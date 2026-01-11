मध्य प्रदेश: 'गाय के गोबर से कैंसर का इलाज', छात्र संगठन AISA ने प्रोजेक्ट पर उठाए सवाल

मध्य प्रदेश में गाय के गोबर से कैंसर का इलाज करने के मामले ने तूल पकड़ ली है. ऐसे में इस प्रोजेक्ट में विरोध छात्र संगठन आगे आ गया है. ऑल इंडिया स्टुडेंट एसोसिएशन (AISA) ने प्रोजेक्ट को लेकर सवाल उठा दिए हैं. वहीं संगठन ने इस प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की भी मांग की है.

मध्य प्रदेश की एक सरकारी यूनिवर्सिटी में गाय के गोबर और गोमूत्र से कैंसर के इलाज की क्षमता पर रिसर्च के नाम पर 1.5 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च कर दिए. इस मामले पर स्टुडेंट यूनियन का कहना है सरकार की एक जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि करीब 3.5 करोड़ रुपये के इस प्रोजेक्ट में गंभीर वित्तीय गड़बड़ियां हुईं हैं.

शोधकर्ता संसाधनों के लिए संघर्ष कर रहे हैं- छात्र संगठन

छात्र संगठन का कहना है कि खरीद में कीमतें बढ़ा-चढ़ाकर दिखाई गईं और ठोस वैज्ञानिक नतीजे लगभग शून्य रहे. एक तरफ प्रयोगशालाएं और शोधकर्ता संसाधनों के लिए संघर्ष कर रहे हैं. दूसरी ओर करोड़ों रुपये ऐसे प्रोजेक्ट्स पर खर्च हो रहे हैं, जो वैज्ञानिक जांच की कसौटी पर खरे नहीं उतरते. छात्रों ने इस कदम की कड़ी निंदा करते हुए नाराजगी दर्ज कराई है. साथ ही संगठन की ओर से पैसे का गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लिए कहा है.

छात्र संगठन ने की यह मांग

छात्र संगठन ने मांग की है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स की फंडिंग तुरंत रोकी जाए और हर सरकारी रिसर्च को स्वतंत्र peer-reviewed जांच से गुजारा जाए.इस मामले में हुई वित्तीय गड़बड़ियों की सख्त ऑडिट हो और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए.

AISA ने साफ कहा है कि सवाल किसी की आस्था का नहीं, बल्कि वैज्ञानिक सोच और सार्वजनिक धन के सही इस्तेमाल का है. इसलिए उचित जांच कर कार्रवाई की जाए. साथ ही हर पहलू की विस्तृत रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए. बता दें कि सरकार द्वारा कैंसर के इलाज पर रिसर्च के लिए 3.5 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए थे.