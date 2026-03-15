हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशCM मोहन ने नेपानगर के लिए खोला सौगातों का पिटारा, 363 करोड़ से बदलेगी सूरत, PM मोदी की तारीफ की

CM मोहन ने नेपानगर के लिए खोला सौगातों का पिटारा, 363 करोड़ से बदलेगी सूरत, PM मोदी की तारीफ की

सीएम मोहन ने नेपानगर में ₹363 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण किया. उन्होंने नेपानगर कॉलेज में कृषि विषय शुरू करने, धूलकोट स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने जैसी कई घोषणाएं कीं.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 15 Mar 2026 08:00 PM (IST)
Preferred Sources

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने 15 मार्च को एक तरफ बुरहानपुर जिले के नेपानगर के लिए सौगातों का पिटारा खोला.उन्होंने नेपानगर की तकदीर बदलने के लिए कई घोषणाएं कीं. इन घोषणाओं से गरीब-युवा-अन्नदाता-नारी शक्ति का कल्याण होगा. इस मौके पर मुख्यमंत्री यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ भी की. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है. उन्होंने विश्व में भारत का मान-सम्मान बढ़ाया है. कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों के साथ-साथ बड़ी संख्या में जनता मौजूद थी.

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुरहानपुर जिले के नेपानगर में आयोजित "जनजातीय सम्मेलन" में सहभागिता कर ₹363 करोड़ से अधिक की लागत के 127 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया. उन्होंने कहा कि नेपानगर अदभुद नगरी है. इसने जब-जब बीजेपी को विजय दिलाई, तब-तब उसे सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सका. नेपानगर प्रकृति की गोद में बसा है. यहां चारों तरफ हरियाली है. यहां प्राकृति संपदा, भू संपदा, जल संपदा, मानव संपदा है. यहां के लोग भोले हैं. उनकी मुस्कान बता देती है कि नेपानगर आ गया है. 

बुरहानपुर ने खेत से लेकर कारखाने तक अलग पहचान बनाई- सीएम

उन्होंने कहा कि बुरहानपुर एकमात्र ऐसी जगह है, जिसके कृषि क्षेत्र से लेकर कृषि उपकरण तक, खेत से लेकर कारखाने तक ने अपनी अलग पहचान बनाई है. यहां का अतीत भी गौरवशाली है. इसका इतिहास महाभारत कालीन है. महाभारत काल के बाद हमारे प्रथम गुरु गुरु नानक देव का इतिहास इसी जिले से जुड़ता है. महाराज शिवाजी ने भी अपनी शूर-वीरता, बहादुरी, बुद्धिमत्ता से इस क्षेत्र की अलग पहचान बनाई. यह दक्षिण का द्वार दक्षिण की काशी के बराबर है. यहां मां इच्छा देवी, मां मोती माता की कृपा से सारी मनोकानाएं पूर्ण होती हैं. 

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि टेक्नोलॉजी के जमाने में कागज की आवश्यकता कम हो गई है. लेकिन, कागज उद्योग के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी. उद्योग तो चलने ही चाहिए. जब से हमारी सरकार बनी हैं, तब से हमने राज्य के युवाओं के लिए, उनकी जिंदगी बेहतर करने के लिए, प्रदेश में ही रोजगार देने की दिशा में कदम बढ़ाया है. यहां की आबादी को कहीं और जाकर रोजगार मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी. 

पीएम मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है देश- सीएम मोहन

सीएम मोहन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश कहां से कहां जा रहा है, लगातार आगे बढ़ रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आर्थिक रूप से संपन्न हो रहा है. सबकी जिंदगी बेहतर हो रही है. मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उस दिन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति से जब भारत के बच्चे तिरंगा लेकर निकले तो दोनों देशों की सेनाओं ने हथियार नीचे कर दिए और हमारे बच्चे सुरक्षित भारत लौट आए. ये हैं हमारे देश के नेता और उसकी ताकत. यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व. जब-जब कोई संकट आया तो देश के लिए प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले खड़े हुए और देश का मान बढ़ाया. 

युद्ध के माहौल में भी देश में कोई कष्ट नहीं- सीएम मोहन

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि एलपीजी और कमर्शियल गैस के मामले में आज पूरे देश में कोई कष्ट नहीं है. अगर कष्ट कहीं है, तो वहां है जहां कांग्रेसी जबरदस्ती आंदोलन कर रहे हैं. पूरा देश जानता है कि तेल और गैस के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है, ऐसे माहौल में भी राहुल गांधी नादानी करने से बाज नहीं आए. ऐसे में भी राजनीति कर रहे हैं. लेकिन, मैं कहता हूं कि कोई बात नहीं, राहुल यही बोलते रहें और 50 साल तक सत्ता से बाहर रहें. ऐसा ही काम करते रहें. जनता सब जानती है. 

