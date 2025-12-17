मध्य प्रदेश: मनरेगा का नाम बदलने का कांग्रेस ने किया विरोध, विधानसभा परिसर में जमकर प्रदर्शन

मध्य प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान आज (17 दिसंबर) राजनीति गरमा गई. बीजेपी सरकार द्वारा 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना' (मनरेगा) का नाम बदलने के निर्णय के विरोध में कांग्रेस विधायक दल ने विधानसभा परिसर में जमकर प्रदर्शन किया. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने एकत्र होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की.

विरोध प्रदर्शन के दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार जनता के असल मुद्दों—जैसे बेरोजगारी, कमरतोड़ महंगाई, किसानों की बदहाली और मजदूरों की समस्याओं—से ध्यान भटकाने के लिए 'नाम बदलने की राजनीति' का सहारा ले रही है.

' क्या बीजेपी को बापू से डर लगता है?'

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा, "मनरेगा केवल एक सरकारी योजना नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण गरीबों के लिए सम्मान और जीवन की गारंटी है. गांधी जी का नाम इसके साथ जुड़ना सामाजिक न्याय का प्रतीक है, जिसे सरकार मिटाना चाहती है." प्रदर्शन के दौरान उमंग सिंघार ने बीजेपी की मंशा पर सवाल उठाते हुए पूछा कि आखिर बीजेपी को महात्मा गांधी के नाम से क्या परहेज है? उन्होंने कहा कि क्या बीजेपी को बापू के विचारों से डर लगता है या वह उनका सम्मान नहीं करती?

संवैधानिक मूल्यों का अपमान

उमंग सिंघार ने कहा कि गांधी जी का नाम हटाना उनके सिद्धांतों और संविधान के मूल्यों पर सीधा हमला है. कांग्रेस पार्टी गांधी जी की विचारधारा और उनके नाम से जुड़े प्रतीकों के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी.

विशेष सत्र में हंगामे के आसार

विधानसभा परिसर में हुए इस प्रदर्शन ने साफ कर दिया है कि विपक्ष इस मुद्दे को सदन के भीतर भी प्रमुखता से उठाएगा. कांग्रेस का आरोप है कि सरकार जनहित के कार्यों पर ध्यान देने के बजाय प्रतीकों को बदलने में ऊर्जा नष्ट कर रही है.