सागर: सोशल मीडिया पर लाइक्स के लिए बनाया फेक सुसाइड का वीडियो, पुलिस ने लिया ये एक्शन

सोशल मीडिया का भूत लोगों के सिर पर सवार है. अपने लाइक और व्यूज बढ़ाने के लिए कुछ भी करते नजर आ रहे है. सागर जिले में एक ऐसा ही मामला सामने आया है. जिसमें एक युवक ने खुद की आत्महत्या का वीडियो अपलोड किया. जिसे वह कीट नाशक पदार्थ पी रहा है.

पुलिस ने इसकी पड़ताल की और मेडिकल परीक्षण कराया तो मामला कुछ और निकला. युवक ने सोशल मीडिया पर व्यूज और लाइक बढ़ाने यह किया. जहरीली दवाई की जगह दूध भरा था.

सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर प्रभावी नियंत्रण एवं आमजन में भय व भ्रम की स्थिति को रोकने हेतु पुलिस अधीक्षक विकाश कुमार शाहवाल एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सागर संजीव उइके के निर्देशन में लगातार निगरानी एवं सख्त कार्रवाई की जा रही है.

पुलिस प्रेस नोट के अनुसार

अनुविभागीय अधिकारी पुलिस खुरई सचिन परते के नेतृत्व में थाना बांदरी पुलिस को दिनांक 18.दिसंबर 2025 को साइबर कंट्रोल से सूचना प्राप्त हुई कि संजय पिता कमलेश विश्वकर्मा, निवासी रजवांस, थाना बांदरी द्वारा स्वयं के द्वारा जहरीला पदार्थ सेवन कर आत्महत्या करने का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया है.

पुलिस हुई अलर्ट

सूचना की गंभीरता को देखते हुए थाना बांदरी पुलिस ने तत्परता एवं संवेदनशीलता दिखाते हुए तत्काल कार्रवाई की और मौके पर पहुंचकर संबंधित व्यक्ति से पूछताछ की. पूछताछ के दौरान संजय विश्वकर्मा ने स्वीकार किया कि उसने सोशल मीडिया पर लाइक एवं व्यू बढ़ाने के उद्देश्य से कीटनाशक की खाली व साफ डिब्बी में गाय का दूध भरकर पीने का वीडियो बनाया एवं उसे जहरीला पदार्थ सेवन दर्शाते हुए सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया था.

तथ्यों की पुष्टि एवं स्वास्थ्य परीक्षण हेतु पुलिस द्वारा संजय विश्वकर्मा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) मालथोन ले जाया गया, जहां उपस्थित चिकित्सक द्वारा परीक्षण उपरांत उसे पूर्णतः स्वस्थ घोषित किया गया. सोशल मीडिया पर फैलाया गया वीडियो पूर्णतः भ्रामक, तथ्यहीन एवं जनमानस में भय उत्पन्न करने वाला था, जिस पर पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

पुलिस की आमजन से अपील

सागर पुलिस सभी नागरिकों से अपील करती है कि सोशल मीडिया पर भ्रामक, झूठी या सनसनीखेज पोस्ट न करें. इस प्रकार की पोस्ट से आपका एवं अन्य लोगों का जीवन खतरे में पड़ सकता है.सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध दंडात्मक एवं वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है वीडियो है.