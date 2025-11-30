मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के बेटे डॉ. अभिमन्यु यादव आज इशिता यादव संग सात फेरे ले रहे हैं. उज्जैन में सामूहिक विवाह सम्मेलन में 21 अन्य जोड़ों के साथ मुख्यमंत्री के बेटे की भी शादी हो रही है. इस बीच अभिमन्यु घोड़ी पर सामूहिक विवाह सम्मेलन स्थल पर पहुंचे. इस दौरान उनके दोस्त-रिश्तेदार नाचते-गाते और खुशी मनाते दिखे.

बता दें, आज मुख्यमंत्री मोहन यादव के बेटे अभिमन्यु यादव की खरगोन जिले के किसान दिनेश पटेल यादव की बेटी डॉक्टर इशिता यादव से सामूहिक विवाह सम्मेलन में शादी हो रही है. डॉ. अभिमन्यु यादव ने एमबीबीएस के साथ मास्टर ऑफ सर्जन की डिग्री हासिल कर रखी है. इशिता यादव भी एमबीबीएस हैं.





शादी में पहुंच रहे सांसद और विधायक

विवाह समारोह में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री-विधायक और बीजेपी सांसदों के साथ उज्जैन में बाबा रामदेव और पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री भी दिखे. सामूहिक विवाह सम्मेलन में सीएम मोहन यादव के बेटे के अलावा 21 और जोड़ों की शादी हो रही है.

नरेंद्र सिंह तोमर ने दिया आशीर्वाद

नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक नया रास्ता दिखाने का जो प्रयास किया है, उसका जितना अभिनंदन किया जाए वो कम होगा. आज उनके प्रयासों और संकल्प के परिणाम स्वरूप उनके बेटे का विवाह समारोह हो रहा है. उनके साथ ही, हमारे 21 जोड़ों ने भी दांपत्य जीवन में प्रवेश किया है. मैं महाकाल से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु इन सभी जोड़ों को खुश रखें.

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जताई खुशी

सीएम मोहन यादव ने कहा कि यह महाकाल की नगरी है. महाकाल का आशीर्वाद हमारे सभी बच्चों को मिले. यह भगवान की मर्जी है कि ऐसा विवाह होना चाहिए. 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के तहत यह कार्यक्रम किया गया है. ये सभी नव दंपति सभी समाज वर्ग से हैं. यह हमारे लिए गौरव की बात है कि यहां अनुसूचित जाति वर्ग के बेटे-बेटी भी हैं. यहां कोई बड़ा नहीं और कोई छोटा नहीं है. कोई वेटर है, कोई ड्राइवर है, लेकिन हमारे लिए आज ये दूल्हा-दुल्हन राजा-महाराजा के समान हैं.