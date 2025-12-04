'बंदर के हाथ में उस्तरा', मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस विधायकों का अनोखा प्रदर्शन

मध्य प्रदेश विधानसभा की शीतकालीन सत्र में कांग्रेस ने अनोखा प्रदर्शन किया. कांग्रेस विधायक 'बंदर' बनकर विधानसभा पहुंचे. 'बंदर के हाथ में उस्तरा' दिखाते हुए कांग्रेस ने प्रदर्शन किया. इस दौरान ओबीसी आरक्षण, किसानों के मुद्दे, रोजगार के मुद्दे सब पर सरकार रूपी बंदर उस्तरा चलाता दिखा.

विधानसभा सत्र के तीसरे दिन मध्यप्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ विधानसभा परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया. विधायकों का यह अनोखा प्रदर्शन चर्चा का केंद्र बना हुआ है.

'बंदर के हाथ में उस्तरा' दिखाकर किया प्रदर्शन

सरकार की नीतियों एवं निर्णयों के खिलाफ अपनी आपत्ति को प्रभावी ढंग से दर्ज कराते हुए कांग्रेस विधायकदल ने 'बंदर के हाथ में उस्तरा' कहावत का सांकेतिक प्रदर्शन किया. इस प्रदर्शन का उद्देश्य यह बताना था कि भाजपा सरकार के हाथ में सत्ता का उस्तरा आ जाने से वह प्रदेश की जनता के हितों को निरंतर चोट पहुंचा रही है.

प्रदर्शन पर क्या बोले नेता प्रतिपक्ष?

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा, “बंदर रूपी भाजपा सरकार के हाथ में उस्तरा आ गया है, और वह युवाओं के रोजगार, प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था, कानून-व्यवस्था और किसानों के अधिकारों पर बेरहमी से उस्तरा चला रही है.” उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है. स्वास्थ्य सुविधाएँ बदहाल हैं. कानून-व्यवस्था अस्त-व्यस्त है और किसान न्याय और अधिकारों के लिए तरस रहे हैं.

नेता प्रतिपक्ष ने लगाया सरकार पर आरोप

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार जनता की मूल समस्याओं से मुंह मोड़कर केवल राजनीतिक स्टंट में लगी है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायकदल जनता की आवाज बनकर हर मोर्चे पर सरकार को कटघरे में खड़ा करता रहेगा. कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि वह प्रदेश की जनता के हितों, अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए सड़कों से लेकर विधानसभा तक संघर्ष जारी रखेगी.