फोटो गैलरी
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशबिहार चुनाव: CM मोहन यादव की जनसभा में उमड़ी भीड़, NDA की बड़ी जीत का किया दावा

बिहार चुनाव: CM मोहन यादव की जनसभा में उमड़ी भीड़, NDA की बड़ी जीत का किया दावा

Mohan Yadav News: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की अपील की. साथ ही उन्होंने चुनाव में एनडीए की जीत का दावा किया.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 29 Oct 2025 08:01 PM (IST)
Preferred Sources

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार (29 अक्टूबर) को बिहार के बांका जिले की कटोरिया विधानसभा, भागलपुर जिले की नाथनगर विधानसभा और मधेपुरा जिले की आलमनगर विधानसभा में चुनाव प्रचार किया. इस दौरान उन्होंने जनता से एनडीए के पक्ष में समर्थन मांगा. 

सीएम मोहन यादव की सभा में जनसैलाब उमड़ पड़ा. जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, "आज बिहार में अद्भुत काम हुए हैं. कांग्रेस की सरकारों ने किसानों की अवहेलना की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार किसान सम्मान निधि प्रदान की. बिहार में 74 लाख किसानों को सम्मान निधि मिल रही है. बहनों को 10-10 हजार रुपये की आर्थिक मदद मिल रही है." 

इन प्रत्याशियों के लिए मांगे वोट

उन्होंने आगे कहा, "बहनें एक-एक पैसे का उपयोग परिवार के लिए करती हैं. बहनें खाली पेट रहने के बाद भी परिवार का ख्याल रखती हैं. उनकी वजह से हमारा परिवार आगे बढ़ता है. उन्होंने कटोरिया विधानसभा से एनडीए प्रत्याशी के लिए कहा कि पूरन लाल पूरनमासी का चांद है. मैं आप सबके भरोसे पूरन लाल को विजय की माला पहनाता हूं. आप सब इन्हें समर्थन दें और कमल का फूल खिलाएं." सीएम डॉ. मोहन ने नाथनगर विधानसभा से मिथुन यादव और आलमपुर विधानसभा से नरेंद्र नारायण के समर्थन में जनता से वोट देने की अपील की. 

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि बिहार के अंदर आगे बढ़ने-विकास करने की अपार क्षमता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया भारत को सम्मान की दृष्टि से देख रही है. एनडीए सरकार के जरिये बिहार और देश आगे बढ़ें. हमारा मानना है कि हर घर का बेटा आगे बढ़ना चाहिए. भारतीय जनता पार्टी एक मात्र ऐसी पार्टी है जो हर वर्ग को आगे बढ़ने का मौका देती है. 

उन्होंने कहा कि मेरे घर में कोई विधायक नहीं, कोई सांसद नहीं, मंत्री का तो सवाल ही नहीं उठता, मुख्यमंत्री की तो सोच भी नहीं सकते थे. उसके बावजूद एक किसान और यादव परिवार के व्यक्ति को भाजपा आगे बढ़ाती है. इस जातिवाद के माहौल में हमारी पार्टी सोचती है कि हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहिए. सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास-सबका प्रयास के भाव के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी को आगे लेकर चलते हैं. 

'कांग्रेसियों ने कुछ नहीं सोचा'

सीएम डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक के बाद एक धार्मिक पर्यटन के केंद्र बनते जा रहे हैं. कभी कोई कल्पना कर सकता है कि भगवान राम-कृष्ण के देश में उनका ही विरोध होगा. कांग्रेसी किस मुंह से चुनाव लड़ रहे हैं. कांग्रेसियों ने तो सवाल किया कि इसका क्या प्रमाण है कि भगवान राम कहां पैदा हुए. कांग्रेस के बड़े-बड़े नेताओं ने हाई कोर्ट-सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र देकर भगवान राम पर प्रश्न खड़े किए. माता सीता ने बिहार में जन्म लेकर राम राज्य की स्थापना की. हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीता माता के जन्म स्थान को भी भव्य तीर्थ स्थल बना रहे हैं. कांग्रेस और उनके साथियों की इतनी सरकारें रहीं, लेकिन किसी ने इस ओर नहीं सोचा. 

'पीएम मोदी के नेतृत्व में बदल रहा देश'

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नाथनगर विधानसभा में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश बदल रहा है. साल 2005 के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने भी करवट बदली है. प्राचीन काल में बिहार अंग प्रदेश का हिस्सा था, जिसकी राजधानी चंपानगर थी. भारत अपने गौरवशाली अतीत को साथ लेकर आगे बढ़ते हुए सभी वर्गों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है. प्रधानमंत्री मोदी ने समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर अयोध्या में श्रीराम का भव्य मंदिर बनवाया. 

भाषण के दौरान सीएम मोहन यादव ने कहा, "कांग्रेस वाले तो कोर्ट में भी श्रीराम के बजूद को चुनौती देते हैं. देश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के आधार पर उज्जैन में बाबा महाकाल लोक बना है, जहां सालभर में 7 करोड़ श्रद्धालु पहुंचने लगे हैं. काशी विश्वनाथ का आनंद आ रहा है." 

उन्होंने आलमनगर विधानसभा में कहा कि बिहार को विकास की मुख्यधारा से जोड़े रखने के लिए नीतीश कुमार के नेतृत्व में तीसर बार एनडीए सरकार बनाने की आवश्यकता है. प्रधानमंत्री मोदी बिहार के विकास के लिए पर्याप्त धनराशि प्रदान कर रहे हैं.

'सदैव पूजनीय रही है बिहार की धरती'

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि इस बार छठ पूजा का आनंद ही अलग था. देश तो क्या विदेशों में भी छठ पूजा की धूम मची रही. चारों ओर छठ मैया की जय-जयकार होती रही. माताएं-बहनें उपवास करके अपने पति की लंबी कामना कर गंगा मां से आशीर्वाद लेती हैं. माताओं-बहनों के इस भाव के कारण सनातन संस्कृति की धारा अनवरत बहती है. बिहार की धरती सदैव पूजनीय रही है. भगवान गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी का संबंध बिहार से है. भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने सूर्य नारायण का मंदिर बनाने के लिए बिहार को चुना. 

सीएम डॉ. यादव ने कहा कि भारत का व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए और बताए कि मैं भगवान राम-कृष्ण के देश आया हूं तो लोग समझ जाएंगे कि ये भारत से आया है. भाई का भाई से कैसा संबंध हो, पति का पत्नी से कैसा संबंध हो, पिता का पुत्र के साथ कैसा संबंध हो, यह भगवान श्री राम ने सिखाया. इसलिए घर-घर में राम राज्य की कल्पना की जाती है.

उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने भी कष्टों के बीच जीवन की लीलाएं की. श्री कृष्ण हमें संकटों के बीच भी मुस्कुराना सिखाते हैं. हमारी सरकार वहां-वहां तीर्थ बनाएगी, जिसका संबंध भगवान श्री कृष्ण से है. भगवान श्री कृष्ण ने सिखाया दोस्ती कैसे की जाती है.

Published at : 29 Oct 2025 08:00 PM (IST)
Bihar Vidhan Sabha Chunav MP News MOHAN YADAV Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025
Embed widget