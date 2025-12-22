इंदौर: 'मुझे धोखा दिया है, नवीन को सजा जरूर दिलाना...', कहकर युवती ने मौत को लगाया गले

मध्य प्रदेश के इंदौर में दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां एक युवती ने प्यार में धोखा मिलने के बाद मौत को गले लगा लिया. सुसाइड से पहले छात्रा ने वीडियो भी बनाया, जिसमें उसने अपने बॉयफ्रेंड और उसकी प्रेमिका को सजा देने की मांग की. साथ ही ये भी कहा कि मैं नवीन के बिना नहीं रह सकती हूं.

दरअसल, इंदौर की 19 वर्षीय प्रियांशी राव सुसाइड से पहले वीडियो में खुद को मानसिक रूप से परेशान बताती दिखाई दे रही है. साथ ही धोखे का आरोप लगा रही है. वीडियो में युवती जिम्मेदार लोगों को सजा देने की बात कह रही. साथ ही नवीन और भूमी पर कई तरह के गंभीर आरोप भी लगाए और वह मानसिक तौर से प्रताड़ित हैं. इस स्थिति से बाहर नहीं निकल पा रही है.

वीडियो और मोबाइल चैट से खुलासा

एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया के मुताबिक, हीरानगर थाना क्षेत्र में रहने वाली सेज यूनिवर्सिटी की छात्रा प्रियंशी ने 24 नवंबर को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी. जांच के दौरान सामने आए वीडियो और मोबाइल चैट के आधार पर नर्मदापुरम निवासी नवीन पिता नारायण गौर और एक युवती भूमि को आरोपी बनाया गया है. 20 दिसंबर को भूमि को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया. वहीं आरोपी नवीन फिलहाल फरार है, जिसकी तलाश जारी है.

लोहे की चैन से लगाई थी फांसी

प्रियांशी ने लोहे की चैन से फांसी लगाकर आत्महत्या की थी. मौके पर सुसाइड नोट तो नहीं मिला लेकिन मोबाइल में एक वीडियो और व्हाट्सएप चैटिंग पुलिस के हाथ लगी. उसी के आधार पर पुलिस ने नवीन और भूमि को आरोपी बनाया है. युवती वीडियो में कहते हुए नजर आ रही है कि वह नवीन के बिना नहीं रह सकती, लेकिन भूमि और नवीन की प्रताड़ना से तंग आ चुकी है और इसीलिए वह अलग से रह रही है.

तीसरी लड़की एंट्री से शुरू हुआ विवाद

वीडियो में प्रियांशी ने बताया था कि नवीन ने एक कैफे शुरू किया था, उसमें पैसे भी लगवा लिए थे. सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन भूमि की एंट्री के बाद दोनों के बीच में अनबन शुरू हो गई. भूमि लगातार प्रताड़ित कर रही थी. इसीलिए उनका साथ छोड़कर अलग से रूम ले लिया. उसके बावजूद भी दोनों मुझे लगातार परेशान कर रहे थे, इसी कारण आत्महत्या जैसा कदम उठाने जा रही हूं. फिलहाल वीडियो सामने आया है और वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने भूमि को तो जेल भेज दिया लेकिन नवीन की लगातार तलाश की जा रही है.