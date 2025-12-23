इंदौर: कमेंट्स से भड़क गई सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर, प्रेमी संग मिलकर युवक की करा दी हत्या

मध्य प्रदेश के इंदौर में हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. मामूली रूप से तंज कसने की बात पर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि एक युवक की निर्मम हत्या कर दी गई. यह वारदात इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में हुई. पुलिस जांच में सामने आया है कि एक सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर ने अपने प्रेमी और अन्य साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया. फिलहाल सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं.

वहीं जोन-4 डीसीपी आनंद कालादगी ने हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारी थाने के रात्रिकालीन बल को साथ लेकर तत्काल मौके पर पहुंचे. वहां पर मौजूद घटना के प्रत्यक्षदर्शी विक्रम ठाकुर के द्वारा यह बताया गया कि रोहित चौहान, प्रियांशु साहू, ईश्वर ठाकुर, चारू ठाकुर ने घटना को अंजाम दिया है.

कमेंट्स करने के बाद बढ़ा था विवाद

पुलिस के मुताबिक मृतक यश भाण्ड ने चारु ठाकुर पर कुछ कमेंट्स किया था, इस बात को लेकर बहस हुई थी, उसी दरमियान रोहित चौहान द्वारा मृतक पर चाकू से वार कर दिया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. इसके बाद उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

वारदात के बाद खाटू श्याम भाग रहे थे सभी आरोपी

घटना के बाद उक्त चारु समेत सभी आरोपी खाटू श्याम के लिए रवाना हो गए. पुलिस ने तुरंत टीम गठित कर सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल और लोकेशन के आधार पर चारों आरोपियों को चंद घंटों में ही उज्जैन के आगे हिंगोरिया से गिरफ्तार कर लिया. घटना में शामिल चारु ठाकुर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जिसके करीब 55 हजार फॉलोअर्स हैं.

इंदौर मर्डर केस में आरोपियों से पुलिस की पूछताछ

फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और पूरे मामले की कड़ियां जोड़ने में जुटी है. पुलिस का कहना है कि हत्या के पीछे आपसी विवाद और व्यक्तिगत रंजिश मुख्य कारण रही. मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.