सहित विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत है. समूह की गतिविधियों में सड़क एवं राजमार्ग तथा जल और अपशिष्ट जल प्रबंधन परियोजनाओं का विकास एवं संचालन शामिल है. इसके विनिर्माण कारोबार में एमएस एवं पीवीसी पाइप, फिटिंग्स, वाटर टैंक तथा होम टेक्सटाइल्स शामिल हैं. समूह की मध्यप्रदेश में रायसेन और देवास में उपस्थिति है.

Published at : 08 Oct 2026 06:14 PM (IST)
Tags :
States News MP News MOHAN YADAV
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