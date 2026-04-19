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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशमऊगंज में स्टंट और रफ्तार की खूनी रेस! महज 3 सेकेंड में तीन युवकों की मौत, परिवार में पसरा मातम

मऊगंज में स्टंट और रफ्तार की खूनी रेस! महज 3 सेकेंड में तीन युवकों की मौत, परिवार में पसरा मातम

Maooganj News In Hindi: पांच युवक दो बाइकों पर सवार होकर तेज रफ्तार में स्टंटबाजी कर रहे थे हाथों में बंदूक लिए और मोबाइल से इस खतरनाक रेस को रिकॉर्ड कर रहे थे.अचानक टैंकर से भिड़ गए.

By : पंकज मिश्रा, रीवा | Updated at : 19 Apr 2026 10:55 PM (IST)
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मध्यप्रदेश के मऊगंज में 14 अप्रैल को नेशनल हाईवे 135 पर हुए दर्दनाक ट्रिपल एक्सीडेंट का दिल दहला देने वाला वीडियो अब सामने आया है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि पांच युवक दो बाइकों पर सवार होकर तेज रफ्तार में स्टंटबाजी कर रहे थे हाथों में बंदूक लिए और मोबाइल से इस खतरनाक रेस को रिकॉर्ड कर रहे थे.

कुछ ही सेकंड में यह ‘रोमांच’ मौत के मंजर में बदल गया. सामने ईंटों से लदे ट्रेलर को देख पाने का मौका तक नहीं मिला और भीषण टक्कर में उपलक्ष कोल, अमरीश कोल और हेमराज कोल की मौके पर ही मौत हो गई. तीनों एक ही परिवार के सगे भाई थे, जिनकी एक साथ मौत ने परिवार को उजाड़ दिया.

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एक बाइक से शूट कर रहे थे वीडियो

वीडियो में पीछे चल रहे साथी पूरी घटना शूट करते नजर आ रहे हैं, जबकि अन्य दो युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं. यह हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि लापरवाही और रफ्तार के खतरनाक खेल की भयावह तस्वीर है. घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. किसी को यकीन नहीं हो रहा एक परिवार के तीन भाइयों कि मौत इस तरह हो जाएगी.

पुलिस ने शुरू की जांच

घटना के बाद पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है. शुरूआती जांच में घटना की वजह रफ़्तार और स्टंट माना जा रहा है. तीनों ने हेलमेट भी नहीं पहना था जोकि वीडियो में स्पष्ट नजर आ रहा है. हादसे के बाद पुलिस ने युवाओं से इस तरह के जानलेवा स्टंट न करने की अपील की है.

यहां बता दें कि हाल ही में यूपी के गाजियाबाद में भी इसी तरह का एक्सीडेंट सामने आया था, जिसमें स्पोर्ट्स बाइक पर एक युवक और युवती रील बनाते हुए हादसे का शिकार बन गए थे. जिसमें युवती की मौत हो गयी, जबकि युवक की हालत नाजुक बनी हुई है.

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Published at : 19 Apr 2026 10:55 PM (IST)
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Accident News MADHYA PRADESH NEWS Maooganj News
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