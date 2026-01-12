ग्वालियर में पाइपलाइन फटने से घरों में आई दरारें, सड़कें बनीं तालाब, आक्रोशित जनता ने उठाया यह कदम
MP News: ग्वालियर में जिस कॉलोनी में कुछ दिन पहले डम्पर पलटने से बुजुर्ग की मौत हुई थी. उसी कॉलोनी में फिर 22 इंच की पानी की लाइन पहले धंसी और फिर फट गई. धमाके की वजह से सड़क में गहरा गड्डा हो गया है.
ग्वालियर में जिस कॉलोनी में कुछ दिनों पहले सड़क के गड्डे में पहिया चले जाने से डम्पर पलटा और नीचे दबने से सड़क किनारे धूप सेंक रहे बुजुर्ग की मौत हो गई थी. उसी कॉलोनी में एक बार फिर घटना घटी है. तड़के जब लोग ठीक से जागे भी नहीं थे और चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था, तभी तेज धमाके की आवाज के साथ वहां पानी की मुख्य लाइन टूट गई.
धमाका इतना जबरदस्त और प्रभावी था कि घरों की नींव तो हिली ही साथ ही अनेक मकानों की दीवारों में दरारें तक आ गई. लोगों को लगा मानो भूकंप आ गया हो. सड़कें तो पानी से लबालब होकर तालाब बनी ही घर आंगन सब भी जलमग्न हो गए, जिसके चलते पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई.
22 इंच की पानी की लाइन धंसी और फिर फटी
यह घटना बहोडापुर थाना इलाके में सागरताल के समीप स्थित अरनव ग्रीन सिटी की है. यहां कुछ समय पहले ही बिछाई गई 22 इंच की पानी की लाइन अचानक तेज धमाका और आवाज के साथ पहले धंसी और फिर फट गई. धमाके की वजह से सड़क उड़ गई और सड़क में गहरा गड्डा भी हो गया. साथ ही आसपास के अनेक घरों की दीवारों में दरारें आई हैं. वहीं कुछ घरों में कांच तक टूट गए हैं और कुछ घरों के दरवाजे भी क्षतिग्रस्त हुए हैं.
घटना से स्थानीय लोग हैं भयभीत
कॉलोनी के निवासियों ने बताया कि धमाका इतना तेज था कि काफी देर तक किसी को यह समझ ही नहीं आया कि आखिर क्या हुआ और आवाज कहां से आई? स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि यहां पानी की पाईप लाइन लगानी हो या सड़क बनानी हो इसकी क्वालिटी बहुत ही घटिया होती है. पहले यहां सड़क धसकने से डम्पर के नीचे दबकर एक बुजुर्ग की जान जा चुकी है और अब सड़क के साथ पानी की लाइन फट गई.
इस घटना से हम लोग बहुत भयभीत है. कॉलोनी वालों का कहना है कि उनका काफी नुकसान हुआ है और सरकार एवं नगर निगम को हम लोगों को मुआवजा देना चाहिए.
जनता ने अधिकारियों को जमकर सुनाई खरी-खोटी
घटना की सूचना मिलते ही नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे, तब आक्रोशित स्थानीय लोगों ने उन्हें जमकर खरी-खोटी सुनाई. अधिकारियों ने फौरन तौर पर पाईप लाइन से पानी निकलना रोका और पानी की सप्लाई रुकवाई. जिससे 11 जनवरी को हजारों घरों में पानी की सप्लाई नहीं हो सकी. सहायक यंत्री राम सेवक शाक्य ने देर रात बताया कि शनिवार को उपनगर ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत अर्बन सिटी के पास पानी की लाइन डैमेंज होने के कारण लीकेज हुई, जिसके चलते 11 जनवरी को वार्ड क्रमांक 4, 5, 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 एवं 17 में होने वाला जल प्रदाय प्रभावित रहेगा.
इस मामले में नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में आया है. घटना के कारणों की जांच कराई जाएगी और भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न बने, इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे. इसके साथ ही लोगों को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति के प्रयास भी किए जाएंगे.