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसान कल्याण वर्ष मना रही है. सरकार किसानों की बेहतरी के लिए कई तरह के काम कर रही है. आज भी मैं यहां के किसानों के बीच खाली हाथ नहीं आया हूं. यहां रोजगार के मंदिर के रूप में 30 फैक्ट्रियां स्थापित की जाएंगी. जब लाड़ली बहना योजना शुरू हुई थी तो कांग्रेसियों ने कहा था ये चुनावी मुद्दा है, बीजेपी इस योजना को संचालित नहीं करेगी. लेकिन, कांग्रेसियों देख लो हमने दो दिन पहले इस योजना की 34वीं किश्त 1.25 करोड़ बहनों के खातों में डाली है. 

उन्होंने कहा कि कांग्रेसी कहते हैं कि लाड़ली बहनों को पैसे मत दो, ये शराब पी जाती हैं. मैं यहां बहनों से कहता हूं कांग्रेसियों की इस बात का पक्का हिसाब रखना, अगले चुनाव में इनका हिसाब चुकता करना. इनको इनकी भाषा का जवाब मिल जाएगा. कांग्रेस ने तो फूटी कौड़ी बहनों को नहीं दी. माताएं-बहनें अपनी राशि से पूरा घर संभालती हैं. हमारी सरकार किसानों को भी किसान सम्मान निधि प्रदान कर रही है. बच्चों को किताबें और यूनिफॉर्म दे रहे हैं. हम स्कूल जाने के लिए बच्चों को साइकिल भी दे रहे हैं. 

सबको आगे लेकर बढ़ रही हमारी सरकार- सीएम मोहन

सीएम मोहन ने कहा कि बच्चियों को स्कूटी और लैपटॉप भी दे रहे हैं. हम दूध उत्पादन भी बढ़ा रहे हैं. कांग्रेस के जमाने में तो पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी. हमारी सरकार ने जनता के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं. हमारी सरकार संवेदनशील है, सबको आगे लेकर बढ़ रही है. हमारी सरकार ने जान बचाने के लिए एयर एंबुलेंस की व्यवस्था की है. 47 हजार करोड़ से ज्यादा का बजट हमारे आदिवासियों के लिए किया है. हमारी सरकार ने भगोरिया को राष्ट्रीय उत्सव बनाया. हमारे काम देख कर कांग्रेसी जनता को भड़का रहे हैं. वो रोते ही रहेंगे, लेकिन, हमारी सरकार सबकी चिंता कर रही है. 

सीएम डॉ. यादव की प्रमुख घोषणाएं

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस दौरान कई सौगातें देते हुए कहा कि नेपानगर के कॉलेज में एग्रीकल्चर विषय पढ़ाया जाएगा. डॉ. केशवराव बलिराम हेडगेवार उत्थान बनाया जाएगा. धूलकोट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाएगा, लोखंडिया से हसीनाबाद मार्क का चौड़ीकरण किया जाएगा, ग्राम दस घाट केर पानी मार्ग ताप्ती नदी पर उच्च स्तरीय पुल बनेगा, असीरगढ़ के किले को पर्यटन के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा. वन अधिकार के पट्टों को रजिस्ट्री में बदला जाएगा. इसमें लगने वाली 5 हजार करोड़ की राशि सरकार माफ करेगी. वनाधिकार के पट्टों का सर्वे होगा.

