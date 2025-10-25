मशहूर एक्टर सतीश शाह ने किडनी की बीमारी से लड़ाई के बाद दुनिया को अलविदा कह दिया है. उनके निधन पर देशभर के नेताओं, कलाकारों ने दुख व्यक्त किया है. इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी दुख जताया है.

उन्होंने अभिनेता की मौत पर कहा, सतीश शाह के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है. सीएम ने कहा उनकी यादगार भूमिकाओं को नहीं भुलाया जा सकता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके निधन पर दुख जाहिर कर चुके हैं. फिल्म इंडस्ट्री के अ

मोहन यादव ने किया ट्वीट कर जताया दुख

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ट्वीट के जरिए दुख जाहिर किया है. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, 'प्रख्यात अभिनेता सतीश शाह के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। भारतीय सिनेमा और टेलीविज़न जगत में उनके हास्य अभिनय और यादगार भूमिकाएँ सदैव अविस्मरणीय रहेंगी। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और परिजनों व प्रशंसकों को यह दुःख सहने की शक्ति दें। यही प्रार्थना है।'

पीएम मोदी ने शोक व्यक्त किया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार (अक्टूबर) को अभिनेता सतीश शाह के निधन पर शोक व्यक्त किया और कहा कि उनके सहज हास्य ने अनगिनत लोगों के जीवन में हंसी भर दी। मोदी ने ‘एक्स’ पर पोस्ट में कहा, 'सतीश शाह के निधन से गहरा दुख हुआ। उन्हें भारतीय मनोरंजन जगत के सच्चे दिग्गज के रूप में याद किया जाएगा।' प्रधानमंत्री ने आगे कहा, 'उनके सहज हास्य और शानदार अभिनय ने अनगिनत लोगों के जीवन में हंसी भर दी। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना।'

बता दें, सतीश शाह का शनिवार को मुंबई में निधन हो गया। अभिनेता ने 74 साल की उम्र में आखिरी सांस ली है. सतीश शाह लंबे से किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे. उनके निधन की खबर से पूरे देश में शोक फैल गया है. फिल्म इंडस्ट्री से लेकर तमाम दिग्गज शोक व्यक्त कर रहे हैं.