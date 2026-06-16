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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशइंदौर: शराब पीने से रोकने पर 70 वर्षीय सेवादार की लाठियों से पीट-पीटकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार

इंदौर: शराब पीने से रोकने पर 70 वर्षीय सेवादार की लाठियों से पीट-पीटकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार

Indore News In Hindi: इंदौर के अन्नपूर्णा इलाके में शराब पीने से रोकने पर 70 वर्षीय बुजुर्ग सेवादार की डंडों से पीट-पीटकर बेरहमी से हत्या. मंदिर से गुरुद्वारे तक जान बचाने भागे बुजुर्ग.आरोपी गिरफ्तार.

Reported By : फिरोज खान, इंदौर |  Edited By: किशन कुमार |  Updated at : 16 Jun 2026 08:51 PM (IST)
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मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से एक बेहद खौफनाक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. शहर के अन्नपूर्णा थाना इलाके में मंदिर की पवित्रता बनाए रखने और शराब पीने का विरोध करने की कीमत एक 70 वर्षीय बुजुर्ग को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी. नशे और गुस्से में अंधे एक चौकीदार ने लाठियों से पीट-पीटकर मंदिर के सेवादार की निर्मम हत्या कर दी. इस रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात का पूरा मंजर वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है.

क्या है पूरा मामला?

मिली जानकारी के अनुसार, 70 वर्षीय बुजुर्ग कैलाश मोदी पिछले कई वर्षों से इलाके के एक मंदिर में सेवा कार्य कर रहे थे. परिजनों का आरोप है कि मंदिर परिसर में तैनात चौकीदार मुकेश शर्मा अक्सर वहां शराब पीता था. कैलाश मोदी इस बात का कड़ा विरोध करते थे और उसे मंदिर की पवित्रता भंग न करने की हिदायत देते थे.

घटना वाले दिन भी इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई. विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी मुकेश शर्मा ने डंडा उठा लिया और बुजुर्ग पर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए.

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मंदिर से गुरुद्वारे तक दौड़ती रही जिंदगी

सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि आरोपी ने बुजुर्ग पर डंडे से करीब 31 बार जानलेवा हमला किया. अपनी जान बचाने के लिए कैलाश मोदी लहूलुहान हालत में मंदिर से निकलकर पास स्थित गुरुद्वारे की ओर भागे. लेकिन सिर पर खून सवार होने के कारण आरोपी उनका पीछा करता रहा और रास्ते में भी उन्हें बेरहमी से पीटता रहा. सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आने के कारण कैलाश मोदी की सांसें थम गईं और उन्होंने दम तोड़ दिया.

पुलिस की कार्रवाई और परिजनों का बयान

घटना की सूचना मिलते ही अन्नपूर्णा थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है और त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी मुकेश शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है.

मृतक के परिजनों ने बताया कि कैलाश मोदी बेहद धार्मिक और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे; मंदिर की सेवा ही उनका पूरा जीवन था. वहीं, इंदौर के डीसीपी सुनील मेहता के अनुसार, शुरुआती जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि हत्या का मुख्य कारण मंदिर परिसर में शराब पीने से रोकना ही था. आरोपी के खिलाफ हत्या (Murder) का मामला दर्ज कर पुलिस आगे की जांच में जुट गई है.

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Published at : 16 Jun 2026 08:35 PM (IST)
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