Published at : 15 Mar 2026 08:00 PM (IST)
Tags :
Narendra Modi Mohan Yadav BJP MP MP News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मध्य प्रदेश
CM मोहन ने नेपानगर के लिए खोला सौगातों का पिटारा, 363 करोड़ से बदलेगी सूरत, PM मोदी की तारीफ की
CM मोहन ने नेपानगर के लिए खोला सौगातों का पिटारा, 363 करोड़ से बदलेगी सूरत, PM मोदी की तारीफ की
मध्य प्रदेश
MP News: मैहर में मछली और अंडे की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध, नवरात्रि मेले के चलते प्रशासन का बड़ा फैसला
मैहर में मछली और अंडे की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध, नवरात्रि मेले के चलते प्रशासन का बड़ा फैसला
मध्य प्रदेश
साहब! 2 घंटे की मोहलत दे दो, थाने में गिड़गिड़ाई दुल्हन, दूल्हे को मंडप से उठा ले गई थी पुलिस
साहब! 2 घंटे की मोहलत दे दो, थाने में गिड़गिड़ाई दुल्हन, दूल्हे को मंडप से उठा ले गई थी पुलिस
मध्य प्रदेश
Shivpuri News: आंगनबाड़ी सहायिका से रेप के बाद भड़की हिंसा, भाई ने आरोपी की मां की कर दी हत्या, 3 नामजद
शिवपुरी: आंगनबाड़ी सहायिका से रेप के बाद भड़की हिंसा, भाई ने आरोपी की मां की कर दी हत्या, 3 नामजद
Advertisement

वीडियोज

Assembly Election 2026: आचार संहिता लागू, बदल जाएंगे 5 राज्यों के सियासी समीकरण! जानें पूरा शेड्यूल
Bengal Election 2026: चुनाव की तारीखों से पहले ममता का ₹500 वाला 'चुनावी दांव'!
Bengal Election 2026: खेला होबे! चुनाव की तारीखों से पहले ममता का ₹500 वाला 'चुनावी दांव'!
Bollywood News: Golmaal 5 का धमाकेदार ऐलान, हंसी का तूफान फिर लौटेगा! (15-03-2026)
Tum se Tum Tak: 😲Anu ने उठाया बड़ा कदम, Aryavardhan के भाई को मानाने के लिए की साड़ी हदें पार #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
चुनाव 2026
West Bengal Election 2026: बंगाल में 8 की जगह अब सिर्फ 2 चरणों में चुनाव, ममता बनर्जी के लिए कितना मुश्किल? जानें एक्सपर्ट्स की राय
बंगाल में 8 की जगह सिर्फ 2 चरणों में चुनाव, ममता के लिए कितना मुश्किल? जानें एक्सपर्ट्स की राय
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
संभल सीओ के बयान पर राकेश टिकैत की प्रतिक्रिया, LPG और डीजल-पेट्रोल की अफवाहों पर भी जताई चिंता
संभल सीओ के बयान पर राकेश टिकैत की प्रतिक्रिया, LPG और डीजल-पेट्रोल की अफवाहों पर भी जताई चिंता
क्रिकेट
दोस्ती खत्म! रोहित शर्मा नहीं हैं बेस्ट, विराट कोहली का चौंकाने वाला बयान आया सामने, जानें पूरा माजरा
दोस्ती खत्म! रोहित शर्मा नहीं हैं बेस्ट, विराट कोहली का चौंकाने वाला बयान आया सामने
बॉलीवुड
'आदित्य ने मेरे बारे में नहीं सोचा', 'धुरंधर' न मिलने पर है अक्षय कुमार को पछतावा! रणवीर सिंह की तारीफ के बांधे पुल
'आदित्य ने मेरे बारे में नहीं सोचा', 'धुरंधर' न मिलने पर है अक्षय कुमार को पछतावा! रणवीर सिंह की तारीफ के बांधे पुल
इंडिया
Iran-Israel War: LPG संकट ने गिग वर्कर्स पर ढाया कहर, कमाई पर पड़ा असर, घर चलाने में हो रही परेशानी
LPG संकट ने गिग वर्कर्स पर ढाया कहर, कमाई पर पड़ा असर, घर चलाने में हो रही परेशानी
इंडिया
Tamil Nadu Election 2026 Dates: तमिलनाडु विधानसभा के लिए 23 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट, 4 मई को नतीजों का ऐलान, जानें पूरा शेड्यूल
Tamil Nadu Election 2026 Dates: तमिलनाडु विधानसभा के लिए 23 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट, 4 मई को नतीजों का ऐलान, जानें पूरा शेड्यूल
नौकरी
UPSC ने जारी किया CMS परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन, जानें कब तक कर सकते हैं आवेदन?
UPSC ने जारी किया CMS परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन, जानें कब तक कर सकते हैं आवेदन?
ट्रेंडिंग
Video: सब को माफ करते हुए...हरीश राणा की इच्छा मृत्यु का भावुक पल, वीडियो देख फट जाएगा कलेजा
सब को माफ करते हुए...हरीश राणा की इच्छा मृत्यु का भावुक पल, वीडियो देख फट जाएगा कलेजा
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
Embed widget