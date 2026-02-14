हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशइंदौर: शादी का दबाव बनाने पर प्रेमी ने की MBA छात्रा की हत्या, पुलिस ने मुंबई से दबोचा

इंदौर: शादी का दबाव बनाने पर प्रेमी ने की MBA छात्रा की हत्या, पुलिस ने मुंबई से दबोचा

Indore Crime News: इंदौर में वेलेंटाइन वीक में एक एमबीए छात्रा की उसके प्रेमी पीयूष ने शादी के विवाद में हत्या कर दी. पीयूष ने गला घोंटकर हत्या की और छात्रा के निजी वीडियो कॉलेज ग्रुप में डाले.

By : फिरोज खान, इंदौर | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 14 Feb 2026 10:45 PM (IST)
Preferred Sources

मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में वेलेंटाइन वीक के दौरान एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में एक एमबीए छात्रा की उसके ही प्रेमी ने बेरहमी से हत्या कर दी. हत्या की वजह शादी को लेकर चल रहा विवाद बताया जा रहा है. पुलिस ने आरोपी प्रेमी पीयूष को मुंबई के अंधेरी इलाके से गिरफ्तार कर लिया है.

मामले का खुलासा तब हुआ जब द्वारकापुरी स्थित 'अंकल गली' के एक फ्लैट से रहवासियों को तेज दुर्गंध आने लगी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने जब फ्लैट खोला तो अंदर युवती का शव संदिग्ध हालत में मिला. जांच में सामने आया कि युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट 11 फरवरी को उसके पिता ने पंढरीनाथ थाने में दर्ज कराई थी. पिता ने बताया था कि 10 फरवरी को उन्होंने बेटी को कलेक्ट्रेट के पास छोड़ा था, जिसके बाद से वह लापता थी. जिस फ्लैट में शव मिला, उसे पीयूष नामक युवक ने किराए पर ले रखा था.

शादी के लिए दबाव बना रही थी छात्रा 

डीसीपी लालकृष्ण चंदानी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मृतका और आरोपी पीयूष पिछले सितंबर महीने से रिलेशनशिप में थे. छात्रा अपने परिवार की सहमति के बाद पीयूष पर शादी के लिए दबाव बना रही थी, लेकिन पीयूष और उसका परिवार इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे. इसी बात को लेकर दोनों के बीच तनाव चल रहा था.

गला घोंटा, फिर कॉलेज ग्रुप में डाला वीडियो

विवाद सुलझाने के बहाने पीयूष ने छात्रा को अपने फ्लैट पर बुलाया. वहां दोनों के बीच तीखी बहस हुई, जिसके बाद गुस्से में आकर पीयूष ने रस्सी से गला घोंटकर छात्रा की हत्या कर दी. हद तो तब हो गई जब हत्या के बाद आरोपी ने छात्रा को बदनाम करने की नीयत से उसके निजी वीडियो कॉलेज के ग्रुप में वायरल कर दिए.

मुंबई मेट्रो में छिपा था कातिल 

वारदात को अंजाम देने के बाद पीयूष इंदौर से भागकर मुंबई पहुंच गया. पुलिस से बचने के लिए वह दो दिन तक लगातार मुंबई मेट्रो में सफर करता रहा ताकि उसकी लोकेशन ट्रेस न हो सके. हालांकि, पुलिस ने तकनीकी सर्विलांस की मदद से उसे अंधेरी से दबोच लिया. इंदौर पुलिस अब उसे ट्रांजिट रिमांड पर ला रही है.

Published at : 14 Feb 2026 10:45 PM (IST)
