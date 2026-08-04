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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशदतिया उपचुनाव में करारी शिकस्त के बाद BJP का बड़ा एक्शन, भंग किया जिला संगठन

दतिया उपचुनाव में करारी शिकस्त के बाद BJP का बड़ा एक्शन, भंग किया जिला संगठन

Datia By Election Result 2026: दतिया उपचुनाव में बीजेपी की हार के बाद मंगलवार (04 अगस्त) को समीक्षा बैठक हुई. इसके बाद जिले में पार्टी संगठन को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया.

Written By : भानु प्रकाश शर्मा, दतिया |  Updated at : 04 Aug 2026 10:10 PM (IST)
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दतिया विधानसभा उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद बीजेपी ने बडा़ फैसला लिया है. पार्टी ने संगठन में बदलाव के मद्देनजर पूरे जिला संगठन को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है. पार्टी ने जिला अध्यक्ष रघुवीर सिंह कुशवाह सहित जिला कार्यकारिणी, मंडल समितियों, मोर्चा, प्रकोष्ठ, प्रकल्प और विभिन्न विभागों की सभी इकाइयों को समाप्त कर दिया है.

दतिया में अब नए सिरे से होगा संगठन का गठन

अब दतिया में संगठन का गठन नए सिरे से किया जाएगा. यह निर्णय उपचुनाव परिणामों की समीक्षा के बाद लिया गया है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के निर्देश पर गठित विशेष समिति की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई. आज (04 अगस्त) ही दो सदस्यीय समिति का गठन किया गया था. पार्टी का मानना है कि संगठन को मजबूत बनाने और भविष्य की चुनावी तैयारियों को ध्यान में रखते हुए व्यापक पुनर्गठन जरूरी है.

CM मोहन यादव के आवास पर हुई समीक्षा बैठक!

सूत्रों के अनुसार, मंगलवार (04 अगस्त) को भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के आवास पर हुई समीक्षा बैठक में उपचुनाव में हार के कारणों पर विस्तार से चर्चा हुई. बैठक में प्रदेश अध्यक्ष, चुनाव प्रभारी, वरिष्ठ मंत्री और संगठन के प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहे. समीक्षा के दौरान संगठन की कार्यशैली, चुनावी रणनीति और भीतरघात की शिकायतों पर भी मंथन किया गया.
दतिया उपचुनाव में करारी शिकस्त के बाद BJP का बड़ा एक्शन, भंग किया जिला संगठन

दतिया उपचुनाव में घनश्याम सिंह ने आशुतोष तिवारी को हराया

बता दें कि दतिया विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को कांग्रेस से 6,016 मतों से हार का सामना करना पड़ा है. सोमवार (03 अगस्त) को आए चुनाव नतीजों में कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने बीजेपी के उम्मीदवार आशुतोष तिवारी को 6,016 वोटों से हरा दिया. इसके बाद पार्टी नेतृत्व ने संगठनात्मक स्तर पर सख्त कदम उठाते हुए पूरे जिला ढांचे को भंग कर दिया. बीजेपी अब नए नेतृत्व और नई टीम के साथ दतिया में संगठन को फिर से खड़ा करने की तैयारी में जुट गई है.

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About the author भानु प्रकाश शर्मा, दतिया

भानु प्रकाश शर्मा मध्य प्रदेश के दतिया की खबरों पर नजर रखते हैं. सामाजिक, राजनीतिक और क्राइम की खबरों पर खास पकड़ है.
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Published at : 04 Aug 2026 09:55 PM (IST)
Tags :
BJP MP News Ashutosh Tiwari Datia By-Election Result 2026
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