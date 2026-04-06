मध्य प्रदेश के पांढुर्णा में वेज खाने में मीट मिलने पर बवाल, प्रशासन ने सील किया होटल

पांढुर्णा में नागपुर-भोपाल हाईवे पर स्थित मोरडोंगरी के एक होटल में शाकाहारी खाने में मांस का टुकड़ा मिलने का मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है. शिकायत सही पाए जाने पर होटल को अगली सूचना तक के लिए सील कर दिया गया है. इस घटना के बाद यात्रियों में भी नाराजगी देखी जा रही है.

जानकारी के मुताबिक, शनिवार (4 अप्रैल) देर रात नागपुर से भोपाल जा रहे 3 यात्री चंद्रप्रकाश शर्मा, संदीप सेन और विजेंद्र सिंह खाना खाने के लिए होटल हाईवे सेंटर पॉइंट पर रुके थे. उन्होंने शाकाहारी भोजन का ऑर्डर दिया था, लेकिन जब उन्हें सब्जी परोसी गई तो उसमें मांस का टुकड़ा मिला.

यह देखकर यात्रियों को गहरा झटका लगा और उन्होंने इसे अपनी धार्मिक भावनाओं से जुड़ा मामला बताया. इसके बाद यात्रियों ने होटल प्रबंधन के खिलाफ नाराजगी जताई और तुरंत पांढुर्णा कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई.

जांच में सही निकली शिकायत

शिकायत मिलने के बाद प्रशासन हरकत में आया. थाना प्रभारी अमित दानी की सूचना पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी रूपराम सनोडिया अपनी टीम के साथ होटल पहुंचे और औचक निरीक्षण किया.

जांच के दौरान यात्रियों की शिकायत सही पाई गई. मौके पर ही प्याज-टमाटर पेस्ट, पनीर, दाल, चावल और हरी चटनी के नमूने लिए गए, जिन्हें आगे जांच के लिए लैब भेजा गया है.

लाइसेंस सस्पेंड, होटल सील

मामले की गंभीरता को देखते हुए रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी छिंदवाड़ा ने होटल का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया. जांच में सामने आया कि होटल में शाकाहारी और मांसाहारी भोजन को अलग रखने के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था.

इसी लापरवाही को देखते हुए प्रशासन ने होटल को तुरंत सील कर दिया. अधिकारियों का कहना है कि यह मामला सिर्फ नियमों का उल्लंघन नहीं बल्कि लोगों की आस्था और स्वास्थ्य से जुड़ा है.

प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जब तक होटल प्रबंधन सभी जरूरी सुधार नहीं करता और दोबारा निरीक्षण में सब कुछ ठीक नहीं पाया जाता, तब तक होटल में किसी भी तरह का खाद्य व्यापार पूरी तरह बंद रहेगा.

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 32 के तहत होटल को सुधार नोटिस भी जारी किया गया है. अधिकारियों ने यह भी कहा कि इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आगे भी सख्त निगरानी जारी रहेगी.