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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशNEET पेपर लीक: अपने आखिरी खत में आकांक्षा ने जो लिखा वह दहला देगा, मां-पापा से कही थी यह बात

NEET पेपर लीक: अपने आखिरी खत में आकांक्षा ने जो लिखा वह दहला देगा, मां-पापा से कही थी यह बात

MP News In Hindi: नीट पेपर लीक से आहत होकर मध्य प्रदेश की मऊगंज की छात्रा आकांक्षा चतुर्वेदी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. सुसाइड नोट में लिखा - दोबारा परीक्षा देने की हिम्मत नहीं बची.

By : पंकज मिश्रा, रीवा | Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी | Updated at : 04 Jun 2026 12:18 PM (IST)
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नीट परीक्षा पेपर लीक कांड ने एक और होनहार छात्रा की जान ले ली. मध्य प्रदेश के मऊगंज निवासी छात्रा ने नागपुर में आत्महत्या कर ली. आकांक्षा चतुर्वेदी नागपुर में नीट की तैयारी कर रही थी. आकांक्षा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है. मृतका ने सुसाइड नोट में लिखा कि दोबारा परीक्षा देने की हिम्मत नहीं बची है.

आकांक्षा चतुर्वेदी मूल रूप से मऊगंज जिले के मगनिया गांव की रहने वाली थी. पिता कृष्ण कुमार चौबे किसान हैं. बेटी को डॉक्टर बनाने का सपना देखते हुए उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड से लाखों रुपये का कर्ज लिया था. आकांक्षा नागपुर में 'फिजिक्स वाला' कोचिंग में तैयारी कर रही थी. परिजनों के अनुसार, नीट परीक्षा अच्छी हुई थी, लेकिन पेपर लीक की खबर सामने आते ही वह गहरे डिप्रेशन में चली गई. खाना-पीना छोड़ दिया और आखिरकार 31 मई की रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.

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सुसाइड नोट में आकांक्षा ने माता-पिता से माफी मांगी और लिखा, “मम्मी-पापा, आपको भरोसा था कि मैं डॉक्टर बनूंगी, लेकिन दोबारा पेपर देने की हिम्मत नहीं है.”

राजनीतिक हलचल, कांग्रेस ने परिवार से की मुलाकात

घटना के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने आकांक्षा के परिवार से फोन पर बात कर ढांढस बंधाया और हर संभव मदद का आश्वासन दिया. युवा कांग्रेस और NSUI के नेता आकांक्षा के घर पहुंचे. NSUI ने परिवार को ढाई लाख रुपये की तत्काल मदद दी और पिता के 3 लाख रुपये के KCC कर्ज को चुकाने का वादा किया है.

आकांक्षा के बाबा जगदीश चतुर्वेदी ने बताया कि, नीट का पेपर देने के बाद वो बहुत खुश थी और उसने कहा था कि इस बार 650 से ज्यादा मार्क्स आएंगे लेकिन जैसे ही पेपर लीक होने की खबर मिली वह डिप्रेशन में चली गयी. न खाना खाती थी और न ही बात करती थी. उसकी पढ़ाई के लिए पिता ने 15 लाख का कर्ज लिया था. आज कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष का फोन भी आया था और उन्होंने मदद का आश्वासन दिया है.

युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यश घनघोरिया ने कहा - मैं समझता हूं कि यह सरकार की सबसे बड़ी असफलता है. पूरा परिवार जीवन भर की पूंजी लगाकर बच्चे को डॉक्टर बनाने की कोशिश करता है लेकिन सरकार असंवेदनशील है. युवक कांग्रेस पुरजोर तरीके से सरकार को घेरने का काम कर रही है.

'बेबस बेटी का आखिरी खत भी नहीं खोल सका BJP की आंखें'

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मऊगंज में आकांक्षा की आत्महत्या मामले में दुख जताया है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, "जब भाजपा के राज में विकसित भारत के झूठ का इतिहास लिखा जाएगा, तब क्या एक बेबस बेटी का ये ‘आखिरी खत’ भी लगाया जाएगा. भाजपा समर्थकों से सीधी अपील: क्या ये पत्र भी आपकी आंखें नहीं खोल सकता है? "

'बच्चों की मौत का न्याय कब मिलेगा?'- अरविंद केजरीवाल 

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी इस मामले में बीजेपी पर हमला बोला है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, "बेटी को पढ़ाने के लिए  परिवार ने 3 लाख का क़र्ज़ लिया था. NEET पेपर लीक से टूटकर बेटी ने आत्महत्या कर ली. उसने सुसाइड नोट में लिखा, 'मम्मी-पापा, मुझमें दोबारा परीक्षा देने की हिम्मत नहीं है. दोबारा परीक्षा कराना न्याय नहीं. सरकार पर काबिज़ शिक्षा माफिया का खात्मा करना होगा. इतने बच्चे आत्महत्या कर चुके हैं. इनकी मौत का न्याय कब मिलेगा?"

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Published at : 04 Jun 2026 12:18 PM (IST)
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