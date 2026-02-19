छिंदवाड़ा में ‘सिंगिंग पुलिस’ का अनोखा अंदाज, गाने से ट्रैफिक रूल सिखा रहे ASI अशोक कुमार
मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में ट्रैफिक रूल्स का पालन कराने के लिए ट्रैफिक पुलिस लगातार प्रयास कर रही है. लेकिन वहीं अब एएसआई अशोक कुमार मर्सकोले ने अपने स्तर से एक अनूठी पहल की है. जिसमें वे गाना गाते हुए लोगों से ट्रैफिक रूल्स पालन करने की अपील कर रहे हैं और लोगों से वादा ले रहे हैं. उनके इस अनूठे सिंगिंग अंदाज का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे लोग खूब सराह रहे हैं.
एएसआई अशोक कुमार के मुताबिक चालान या जुर्माने से यह संकल्प बेहतर है कि लोग खुद नियमों का पालन करें. इससे लोग अपनी सुरक्षा के प्रति खुद ही जागरूक हो रहे हैं. जिससे सड़क सुरक्षा जैसे अभियान मजबूत होंगे.
गाने के जरिए ट्रैफिक रूल्स का पाठ
वीडियो में दिख रहा है कि शहर में ट्रैफिक सिग्नल पर रेड लाइट लगते ही एएसआई अशोक कुमार मर्सकोले ने माइक थामा और सुरीले अंदाज में गाना शुरू कर दिया. उनके गीतों में साफ संदेश था, जिसमें जेब्रा क्रॉसिंग के पीछे रुकें, हेलमेट जरूर पहनें, सुरक्षा पहले. इस अनोखे तरीके से न केवल गाड़ियां थम गईं, बल्कि लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनने लगे. कई वाहन चालकों ने हाथ उठाकर नियमों का पालन करने का वादा भी किया.
जिम्मेदारी की भावना आना जरुरी
इस दौरान एएसआई मर्सकोले ने कहा कि डंडे और जुर्माने के डर से ज्यादा असरदार है जिम्मेदारी की भावना जगाना. गीतों के जरिए लोग आसानी से संदेश ग्रहण कर लेते हैं और याद भी रखते हैं. फिलहाल उनका यह 'सिंगिंग पुलिस' वाला अंदाज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं और इसे सराह रहे हैं.
इस वीडियो के सोशल मीडिया के सभी प्लेटफार्म पर खूब शेयर किया जा रहा है. लोग कह रहे हैं कि अगर पुलिस इस तरह से लोगों को समझाएगी तो कुछ बेहतर परिणाम आ सकते हैं.
